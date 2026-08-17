سعر SuperRare (RARE)
السعر المباشر لمشروع SuperRare (RARE) اليوم هو $ 0.01251، مع تغير بنسبة 4.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RARE الحالي إلى USD هو $ 0.01251 لكل RARE.
يحتل SuperRare حاليًا المرتبة #950 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.33M، مع عرض متداول قدره 825.48M RARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RARE بين $ 0.01161 (أدنى) و$ 0.01375 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.78915666281078344، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00989789303735297.
على المدى القصير، تحرك RARE بمقدار -0.72% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 129.51K.
No.950
82.54%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ SuperRare هي $ 10.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 129.51K. العرض المتداول لـ RARE يبلغ 825.48M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.51M.
-0.72%
+4.86%
-7.34%
-7.34%
تتبع تغيرات أسعار SuperRare لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0005798
|+4.86%
|30 يوم
|$ +0.00007
|+0.56%
|60 يوم
|$ +0.00006
|+0.48%
|90 يوم
|$ -0.00314
|-20.07%
سجل اليوم RARE تغيرًا $ +0.0005798 (+4.86%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00007 (+0.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RARE تغييرًا في $ +0.00006 (+0.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00314 (-20.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SuperRare الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق RARE: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
RARE_USDT يتحرك عند مستوى 0.01205 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر نقطة المحور عند 0.01143 وارتفع فوق مستوى المقاومة R1 عند 0.01152. يُظهر الهيكل القصير الأجل اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، حيث يسيطر المشترون على المساحة أعلى نظام النقاط المحورية. يشكّل النطاق بين S2 وR2 منطقة تذبذب رئيسية، بينما يبتعد السعر الحالي عن نطاق جاذبية المركز. تشير كل من المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارات شراء، كما أن ترتيب الخطوط السريعة والبطيئة يدعم الاتجاه الصعودي. تم تشكيل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مع توافق واضح في اتجاهات مؤشرات الزخم. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة شراء مفرطة. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، فيما تتماشى قيم مؤشري KDJ وStochRSI مع حركة السعر دون رؤية انحرافات واضحة. كما أن فتحة بولينجر باند تؤكد تركّز الزخم الحالي. تُعتبر نقطة R1 (0.01152) قريبة جدًا من السعر الحالي، مما يجعلها نقطة اختبار فورية. أما المستوى S1 (0.01133) فيقع أسفل السعر الحالي بنحو 5.9%، ويوفّر أول دعم لعملية إعادة الاختبار. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى R2 (0.01162) أعلى السعر الحالي بنسبة 1.8%، وهو يحدّد الحدود العليا للحركة الصاعدة على المدى القصير. أما مستوى S2 (0.01124)، فهو يمثّل دعمًا أعمق، يبعد نحو 6.7% عن السعر الحالي، ويشكّل نقطة دفاع هيكلية مهمة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SuperRare نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SuperRare، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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