سعر Perle اليوم

السعر المباشر لمشروع Perle (PRL) اليوم هو $ 0.3879، مع تغير بنسبة 4.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRL الحالي إلى USD هو $ 0.3879 لكل PRL.

يحتل Perle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRL بين $ 0.3794 (أدنى) و$ 0.4261 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PRL بمقدار -2.93% خلال الساعة الماضية و+33.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 314.88K.

معلومات سوق Perle (PRL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 314.88K$ 314.88K $ 314.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 387.90M$ 387.90M $ 387.90M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Perle هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 314.88K. العرض المتداول لـ PRL يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 387.90M.