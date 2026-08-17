سعر CMC 20 Index DTF اليوم

السعر المباشر لمشروع CMC 20 Index DTF (CMC20) اليوم هو $ 127.49، مع تغير بنسبة 0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CMC20 الحالي إلى USD هو $ 127.49 لكل CMC20.

يحتل CMC 20 Index DTF حاليًا المرتبة #8066 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.34M، مع عرض متداول قدره 81.13K CMC20. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CMC20 بين $ 127.22 (أدنى) و$ 128.63 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 210.53539965828613635، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 119.42821901927407.

على المدى القصير، تحرك CMC20 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-3.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 159.38.

معلومات سوق CMC 20 Index DTF (CMC20)

التصنيف No.8066 القيمة السوقية $ 10.34M$ 10.34M $ 10.34M الحجم (24 ساعة) $ 159.38$ 159.38 $ 159.38 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.34M$ 10.34M $ 10.34M إمداد دورة التداول 81.13K 81.13K 81.13K الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ CMC 20 Index DTF هي $ 10.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 159.38. العرض المتداول لـ CMC20 يبلغ 81.13K، مع إجمالي عرض 81133.83153118. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.34M.