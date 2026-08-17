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سعر SuperRare المباشر اليوم هو 0.01251 USD. القيمة السوقية لـ RARE هي 10,326,745.6485568553511 USD. تابع تحديثات أسعار RARE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SuperRare المباشر اليوم هو 0.01251 USD. القيمة السوقية لـ RARE هي 10,326,745.6485568553511 USD. تابع تحديثات أسعار RARE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو RARE

الوثيقة البيضاء لـ RARE

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سعر SuperRare (RARE)

السعر المباشر لـ 1 RARE إلى USD:

$0.01251
$0.01251$0.01251
+4.86%1D
USD
مخطط أسعار SuperRare (RARE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:02:33 (UTC+8)

سعر SuperRare اليوم

السعر المباشر لمشروع SuperRare (RARE) اليوم هو $ 0.01251، مع تغير بنسبة 4.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RARE الحالي إلى USD هو $ 0.01251 لكل RARE.

يحتل SuperRare حاليًا المرتبة #950 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.33M، مع عرض متداول قدره 825.48M RARE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RARE بين $ 0.01161 (أدنى) و$ 0.01375 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.78915666281078344، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00989789303735297.

على المدى القصير، تحرك RARE بمقدار -0.72% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 129.51K.

معلومات سوق SuperRare (RARE)

No.950

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

$ 129.51K
$ 129.51K$ 129.51K

$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M

825.48M
825.48M 825.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

82.54%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SuperRare هي $ 10.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 129.51K. العرض المتداول لـ RARE يبلغ 825.48M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.51M.

سجل سعر SuperRare بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01161
$ 0.01161$ 0.01161
24 ساعة منخفض
$ 0.01375
$ 0.01375$ 0.01375
24 ساعة مرتفع

$ 0.01161
$ 0.01161$ 0.01161

$ 0.01375
$ 0.01375$ 0.01375

$ 3.78915666281078344
$ 3.78915666281078344$ 3.78915666281078344

$ 0.00989789303735297
$ 0.00989789303735297$ 0.00989789303735297

-0.72%

+4.86%

-7.34%

-7.34%

سجل سعر SuperRare (RARE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SuperRare لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0005798+4.86%
30 يوم$ +0.00007+0.56%
60 يوم$ +0.00006+0.48%
90 يوم$ -0.00314-20.07%
تغير سعر SuperRare اليوم

سجل اليوم RARE تغيرًا $ +0.0005798 (+4.86%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SuperRare لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00007 (+0.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SuperRare لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RARE تغييرًا في $ +0.00006 (+0.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SuperRare لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00314 (-20.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SuperRare (RARE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SuperRare.

تحليل SuperRare

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SuperRare الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق SuperRare اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RARE: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

RARE_USDT يتحرك عند مستوى 0.01205 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر نقطة المحور عند 0.01143 وارتفع فوق مستوى المقاومة R1 عند 0.01152. يُظهر الهيكل القصير الأجل اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، حيث يسيطر المشترون على المساحة أعلى نظام النقاط المحورية. يشكّل النطاق بين S2 وR2 منطقة تذبذب رئيسية، بينما يبتعد السعر الحالي عن نطاق جاذبية المركز. تشير كل من المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارات شراء، كما أن ترتيب الخطوط السريعة والبطيئة يدعم الاتجاه الصعودي. تم تشكيل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مع توافق واضح في اتجاهات مؤشرات الزخم. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة شراء مفرطة. تبقى معدلات التقلبات مستقرة، فيما تتماشى قيم مؤشري KDJ وStochRSI مع حركة السعر دون رؤية انحرافات واضحة. كما أن فتحة بولينجر باند تؤكد تركّز الزخم الحالي. تُعتبر نقطة R1 (0.01152) قريبة جدًا من السعر الحالي، مما يجعلها نقطة اختبار فورية. أما المستوى S1 (0.01133) فيقع أسفل السعر الحالي بنحو 5.9%، ويوفّر أول دعم لعملية إعادة الاختبار. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى R2 (0.01162) أعلى السعر الحالي بنسبة 1.8%، وهو يحدّد الحدود العليا للحركة الصاعدة على المدى القصير. أما مستوى S2 (0.01124)، فهو يمثّل دعمًا أعمق، يبعد نحو 6.7% عن السعر الحالي، ويشكّل نقطة دفاع هيكلية مهمة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SuperRare؟

تتأثر أسعار SuperRare (RARE) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات سوق NFT ومعدلات اعتماده
2. نمو عدد مستخدمي المنصة وانضمام الفنانين إليها
3. حجم التداول ونشاط السوق
4. مقترحات الحوكمة وتحديثات فائدة الرمز المميز
5. الظروف العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين
6. المنافسة من منصات NFT الأخرى مثل OpenSea
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على NFT وDeFi
8. ديناميات المعروض من الرموز المميزة ومكافآت المشاركة في الحوكمة
9. إعلانات الشراكات والتطورات الخاصة بالمنصة
10. طلب الهواة للفنون الرقمية والاتجاهات الثقافية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر SuperRare اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة SuperRare (RARE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحفظة، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبما أن RARE هي رمز الحوكمة الخاص بسوق NFT التابع لـ SuperRare، فإن تقلبات السعر تعكس مدى اعتماد المنصة ومشاعر سوق NFT. يستخدم المتداولون الأسعار الحالية لتحديد نقاط الدخول والخروج، بينما يراقب حاملو الرموز تقلبات القيمة.

توقعات أسعار SuperRare

SuperRare (RARE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RARE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSuperRare (RARE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SuperRare نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SuperRare الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RARE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SuperRare.

كيفية شراء واستثمار SuperRare في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع SuperRare؟ شراء RARE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SuperRare. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SuperRare (RARE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SuperRare فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء SuperRare (RARE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع SuperRare

يسمح لك امتلاك SuperRare بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو SuperRare ( RARE )

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

SuperRare المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SuperRare، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SuperRare الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemMultiversX EcosystemNFT

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SuperRare

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:02:33 (UTC+8)

تحديثات SuperRare (RARE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن SuperRare

RARE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RARE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RARE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SuperRare (RARE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SuperRare المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRARE
$0.0125
$0.0125$0.0125
+4.42%
10.52M (USDT)

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1 RARE = 0.01251 USD