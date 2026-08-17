سعر Numeraire اليوم

السعر المباشر لمشروع Numeraire (NMR) اليوم هو $ 8.095، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NMR الحالي إلى USD هو $ 8.095 لكل NMR.

يحتل Numeraire حاليًا المرتبة #335 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60.66M، مع عرض متداول قدره 7.49M NMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NMR بين $ 8.011 (أدنى) و$ 8.154 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 168.48800659179688، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.92766.

على المدى القصير، تحرك NMR بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-5.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.61K.

معلومات سوق Numeraire (NMR)

التصنيف No.335 القيمة السوقية $ 60.66M$ 60.66M $ 60.66M الحجم (24 ساعة) $ 54.61K$ 54.61K $ 54.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.05M$ 89.05M $ 89.05M إمداد دورة التداول 7.49M 7.49M 7.49M الحد الأقصى للعرض 11,000,000 11,000,000 11,000,000 إجمالي العرض 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 معدل التداول 68.12% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Numeraire هي $ 60.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.61K. العرض المتداول لـ NMR يبلغ 7.49M، مع إجمالي عرض 10634471.78140593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.05M.