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سعر Monero المباشر اليوم هو 412.99 USD. القيمة السوقية لـ XMR هي 7,749,791,577.1135371939 USD. تابع تحديثات أسعار XMR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Monero المباشر اليوم هو 412.99 USD. القيمة السوقية لـ XMR هي 7,749,791,577.1135371939 USD. تابع تحديثات أسعار XMR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XMR

معلومات سعر XMR

ما هو XMR

الوثيقة البيضاء لـ XMR

الموقع الرسمي لـ XMR

اقتصاد توكن XMR

توقعات سعر XMR

سجل XMR

دليل شراء XMR

محول عملة XMR إلى الفيات

عقود XMR الفورية

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سعر Monero (XMR)

السعر المباشر لـ 1 XMR إلى USD:

$412.99
$412.99$412.99
-0.36%1D
USD
مخطط أسعار Monero (XMR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:20:39 (UTC+8)

سعر Monero اليوم

السعر المباشر لمشروع Monero (XMR) اليوم هو $ 412.99، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XMR الحالي إلى USD هو $ 412.99 لكل XMR.

يحتل Monero حاليًا المرتبة #14 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.75B، مع عرض متداول قدره 18.77M XMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XMR بين $ 406.7 (أدنى) و$ 421.54 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 798.9148649919098، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21296699345111847.

على المدى القصير، تحرك XMR بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و+5.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.98M.

معلومات سوق Monero (XMR)

No.14

$ 7.75B
$ 7.75B$ 7.75B

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

$ 7.75B
$ 7.75B$ 7.75B

18.77M
18.77M 18.77M

--
----

18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361

0.28%

2014-04-18 00:00:00

XMR

القيمة السوقية الحالية لـ Monero هي $ 7.75B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.98M. العرض المتداول لـ XMR يبلغ 18.77M، مع إجمالي عرض 18765082.87637361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.75B.

سجل سعر Monero بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 406.7
$ 406.7$ 406.7
24 ساعة منخفض
$ 421.54
$ 421.54$ 421.54
24 ساعة مرتفع

$ 406.7
$ 406.7$ 406.7

$ 421.54
$ 421.54$ 421.54

$ 798.9148649919098
$ 798.9148649919098$ 798.9148649919098

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

-0.22%

-0.36%

+5.38%

+5.38%

سجل سعر Monero (XMR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Monero لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.4921-0.36%
30 يوم$ +80.04+24.03%
60 يوم$ +89.32+27.59%
90 يوم$ +18.16+4.59%
تغير سعر Monero اليوم

سجل اليوم XMR تغيرًا $ -1.4921 (-0.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Monero لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +80.04 (+24.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Monero لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XMR تغييرًا في $ +89.32 (+27.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Monero لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +18.16 (+4.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Monero (XMR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Monero.

تحليل Monero

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Monero الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Monero اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XMR: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

XMR_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات فوق مستوى الوسط 411.25، ويتم تداول السعر الحالي عند 412.29 ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. مع استقرار السعر فوق نقطة الوسط، يظهر التوازن بين المشترين والبائعين على المدى القصير. لا تُظهر مؤشرات النظام انحرافًا واضحًا، بينما تبدو مجموعات المتوسطات المتحركة متداخلة، مما يعكس حالة من التردد في السوق بانتظار اختراق اتجاهي لتحديد الاتجاه المستقبلي. تشكلت إشارة تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مما يشير إلى ظهور طاقة شرائية أولية. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، كما أن قيم مؤشري KDJ وStochRSI لم تدخل بعد المناطق المتطرفة، مما يؤكد طابع التذبذب الواضح. أما بالنسبة لمؤشرات بولينجر باند، فهي تتقارب وتتحرك ضمن نطاق ضيق، مع بقاء معدل التقلب منخفضًا. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهًا عامًا متوافقًا، لكن توزيع الطاقة الحركية يبقى متناثرًا نسبيًا، مما يفتقر إلى قوة دفع واضحة في اتجاه واحد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 413.78، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 1.49 USDT. أما الدعم الأولي فموجود عند مستوى S1 عند 408.81، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 3.48 USDT. ومن الممكن اعتبار المستويات المرجعية البعيدة هي R2 عند 416.22 وS2 عند 406.28. يقترب السعر حاليًا من خط الوسط، مع وجود مساحة متساوية نسبيًا أعلى وأسفل، حيث يحدد الفارق بين المستويات الرئيسية حدود التقلبات على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Monero؟

تتأثر أسعار مونيرو (XMR) بعدة عوامل رئيسية:

1. اللوائح المتعلقة بالخصوصية - يمكن أن تؤثر حملات الحكومات الصارمة على العملات التي تركز على الخصوصية سلبًا في الأسعار.
2. إزالة التداول من البورصات - إن قيام كبرى البورصات بإزالة XMR يقلل من السيولة وإمكانية الوصول إلى العملة.
3. اعتمادها في المعاملات الخاصة - زيادة استخدامها في أسواق الشبكة المظلمة والتطبيقات التي تركز على الخصوصية.
4. تعديل صعوبة التعدين - تُؤثِّر التغييرات في أمن الشبكة في العرض.
5. الارتباط ببيتكوين - غالبًا ما تسير أسعار XMR وفقًا لتحركات أسعار بيتكوين.
6. عدم اليقين التنظيمي - تغييرات الوضع القانوني في مختلف الولايات القضائية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Monero اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة مونيرو (XMR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وباعتبارها عملة مشفرة تركز على الخصوصية، تجذب XMR المستثمرين الباحثين عن عدم الكشف عن هويتهم. يساعد تتبع السعر اليومي المتداولين على الاستفادة من التقلبات، بينما يراقب حاملو العملات على المدى الطويل تغيّرات القيمة. ويشير السعر إلى معنويات السوق تجاه العملات الخصوصية والتأثيرات التنظيمية.

توقعات أسعار Monero

Monero (XMR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XMR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMonero (XMR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Monero نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Monero الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XMR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Monero.

كيفية شراء واستثمار Monero في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Monero؟ شراء XMR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Monero. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Monero (XMR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Monero فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Monero (XMR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Monero

يسمح لك امتلاك Monero بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Monero ( XMR )

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

مستند تقني

Monero المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Monero، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Monero الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)PrivacyPrivacy Coins

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Monero

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:20:39 (UTC+8)

تحديثات Monero (XMR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Monero

XMR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XMR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XMR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Monero (XMR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Monero المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXMR
$413.51
$413.51$413.51
-0.24%
4.82K (USDT)
/USDCXMR
$412.64
$412.64$412.64
-0.22%
185.90 (USDT)

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USD

1 XMR = 412.99 USD