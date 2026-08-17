سعر Confidential Layer اليوم

السعر المباشر لمشروع Confidential Layer (CLONE) اليوم هو $ 0.005315، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLONE الحالي إلى USD هو $ 0.005315 لكل CLONE.

يحتل Confidential Layer حاليًا المرتبة #3927 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 CLONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLONE بين $ 0.00531 (أدنى) و$ 0.005338 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1137696932664273، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00365175422453897.

على المدى القصير، تحرك CLONE بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.39K.

معلومات سوق Confidential Layer (CLONE)

التصنيف No.3927 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 65.39K$ 65.39K $ 65.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Confidential Layer هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.39K. العرض المتداول لـ CLONE يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.32M.