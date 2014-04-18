سعر Monero اليوم

السعر المباشر لمشروع Monero (XMR) اليوم هو $ 412.99، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XMR الحالي إلى USD هو $ 412.99 لكل XMR.

يحتل Monero حاليًا المرتبة #14 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.75B، مع عرض متداول قدره 18.77M XMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XMR بين $ 406.7 (أدنى) و$ 421.54 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 798.9148649919098، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21296699345111847.

على المدى القصير، تحرك XMR بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و+5.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.98M.

معلومات سوق Monero (XMR)

التصنيف No.14 القيمة السوقية $ 7.75B$ 7.75B $ 7.75B الحجم (24 ساعة) $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.75B$ 7.75B $ 7.75B إمداد دورة التداول 18.77M 18.77M 18.77M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 الحصة السوقية 0.28% تاريخ الإصدار 2014-04-18 00:00:00 البلوكتشين العام XMR

القيمة السوقية الحالية لـ Monero هي $ 7.75B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.98M. العرض المتداول لـ XMR يبلغ 18.77M، مع إجمالي عرض 18765082.87637361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.75B.