سعر SuperRare اليوم

السعر المباشر لمشروع SuperRare (RARE) اليوم هو $ 0.01251، مع تغير بنسبة 4.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RARE الحالي إلى USD هو $ 0.01251 لكل RARE.

يحتل SuperRare حاليًا المرتبة #950 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.33M، مع عرض متداول قدره 825.48M RARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RARE بين $ 0.01161 (أدنى) و$ 0.01375 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.78915666281078344، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00989789303735297.

على المدى القصير، تحرك RARE بمقدار -0.72% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 129.51K.

معلومات سوق SuperRare (RARE)

التصنيف No.950 القيمة السوقية $ 10.33M$ 10.33M $ 10.33M الحجم (24 ساعة) $ 129.51K$ 129.51K $ 129.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M إمداد دورة التداول 825.48M 825.48M 825.48M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 82.54% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SuperRare هي $ 10.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 129.51K. العرض المتداول لـ RARE يبلغ 825.48M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.51M.