سعر Monero المباشر اليوم هو 412.99 USD. القيمة السوقية لـ XMR هي 7,749,791,577.1135371939 USD. تابع تحديثات أسعار XMR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Monero المباشر اليوم هو 412.99 USD. القيمة السوقية لـ XMR هي 7,749,791,577.1135371939 USD. تابع تحديثات أسعار XMR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Monero (XMR) اليوم هو $ 412.99، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XMR الحالي إلى USD هو $ 412.99 لكل XMR.
يحتل Monero حاليًا المرتبة #14 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.75B، مع عرض متداول قدره 18.77M XMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XMR بين $ 406.7 (أدنى) و$ 421.54 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 798.9148649919098، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21296699345111847.
على المدى القصير، تحرك XMR بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و+5.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.98M.
معلومات سوق Monero (XMR)
No.14
$ 7.75B
$ 7.75B$ 7.75B
$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M
$ 7.75B
$ 7.75B$ 7.75B
18.77M
18.77M 18.77M
--
----
18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361
0.28%
2014-04-18 00:00:00
XMR
القيمة السوقية الحالية لـ Monero هي $ 7.75B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.98M. العرض المتداول لـ XMR يبلغ 18.77M، مع إجمالي عرض 18765082.87637361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.75B.
سجل سعر Monero بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 406.7
$ 406.7$ 406.7
24 ساعة منخفض
$ 421.54
$ 421.54$ 421.54
24 ساعة مرتفع
$ 406.7
$ 406.7$ 406.7
$ 421.54
$ 421.54$ 421.54
$ 798.9148649919098
$ 798.9148649919098$ 798.9148649919098
$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847
-0.22%
-0.36%
+5.38%
+5.38%
سجل سعر Monero (XMR) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Monero لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -1.4921
-0.36%
30 يوم
$ +80.04
+24.03%
60 يوم
$ +89.32
+27.59%
90 يوم
$ +18.16
+4.59%
تغير سعر Monero اليوم
سجل اليوم XMR تغيرًا $ -1.4921 (-0.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Monero لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +80.04 (+24.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Monero لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XMR تغييرًا في $ +89.32 (+27.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Monero لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +18.16 (+4.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Monero (XMR)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Monero الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Monero اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق XMR: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
XMR_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات فوق مستوى الوسط 411.25، ويتم تداول السعر الحالي عند 412.29 ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. مع استقرار السعر فوق نقطة الوسط، يظهر التوازن بين المشترين والبائعين على المدى القصير. لا تُظهر مؤشرات النظام انحرافًا واضحًا، بينما تبدو مجموعات المتوسطات المتحركة متداخلة، مما يعكس حالة من التردد في السوق بانتظار اختراق اتجاهي لتحديد الاتجاه المستقبلي.
تشكلت إشارة تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مما يشير إلى ظهور طاقة شرائية أولية. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، كما أن قيم مؤشري KDJ وStochRSI لم تدخل بعد المناطق المتطرفة، مما يؤكد طابع التذبذب الواضح. أما بالنسبة لمؤشرات بولينجر باند، فهي تتقارب وتتحرك ضمن نطاق ضيق، مع بقاء معدل التقلب منخفضًا. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهًا عامًا متوافقًا، لكن توزيع الطاقة الحركية يبقى متناثرًا نسبيًا، مما يفتقر إلى قوة دفع واضحة في اتجاه واحد.
تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 413.78، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 1.49 USDT. أما الدعم الأولي فموجود عند مستوى S1 عند 408.81، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 3.48 USDT. ومن الممكن اعتبار المستويات المرجعية البعيدة هي R2 عند 416.22 وS2 عند 406.28. يقترب السعر حاليًا من خط الوسط، مع وجود مساحة متساوية نسبيًا أعلى وأسفل، حيث يحدد الفارق بين المستويات الرئيسية حدود التقلبات على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Monero؟
تتأثر أسعار مونيرو (XMR) بعدة عوامل رئيسية:
1. اللوائح المتعلقة بالخصوصية - يمكن أن تؤثر حملات الحكومات الصارمة على العملات التي تركز على الخصوصية سلبًا في الأسعار. 2. إزالة التداول من البورصات - إن قيام كبرى البورصات بإزالة XMR يقلل من السيولة وإمكانية الوصول إلى العملة. 3. اعتمادها في المعاملات الخاصة - زيادة استخدامها في أسواق الشبكة المظلمة والتطبيقات التي تركز على الخصوصية. 4. تعديل صعوبة التعدين - تُؤثِّر التغييرات في أمن الشبكة في العرض. 5. الارتباط ببيتكوين - غالبًا ما تسير أسعار XMR وفقًا لتحركات أسعار بيتكوين. 6. عدم اليقين التنظيمي - تغييرات الوضع القانوني في مختلف الولايات القضائية.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Monero اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة مونيرو (XMR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وباعتبارها عملة مشفرة تركز على الخصوصية، تجذب XMR المستثمرين الباحثين عن عدم الكشف عن هويتهم. يساعد تتبع السعر اليومي المتداولين على الاستفادة من التقلبات، بينما يراقب حاملو العملات على المدى الطويل تغيّرات القيمة. ويشير السعر إلى معنويات السوق تجاه العملات الخصوصية والتأثيرات التنظيمية.
توقعات أسعار Monero
Monero (XMR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XMR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMonero (XMR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Monero نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Monero الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XMR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Monero.
كيفية شراء واستثمار Monero في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Monero؟ شراء XMR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Monero. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Monero (XMR).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Monero فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Monero
يسمح لك امتلاك Monero بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يُحدِّد بروتوكول كريبتو نوت (CryptoNote) أقصى عرضٍ ممكنٍ للعملة بقيمة 2^64 − 1، لكن سمةَه الاقتصاديةَ الأكثر بروزًا تكمن في الطريقة التي تُصدَر بها العملات الجديدة. فبدلًا من استخدام تخفيضات مفاجئة ومجدولة لمكافآت التعدين — كتلك المُطبَّقة في بيتكوين (Bitcoin) — فإنه يعتمِد صيغة إصدارٍ سلسةً تقلِّل مكافآت التعدين تدريجيًّا مع مرور الوقت؛ على غرار «صنبور» يتباطأ تدريجيًّا بدل أن يخفض إنتاجه فجأةً إلى النصف. ويهدف هذا الانخفاض التدريجي إلى تجنُّب الاضطرابات الحادة في حوافز العُمّالين (miners)، ودعم ظروف شبكةٍ أكثر استقرارًا. كما يتضمَّن التصميم حوافزَ مضمنةً لثني السلوكيات التي قد تضر بكفاءة الشبكة. فعلى سبيل المثال، يحصل العُمّالون الذين يحاولون إنتاج كتلٍ كبيرةٍ جدًّا على مكافآتٍ منخفضةٍ، ما يساعد في الحد من انتفاخ سلسلة الكتل (blockchain bloat) ويدعم تكاليف المعاملات المعقولة. ولا تكون رسوم المعاملات ثابتةً؛ بل تتغير حسب درجة استخدام الشبكة بطريقة تشبه آلية التسعير الديناميكي عند ارتفاع الطلب (surge pricing)، مما يساعد في موازنة الطلب أثناء الفترات المزدحمة. وبجانب ذلك، أدخلت العملات الرقمية الحديثة المستندة إلى كريبتو نوت تحسيناتٍ مثل حدود الحجم الديناميكية للكتل (dynamic block size limits) وآليات الرسوم التكيفية (adaptive fee mechanisms) لمعالجة الاختناقات بشكل أفضل. وتهدف هذه الإضافات إلى الحفاظ على تكاليف المعاملات المنخفضة نسبيًّا، مع ضمان استدامة الشبكة على المدى الطويل.
التكنولوجيا
طريقةٌ بسيطةٌ لفهم تقنية «كريبتو نوت» (CryptoNote) هي مقارنتها بنظامٍ يسمح لأيِّ شخصٍ برؤية الأرصدة وتاريخ المعاملات، وهي طريقةٌ تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ كيفية عمل بيتكوين. وتُعالِج «كريبتو نوت» هذه المسألة باستخدام «التوقيعات الحلقية لمرة واحدة» (one-time ring signatures)، والتي تُنشئ فعليًّا مُعرِّفَ وجهةٍ جديدًا وفريدًا لكل معاملة تتلقّاها — مشابهةً لذلك أن يكون لديك رقم حسابٍ مختلفٍ في كل مرةٍ يدفع لك فيها شخصٌ ما. وعند إنفاقك للأموال لاحقًا، يُخفّي البروتوكول المصدر الحقيقي عن طريق دمج المعاملة الفعلية مع عدة احتمالات وهمية (decoy possibilities)، بحيث لا يستطيع المراقبون الخارجيون التمييز بين الناتج الذي يتم إنفاقه فعلًا. والنتيجة تشبه وضع بطاقتك في كومةٍ من البطاقات المماثلة، مما يجعل من غير الواضح أيُّ بطاقةٍ منها هي بطاقتك. كما صُمِّمت عملية التعدين لدعم مشاركة أوسع: فبدلًا من مكافأة السرعة الصرفة في المعالجة، يعتمد إثبات العمل (proof-of-work) في «كريبتو نوت» بشكلٍ كبيرٍ على متطلبات الذاكرة. وبما أن الذاكرة تشكّل قيدًا رئيسيًّا، فإن أجهزة التعدين المتخصصة (ASIC) لا تحصل على الميزة الساحقة نفسها التي قد تحصل عليها في أنظمة أخرى، ما يساعد في جعل التعدين أكثر سهولةً على أجهزة الكمبيوتر القياسية. ويضم البروتوكول أيضًا سلوكيات ذات تنظيم ذاتي، بما في ذلك ضبط الصعوبة تلقائيًّا استنادًا إلى عدد المعدِّنين المشاركين، ومرونة حجم الكتلة التي يمكن أن تتوسّع لاستيعاب زيادة حجم المعاملات. وفي الإصدارات اللاحقة، تم توسيع هذه الأسس بإضافة تقنية «البروفات الرصينة» (bulletproofs) لجعل الخصوصية أكثر كفاءة، وبإضافة خوارزمية «راندوم إكس» (RandomX) لتعزيز المقاومة ضد الهيمنة الرقاقية (ASIC dominance) بشكلٍ أكبر، ما يحسّن أداء الخصوصية وكفاءة المعاملات مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى التعدين.
الفريق
تم نشر ورقة CryptoNote البيضاء في عام 2013 تحت الاسم المستعار «نيكولاس فان سابيرهاجن». وكما هو الحال مع ساتوشي ناكاموتو من بيتكوين، لم يُؤكَّد قط الهوية الحقيقية للمؤلف أو المؤلفين. ومنذ النشر، تم تبني مفاهيم CryptoNote من قِبل مجموعة متنوعة من فرق التطوير عبر عملات رقمية مختلفة، حيث قدّمت كل فريق تعديلات وتحسينات أثناء البناء على التصميم الأصلي. ويُعزِّز مزيج الأصول المجهولة والتطوير مفتوح المصدر التقدُّم المدفوع بالجدارة التقنية بدلًا من السلطة المركزية. ويبرز مشروع Monero كواحدٍ من أبرز المشاريع المبنية على أساس CryptoNote، وهو من بين أكثر العملات الرقمية تركيزًا على الخصوصية. وعلى نطاق أوسع، تميل المشاريع القائمة على CryptoNote إلى أن يدعمها مجتمعات تطوير نشطة تقوم بتحديث البروتوكول وصقله بانتظام مع الحفاظ على خصائص الخصوصية الأساسية فيه، كما أن هذا النموذج اللامركزي للتطوير يساعد في ضمان ألا تتحكم أي جهة واحدة في اتجاه التكنولوجيا.
خارطة الطريق
لا يقدّم ورقة CryptoNote البيضاء الأصلية خارطة طريق تدريجية خطوة بخطوة، لكنها تُحدّد الأولويات الأساسية وفلسفة التكيّف. فالميزات مثل أحجام الكتل القابلة للتعديل وصعوبة التعدين المتغيرة تُعدّ اختيارات جوهرية مُصمَّمة لتتطوّر مع تغيُّر أنماط الاستخدام واحتياجات المستخدمين. ويتمحور تركيز التطوير حول تحسين حماية الخصوصية باستمرار، مع الحفاظ على الطابع الديمقراطي والمتاح على نطاق واسع لعملية التعدين. كما يُصوَّر CryptoNote على أنه تقنية مُقصود أن تتعايش جنبًا إلى جنب مع بيتكوين (Bitcoin)، لا أن تحلّ محلّها، مما يشجّع على المنافسة داخل نظام العملات الرقمية الأوسع. وتهدف هذه المكانة التنافسية إلى دعم الابتكار والتحسين المستمرين في كلا النهجين. وبعد إصدار الورقة البيضاء، ظهرت عدة مشاريع مبنية على CryptoNote واتّبعت اتجاهات تطويرية خاصة بها. وفي جميع هذه التنفيذات، استمر العمل على تعزيز الخصوصية، وتحسين قابلية التوسّع، وجعل التكنولوجيا أسهل في الاستخدام بالنسبة للمستخدمين، ما يساعد في ضمان بقاء نهج CryptoNote ذا صلةٍ بحماية خصوصية المستخدمين.
نظرة عامة
كريبتو نوت (CryptoNote) هو إطار عمل للعملات الرقمية صُمِّمَ لمعالجة عيبين رئيسيين مرتبطين ببيتكوين: الخصوصية المحدودة وخطر تركُّز قوة التعدين في أيدي قلةٍ قليلة. ويستخدم طرق توقيع متخصصة لإخفاء معلومات المعاملات، ويدمجها مع منهجية تعدين تتمحور حول استخدام الذاكرة، بهدف الحفاظ على إمكانية التعدين عبر أجهزة الكمبيوتر العادية. وفي الواقع، يستهدف هذا الإطار نظامًا يكون في الوقت نفسه أكثر خصوصيةً وسهولةً في الوصول إليه مقارنةً ببيتكوين، وذلك عن طريق جعل تتبع المدفوعات أمرًا صعبًا، وتقليل الميزة التي تمنحها معدات التعدين المتخصصة. واعتبرت الأفكار الأساسية الكامنة وراءه خطوةً كبيرةً إلى الأمام عند طرحها عام 2013، وقد واصلت التطور عبر تنفيذات واقعية مختلفة. ومن أبرز الأمثلة المعروفة عليها عملة «مونيرو» (Monero)، التي بُنِيَت على المفاهيم الأصلية ووسّعت وظائف الخصوصية بشكل أكبر.
Monero المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Monero، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Monero سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Monero المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Monero اليوم؟
سعر Monero اليوم هو $ 412.99. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Monero استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Monero عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في XMR، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Monero في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Monero بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Monero في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر XMR المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Monero بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر XMR لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Monero في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر XMR بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,906.44
+1.19%
ETH
1,906.46
+1.18%
GOLD(XAUT)
4,401.39
+0.95%
USDC
1.00087
-0.01%
SOL
75.93
+0.47%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ XMR على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج XMR/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Monero ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Monero هذا العام؟
قد يرتفع سعر Monero هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Monero (XMR) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:20:39 (UTC+8)
تحديثات Monero (XMR) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.