شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Confidential Layer المباشر اليوم هو 0.005315 USD. القيمة السوقية لـ CLONE هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار CLONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Confidential Layer المباشر اليوم هو 0.005315 USD. القيمة السوقية لـ CLONE هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار CLONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CLONE

معلومات سعر CLONE

ما هو CLONE

الوثيقة البيضاء لـ CLONE

الموقع الرسمي لـ CLONE

اقتصاد توكن CLONE

توقعات سعر CLONE

سجل CLONE

دليل شراء CLONE

محول عملة CLONE إلى الفيات

عقود CLONE الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Confidential Layer

سعر Confidential Layer (CLONE)

السعر المباشر لـ 1 CLONE إلى USD:

$0.005315
$0.005315$0.005315
+0.05%1D
USD
مخطط أسعار Confidential Layer (CLONE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:41:53 (UTC+8)

سعر Confidential Layer اليوم

السعر المباشر لمشروع Confidential Layer (CLONE) اليوم هو $ 0.005315، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLONE الحالي إلى USD هو $ 0.005315 لكل CLONE.

يحتل Confidential Layer حاليًا المرتبة #3927 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 CLONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLONE بين $ 0.00531 (أدنى) و$ 0.005338 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1137696932664273، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00365175422453897.

على المدى القصير، تحرك CLONE بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.39K.

معلومات سوق Confidential Layer (CLONE)

No.3927

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.39K
$ 65.39K$ 65.39K

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Confidential Layer هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.39K. العرض المتداول لـ CLONE يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.32M.

سجل سعر Confidential Layer بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00531
$ 0.00531$ 0.00531
24 ساعة منخفض
$ 0.005338
$ 0.005338$ 0.005338
24 ساعة مرتفع

$ 0.00531
$ 0.00531$ 0.00531

$ 0.005338
$ 0.005338$ 0.005338

$ 0.1137696932664273
$ 0.1137696932664273$ 0.1137696932664273

$ 0.00365175422453897
$ 0.00365175422453897$ 0.00365175422453897

+0.07%

+0.05%

-0.04%

-0.04%

سجل سعر Confidential Layer (CLONE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Confidential Layer لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000266+0.05%
30 يوم$ -0.000182-3.32%
60 يوم$ +0.001719+47.80%
90 يوم$ +0.000127+2.44%
تغير سعر Confidential Layer اليوم

سجل اليوم CLONE تغيرًا $ +0.00000266 (+0.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Confidential Layer لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000182 (-3.32%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Confidential Layer لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CLONE تغييرًا في $ +0.001719 (+47.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Confidential Layer لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000127 (+2.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Confidential Layer (CLONE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Confidential Layer.

تحليل Confidential Layer

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Confidential Layer الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Confidential Layer؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار طبقة السرية (CLONE):

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في حلول البلوك تشين التي تركز على الخصوصية.
2. معدل اعتماد المعاملات السرية وحالات الاستخدام الواقعية لها.
3. التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية.
4. التغييرات التنظيمية التي تؤثر على عملات الخصوصية.
5. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
6. حجم التداول والسيولة في البورصات.
7. المنافسة من المشاريع الأخرى التي تركز على الخصوصية.
8. إعلانات الشراكات والتكاملات.
9. ديناميات المعروض من الرموز المميزة وآليات الحوكمة.
10. التغطية الإعلامية ونمو المجتمع.

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهي سمة مميزة للأصول المشفرة الناشئة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Confidential Layer اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر الاستنساخ اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، وتتبع الأرباح والخسائر، والتخطيط الاستثماري. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم تقلبات الأسعار، واتخاذ قرارات شراء/بيع مستنيرة.

توقعات أسعار Confidential Layer

Confidential Layer (CLONE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLONE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرConfidential Layer (CLONE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Confidential Layer نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Confidential Layer الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CLONE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Confidential Layer.

كيفية شراء واستثمار Confidential Layer في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Confidential Layer؟ شراء CLONE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Confidential Layer. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Confidential Layer (CLONE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Confidential Layer فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Confidential Layer (CLONE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Confidential Layer

يسمح لك امتلاك Confidential Layer بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Confidential Layer (CLONE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Confidential Layer ( CLONE )

أول جسر لامركزي غير احتجازي بين البيتكوين وبلوكتشين العقود الذكية (الإيثيريوم وسولانا والمزيد) وبلوكتشين خصوصية، مما يتيح عمليات النقل عبر السلاسل وتحسينات الخصوصية للعملات المشفرة الرئيسية.

Confidential Layer المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Confidential Layer، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Confidential Layer الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Bridge Governance TokensCross-chain CommunicationEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Confidential Layer

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:41:53 (UTC+8)

تحديثات Confidential Layer (CLONE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Confidential Layer

CLONE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CLONE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CLONE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Confidential Layer (CLONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Confidential Layer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCLONE
$0.005315
$0.005315$0.005315
+0.05%
12.30M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

Optiview

Optiview

OV

$0.7915
$0.7915$0.7915

+2,538.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040016
$0.040016$0.040016

+141.07%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06706
$0.06706$0.06706

-5.78%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001439
$0.001439$0.001439

-40.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007445
$0.007445$0.007445

-15.20%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.7915
$0.7915$0.7915

+2,538.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040016
$0.040016$0.040016

+141.07%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01100
$0.01100$0.01100

+56.91%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002108
$0.0002108$0.0002108

+39.60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0121
$1.0121$1.0121

+33.17%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة CLONE إلى USD

المبلغ

CLONE
CLONE
USD
USD

1 CLONE = 0.005315 USD