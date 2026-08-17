سعر Waves (WAVES)
السعر المباشر لمشروع Waves (WAVES) اليوم هو $ 0.1938، مع تغير بنسبة 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAVES الحالي إلى USD هو $ 0.1938 لكل WAVES.
يحتل Waves حاليًا المرتبة #536 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.15M، مع عرض متداول قدره 129.76M WAVES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAVES بين $ 0.1913 (أدنى) و$ 0.1954 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.35569555868911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12268400192260742.
على المدى القصير، تحرك WAVES بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.12K.
No.536
WAVES
القيمة السوقية الحالية لـ Waves هي $ 25.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.12K. العرض المتداول لـ WAVES يبلغ 129.76M، مع إجمالي عرض 129758140. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.15M.
+0.20%
-0.45%
-4.35%
-4.35%
تتبع تغيرات أسعار Waves لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000896
|-0.45%
|30 يوم
|$ -0.0651
|-25.15%
|60 يوم
|$ -0.0734
|-27.48%
|90 يوم
|$ -0.1862
|-49.00%
سجل اليوم WAVES تغيرًا $ -0.000896 (-0.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0651 (-25.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WAVES تغييرًا في $ -0.0734 (-27.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1862 (-49.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Waves (WAVES)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Waves.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Waves الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق WAVES: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
WAVES_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى نقطة المحور 0.194. يقبع السعر في مركز نطاق ضيق محدد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا عند هذا المستوى. يظهر الهيكل السوقي تقاربًا واضحًا، مع انخفاض حركة الأسعار بين أعلى وأدنى المستويات. يظل السعر الحالي قريبًا جدًا من محور النقطة المركزية. تشير المؤشرات إلى أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى قد شكلت ترتيبًا إيجابيًا للشراء، كما أكمل مؤشر MACD عملية تقاطع ذهبي، مما يشير إلى اتجاه قوي للأعلى. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI عند مستوى محايد، بينما تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التفاوت في التسلسل الزمني. يتركز زخم الشراء على المدى القصير بشكل كبير، في حين أن المؤشرات طويلة المدى لم تتماشَ بعد بشكل كامل مع هذا الزخم. تُظهر معدلات التذبذب حالة من الانكماش المنخفض، حيث يبقى التقلب في مستوى ضيق نسبيًا. يقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.1946، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0006. أما دعم المقاومة القريب فموجود عند مستوى 0.1935، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0005. ومن جهة أخرى، يُحدد مستوى المقاومة المرجعي البعيد عند 0.1951، بينما يُحدد مستوى الدعم المرجعي البعيد عند 0.1929. وبذلك، فإن المساحة المتاحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا محدودة للغاية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Waves نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Waves؟ شراء WAVES سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Waves. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Waves (WAVES).
يسمح لك امتلاك Waves بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Waves (WAVES) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Waves، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع WAVES باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WAVES USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Waves المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.