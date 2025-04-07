AURASOL

الرمز ذو الهالة الأكبر.

اسم العملة المشفرةAURASOL

التصنيفNo.239

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.87%

المعروض المتداول963,288,620

إجمالي العرض965,383,478

إجمالي العرض963,288,620

معدل التداول0.9978%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.2395852314906215,2025-06-15

أدنى سعر0.00056213727092408,2025-04-07

البلوكتشين العامSOL

مقدمةالرمز ذو الهالة الأكبر.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.