ما هو Shardeum ( SHM )

تُطوّر Shardeum أول سلسلة بلوكتشين من Layer 1 قابلة للتوسع تلقائيًا في العالم، وهي مصممة لحلّ تحديات التوسع مع الحفاظ على اللامركزية الحقيقية. تضمن هذه السلسلة رسوم معاملات منخفضة، وإنتاجية عالية، ووصولًا عادلًا للمُصدّقين والمستخدمين على حد سواء.

متوفر Shardeum على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Shardeum الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Shardeum سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Shardeum

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Shardeum، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SHM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارShardeum.

سجل أسعار Shardeum

يوفر تتبع مسار سعر SHM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SHM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Shardeum.

كيفية شراء Shardeum ( SHM )

هل تبحث عن كيفية شراء Shardeum؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Shardeum على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SHM إلى العملات المحلية

1 SHM إلى VND ₫ 3,532.5256 1 SHM إلى AUD A$ 0.2053872 1 SHM إلى GBP ￡ 0.0979952 1 SHM إلى EUR € 0.1167888 1 SHM إلى USD $ 0.13424 1 SHM إلى MYR RM 0.5678352 1 SHM إلى TRY ₺ 5.2810016 1 SHM إلى JPY ¥ 19.189608 1 SHM إلى RUB ₽ 10.63852 1 SHM إلى INR ₹ 11.5271888 1 SHM إلى IDR Rp 2,200.6553856 1 SHM إلى KRW ₩ 182.143544 1 SHM إلى PHP ₱ 7.4677712 1 SHM إلى EGP ￡E. 6.6677008 1 SHM إلى BRL R$ 0.7557712 1 SHM إلى CAD C$ 0.1825664 1 SHM إلى BDT ৳ 16.3960736 1 SHM إلى NGN ₦ 212.0683248 1 SHM إلى UAH ₴ 5.5615632 1 SHM إلى VES Bs 13.02128 1 SHM إلى PKR Rs 37.85568 1 SHM إلى KZT ₸ 68.489248 1 SHM إلى THB ฿ 4.3708544 1 SHM إلى TWD NT$ 4.0151184 1 SHM إلى AED د.إ 0.4926608 1 SHM إلى CHF Fr 0.1087344 1 SHM إلى HKD HK$ 1.0524416 1 SHM إلى MAD .د.م 1.2336656 1 SHM إلى MXN $ 2.5760656

Shardeum المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Shardeum، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Shardeum ما هو سعر Shardeum (SHM) اليوم؟ سعر Shardeum (SHM) المباشر هو USD 0.13424 . ما هي القيمة السوقية لعملة Shardeum (SHM)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Shardeum هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة SHM في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.13424 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Shardeum (SHM)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Shardeum (SHM)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة Shardeum (SHM)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Shardeum (SHM) هو USD 0.687 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Shardeum (SHM)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Shardeum (SHM) هو $ 116.26K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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