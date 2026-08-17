سعر Waves اليوم

السعر المباشر لمشروع Waves (WAVES) اليوم هو $ 0.1938، مع تغير بنسبة 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAVES الحالي إلى USD هو $ 0.1938 لكل WAVES.

يحتل Waves حاليًا المرتبة #536 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.15M، مع عرض متداول قدره 129.76M WAVES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAVES بين $ 0.1913 (أدنى) و$ 0.1954 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.35569555868911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12268400192260742.

على المدى القصير، تحرك WAVES بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.12K.

معلومات سوق Waves (WAVES)

التصنيف No.536 القيمة السوقية $ 25.15M$ 25.15M $ 25.15M الحجم (24 ساعة) $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.15M$ 25.15M $ 25.15M إمداد دورة التداول 129.76M 129.76M 129.76M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 129,758,140 129,758,140 129,758,140 البلوكتشين العام WAVES

القيمة السوقية الحالية لـ Waves هي $ 25.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.12K. العرض المتداول لـ WAVES يبلغ 129.76M، مع إجمالي عرض 129758140. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.15M.