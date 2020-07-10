سعر Trustswap اليوم

السعر المباشر لمشروع Trustswap (TRUSTSWAP) اليوم هو $ 0.03234، مع تغير بنسبة 2.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRUSTSWAP الحالي إلى USD هو $ 0.03234 لكل TRUSTSWAP.

يحتل Trustswap حاليًا المرتبة #1267 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.23M، مع عرض متداول قدره 100.00M TRUSTSWAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRUSTSWAP بين $ 0.03168 (أدنى) و$ 0.03391 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.02240699، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0125283595814.

على المدى القصير، تحرك TRUSTSWAP بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-8.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.53K.

معلومات سوق Trustswap (TRUSTSWAP)

التصنيف No.1267 القيمة السوقية $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M الحجم (24 ساعة) $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 تاريخ الإصدار 2020-07-10 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Trustswap هي $ 3.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.53K. العرض المتداول لـ TRUSTSWAP يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99995164.26708125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.23M.