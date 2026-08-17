سعر SaucerSwap اليوم

السعر المباشر لمشروع SaucerSwap (SAUCE) اليوم هو $ 0.01222، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAUCE الحالي إلى USD هو $ 0.01222 لكل SAUCE.

يحتل SaucerSwap حاليًا المرتبة #821 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.08M، مع عرض متداول قدره 906.43M SAUCE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAUCE بين $ 0.01214 (أدنى) و$ 0.01236 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2324091642499139، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00997402053641286.

على المدى القصير، تحرك SAUCE بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-5.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 998.56.

معلومات سوق SaucerSwap (SAUCE)

التصنيف No.821 القيمة السوقية $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M الحجم (24 ساعة) $ 998.56$ 998.56 $ 998.56 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.22M$ 12.22M $ 12.22M إمداد دورة التداول 906.43M 906.43M 906.43M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 906,632,320.30059 906,632,320.30059 906,632,320.30059 معدل التداول 90.64% البلوكتشين العام HBAR

القيمة السوقية الحالية لـ SaucerSwap هي $ 11.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 998.56. العرض المتداول لـ SAUCE يبلغ 906.43M، مع إجمالي عرض 906632320.30059. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.22M.