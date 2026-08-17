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سعر Waves المباشر اليوم هو 0.1938 USD. القيمة السوقية لـ WAVES هي 25,147,127.532 USD. تابع تحديثات أسعار WAVES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Waves المباشر اليوم هو 0.1938 USD. القيمة السوقية لـ WAVES هي 25,147,127.532 USD. تابع تحديثات أسعار WAVES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WAVES

معلومات سعر WAVES

ما هو WAVES

الوثيقة البيضاء لـ WAVES

الموقع الرسمي لـ WAVES

اقتصاد توكن WAVES

توقعات سعر WAVES

سجل WAVES

دليل شراء WAVES

محول عملة WAVES إلى الفيات

عقود WAVES الفورية

WAVES عقود USDT-M الآجلة

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شعار Waves

سعر Waves (WAVES)

السعر المباشر لـ 1 WAVES إلى USD:

$0.1938
$0.1938$0.1938
-0.46%1D
USD
مخطط أسعار Waves (WAVES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:03:33 (UTC+8)

سعر Waves اليوم

السعر المباشر لمشروع Waves (WAVES) اليوم هو $ 0.1938، مع تغير بنسبة 0.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAVES الحالي إلى USD هو $ 0.1938 لكل WAVES.

يحتل Waves حاليًا المرتبة #536 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.15M، مع عرض متداول قدره 129.76M WAVES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAVES بين $ 0.1913 (أدنى) و$ 0.1954 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.35569555868911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12268400192260742.

على المدى القصير، تحرك WAVES بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.12K.

معلومات سوق Waves (WAVES)

No.536

$ 25.15M
$ 25.15M$ 25.15M

$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K

$ 25.15M
$ 25.15M$ 25.15M

129.76M
129.76M 129.76M

--
----

129,758,140
129,758,140 129,758,140

WAVES

القيمة السوقية الحالية لـ Waves هي $ 25.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.12K. العرض المتداول لـ WAVES يبلغ 129.76M، مع إجمالي عرض 129758140. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.15M.

سجل سعر Waves بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1913
$ 0.1913$ 0.1913
24 ساعة منخفض
$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954
24 ساعة مرتفع

$ 0.1913
$ 0.1913$ 0.1913

$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954

$ 62.35569555868911
$ 62.35569555868911$ 62.35569555868911

$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742

+0.20%

-0.45%

-4.35%

-4.35%

سجل سعر Waves (WAVES) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Waves لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000896-0.45%
30 يوم$ -0.0651-25.15%
60 يوم$ -0.0734-27.48%
90 يوم$ -0.1862-49.00%
تغير سعر Waves اليوم

سجل اليوم WAVES تغيرًا $ -0.000896 (-0.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Waves لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0651 (-25.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Waves لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WAVES تغييرًا في $ -0.0734 (-27.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Waves لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1862 (-49.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Waves (WAVES)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Waves.

تحليل Waves

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Waves الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Waves اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WAVES: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

WAVES_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى نقطة المحور 0.194. يقبع السعر في مركز نطاق ضيق محدد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا عند هذا المستوى. يظهر الهيكل السوقي تقاربًا واضحًا، مع انخفاض حركة الأسعار بين أعلى وأدنى المستويات. يظل السعر الحالي قريبًا جدًا من محور النقطة المركزية. تشير المؤشرات إلى أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى قد شكلت ترتيبًا إيجابيًا للشراء، كما أكمل مؤشر MACD عملية تقاطع ذهبي، مما يشير إلى اتجاه قوي للأعلى. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI عند مستوى محايد، بينما تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التفاوت في التسلسل الزمني. يتركز زخم الشراء على المدى القصير بشكل كبير، في حين أن المؤشرات طويلة المدى لم تتماشَ بعد بشكل كامل مع هذا الزخم. تُظهر معدلات التذبذب حالة من الانكماش المنخفض، حيث يبقى التقلب في مستوى ضيق نسبيًا. يقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.1946، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0006. أما دعم المقاومة القريب فموجود عند مستوى 0.1935، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0005. ومن جهة أخرى، يُحدد مستوى المقاومة المرجعي البعيد عند 0.1951، بينما يُحدد مستوى الدعم المرجعي البعيد عند 0.1929. وبذلك، فإن المساحة المتاحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا محدودة للغاية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Waves؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز WAVES:

1. اعتماد المنصة - نمو التطبيقات اللامركزية (dApps) ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) المبنية على بلوك تشين Waves
2. التطورات التقنية - تحديثات آلية الإجماع وإمكانيات العقود الذكية
3. معنويات السوق - الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وثقة المستثمرين
4. حجم التداول - مستويات السيولة عبر مختلف البورصات

لماذا يريد الناس معرفة سعر Waves اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر WAVES اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لشراء/بيع في اللحظات المثلى. بينما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ خطوات استراتيجية.

توقعات أسعار Waves

Waves (WAVES) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAVES في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWaves (WAVES) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Waves نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Waves الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WAVES للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Waves.

كيفية شراء واستثمار Waves في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Waves؟ شراء WAVES سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Waves. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Waves (WAVES).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Waves فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Waves (WAVES)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Waves

يسمح لك امتلاك Waves بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Waves ( WAVES )

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Waves، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Waves الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Waves

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:03:33 (UTC+8)

تحديثات Waves (WAVES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Waves

WAVES USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WAVES باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WAVES USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Waves (WAVES) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Waves المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWAVES
$0.1938
$0.1938$0.1938
-0.41%
285.65K (USDT)
/USDCWAVES
$0.1937
$0.1937$0.1937
-0.41%
132.16K (USDT)

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USD
USD

1 WAVES = 0.1938 USD