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سعر CMC 20 Index DTF المباشر اليوم هو 127.49 USD. القيمة السوقية لـ CMC20 هي 10,343,752.1819101382 USD. تابع تحديثات أسعار CMC20 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CMC 20 Index DTF المباشر اليوم هو 127.49 USD. القيمة السوقية لـ CMC20 هي 10,343,752.1819101382 USD. تابع تحديثات أسعار CMC20 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CMC20

معلومات سعر CMC20

ما هو CMC20

الوثيقة البيضاء لـ CMC20

الموقع الرسمي لـ CMC20

اقتصاد توكن CMC20

توقعات سعر CMC20

سجل CMC20

دليل شراء CMC20

محول عملة CMC20 إلى الفيات

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شعار CMC 20 Index DTF

سعر CMC 20 Index DTF (CMC20)

السعر المباشر لـ 1 CMC20 إلى USD:

$127.49
$127.49$127.49
-0.79%1D
USD
مخطط أسعار CMC 20 Index DTF (CMC20) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:43:44 (UTC+8)

سعر CMC 20 Index DTF اليوم

السعر المباشر لمشروع CMC 20 Index DTF (CMC20) اليوم هو $ 127.49، مع تغير بنسبة 0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CMC20 الحالي إلى USD هو $ 127.49 لكل CMC20.

يحتل CMC 20 Index DTF حاليًا المرتبة #8066 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.34M، مع عرض متداول قدره 81.13K CMC20. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CMC20 بين $ 127.22 (أدنى) و$ 128.63 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 210.53539965828613635، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 119.42821901927407.

على المدى القصير، تحرك CMC20 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-3.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 159.38.

معلومات سوق CMC 20 Index DTF (CMC20)

No.8066

$ 10.34M
$ 10.34M$ 10.34M

$ 159.38
$ 159.38$ 159.38

$ 10.34M
$ 10.34M$ 10.34M

81.13K
81.13K 81.13K

--
----

81,133.83153118
81,133.83153118 81,133.83153118

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ CMC 20 Index DTF هي $ 10.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 159.38. العرض المتداول لـ CMC20 يبلغ 81.13K، مع إجمالي عرض 81133.83153118. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.34M.

سجل سعر CMC 20 Index DTF بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 127.22
$ 127.22$ 127.22
24 ساعة منخفض
$ 128.63
$ 128.63$ 128.63
24 ساعة مرتفع

$ 127.22
$ 127.22$ 127.22

$ 128.63
$ 128.63$ 128.63

$ 210.53539965828613635
$ 210.53539965828613635$ 210.53539965828613635

$ 119.42821901927407
$ 119.42821901927407$ 119.42821901927407

0.00%

-0.79%

-3.14%

-3.14%

سجل سعر CMC 20 Index DTF (CMC20) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CMC 20 Index DTF لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.0152-0.79%
30 يوم$ -1.88-1.46%
60 يوم$ -3.63-2.77%
90 يوم$ -26.83-17.39%
تغير سعر CMC 20 Index DTF اليوم

سجل اليوم CMC20 تغيرًا $ -1.0152 (-0.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CMC 20 Index DTF لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.88 (-1.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CMC 20 Index DTF لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CMC20 تغييرًا في $ -3.63 (-2.77%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CMC 20 Index DTF لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -26.83 (-17.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CMC 20 Index DTF (CMC20)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CMC 20 Index DTF.

تحليل CMC 20 Index DTF

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CMC 20 Index DTF الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CMC 20 Index DTF؟

تتأثر أسعار CMC20 بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة.
2. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية، إذ تُحدِّد هذه التحركات ارتباط القطاعات بعضها ببعض.
3. حجم التداول والسيولة عبر الرموز المكوِّنة للمؤشر.
4. الأخبار المتعلقة باللوائح والتغييرات في السياسات التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة.
5. اعتماد المؤسسات وتدفقات الاستثمار في مجال العملات المشفرة.
6. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة والاستقرار المالي العالمي.
7. أنماط التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة.
8. أحداث إعادة التوازن للمؤشر وتغييرات الرموز المكوِّنة له.
9. عمليات التلاعب بالسوق وأنشطة تداول كبار المستثمرين (الحيتان).
10. الأخبار والتطورات المرتبطة بأهم 20 عملة مشفرة مدرجة في المؤشر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر CMC 20 Index DTF اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر CMC20 اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، وحسابات الأرباح/الخسائر، وفرص التداول. وبصفته صندوقًا لمؤشر العملات الرقمية، يتابع CMC20 أفضل 20 عملة، لذا يعكس سعره اتجاهات السوق الأوسع.

توقعات أسعار CMC 20 Index DTF

CMC 20 Index DTF (CMC20) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CMC20 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCMC 20 Index DTF (CMC20) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CMC 20 Index DTF نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CMC 20 Index DTF الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CMC20 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CMC 20 Index DTF.

كيفية شراء واستثمار CMC 20 Index DTF في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع CMC 20 Index DTF؟ شراء CMC20 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CMC 20 Index DTF. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CMC 20 Index DTF (CMC20).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CMC 20 Index DTF فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء CMC 20 Index DTF (CMC20)

ماذا يمكنك أن تفعل مع CMC 20 Index DTF

يسمح لك امتلاك CMC 20 Index DTF بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو CMC 20 Index DTF ( CMC20 )

مشروع The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) هو توكن مؤشر سيولة مدعوم من Reserve، ويتتبع مؤشر CoinMarketCap 20. يُعد مؤشر CMC20 معيارًا لقياس أداء أفضل 20 مشروعًا للعملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، وفقًا لتصنيف CoinMarketCap. يستثني هذا المؤشر العملات المستقرة (مثل USDT)، والتوكنات المرتبطة بأصول كريبتو أخرى (مثل WBTC أو stETH)، والأصول ذات قابلية الاستثمار المحدودة (مثل مخاطر التقاضي المحتملة، أو السيولة المتداولة المحدودة). يمثل هذا المؤشر سوق العملات المشفرة الأوسع، مع توفير نظرة ثاقبة على أداء مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية.

CMC 20 Index DTF المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CMC 20 Index DTF، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب CMC 20 Index DTF الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CMC 20 Index DTF

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:43:44 (UTC+8)

تحديثات CMC 20 Index DTF (CMC20) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن CMC 20 Index DTF

CMC20 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CMC20 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CMC20 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق CMC 20 Index DTF (CMC20) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CMC 20 Index DTF المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCMC20
$127.49
$127.49$127.49
-0.79%
1.25 (USDT)

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1 CMC20 = 127.49 USD