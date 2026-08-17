سعر Numeraire (NMR)
السعر المباشر لمشروع Numeraire (NMR) اليوم هو $ 8.095، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NMR الحالي إلى USD هو $ 8.095 لكل NMR.
يحتل Numeraire حاليًا المرتبة #335 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60.66M، مع عرض متداول قدره 7.49M NMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NMR بين $ 8.011 (أدنى) و$ 8.154 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 168.48800659179688، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.92766.
على المدى القصير، تحرك NMR بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-5.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.61K.
No.335
68.12%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Numeraire هي $ 60.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.61K. العرض المتداول لـ NMR يبلغ 7.49M، مع إجمالي عرض 10634471.78140593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.05M.
-0.26%
-0.30%
-5.27%
-5.27%
تتبع تغيرات أسعار Numeraire لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02436
|-0.30%
|30 يوم
|$ -1.924
|-19.21%
|60 يوم
|$ -0.432
|-5.07%
|90 يوم
|$ -1.218
|-13.08%
سجل اليوم NMR تغيرًا $ -0.02436 (-0.30%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.924 (-19.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NMR تغييرًا في $ -0.432 (-5.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.218 (-13.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Numeraire الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق NMR: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
NMR_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 8.108، والسعر الحالي 8.121 يتواجد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. يبقى هيكل السعر ضمن نطاق التذبذب المركزي، وتشير مطابقة النقاط المحورية إلى تفوق طفيف للشراء. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى تُظهر إشارة شراء، مع استقرار السعر فوق مستويات الدعم الرئيسية. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس انطلاقًا مكثفًا للزخم. أما مؤشر RSI فيتواجد في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما يرتفع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يؤكد وجود قوة شرائية على المدى القصير. أما بولينجر باند، فتظهر فتحًا مستقرًا، مع بقاء معدل التذبذب ضمن الحدود الطبيعية دون أي مؤشرات لتوسع حاد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 8.139، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.018 USDT. أما دعم المستوى الأول (S1) فيقع عند 8.071، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.050 USDT. ومن جهة أخرى، توجد المقاومة البعيدة R2 عند 8.176، بينما يقع الدعم البعيد S2 عند 8.040. إذا تجاوز السعر مستوى R1، فسيتجه نحو مستويات أعلى، أما إذا انخفض دون مستوى S1، فسيعود إلى ما دون النطاق المركزي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Numeraire نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Numeraire، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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