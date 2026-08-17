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سعر Numeraire المباشر اليوم هو 8.095 USD. القيمة السوقية لـ NMR هي 60,657,993.3739998208 USD. تابع تحديثات أسعار NMR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Numeraire المباشر اليوم هو 8.095 USD. القيمة السوقية لـ NMR هي 60,657,993.3739998208 USD. تابع تحديثات أسعار NMR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NMR

معلومات سعر NMR

ما هو NMR

الوثيقة البيضاء لـ NMR

الموقع الرسمي لـ NMR

اقتصاد توكن NMR

توقعات سعر NMR

سجل NMR

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سعر Numeraire (NMR)

السعر المباشر لـ 1 NMR إلى USD:

$8.094
$8.094$8.094
-0.30%1D
USD
مخطط أسعار Numeraire (NMR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:56:56 (UTC+8)

سعر Numeraire اليوم

السعر المباشر لمشروع Numeraire (NMR) اليوم هو $ 8.095، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NMR الحالي إلى USD هو $ 8.095 لكل NMR.

يحتل Numeraire حاليًا المرتبة #335 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60.66M، مع عرض متداول قدره 7.49M NMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NMR بين $ 8.011 (أدنى) و$ 8.154 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 168.48800659179688، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.92766.

على المدى القصير، تحرك NMR بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-5.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.61K.

معلومات سوق Numeraire (NMR)

No.335

$ 60.66M
$ 60.66M$ 60.66M

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 89.05M
$ 89.05M$ 89.05M

7.49M
7.49M 7.49M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,634,471.78140593
10,634,471.78140593 10,634,471.78140593

68.12%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Numeraire هي $ 60.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.61K. العرض المتداول لـ NMR يبلغ 7.49M، مع إجمالي عرض 10634471.78140593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.05M.

سجل سعر Numeraire بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 8.011
$ 8.011$ 8.011
24 ساعة منخفض
$ 8.154
$ 8.154$ 8.154
24 ساعة مرتفع

$ 8.011
$ 8.011$ 8.011

$ 8.154
$ 8.154$ 8.154

$ 168.48800659179688
$ 168.48800659179688$ 168.48800659179688

$ 1.92766
$ 1.92766$ 1.92766

-0.26%

-0.30%

-5.27%

-5.27%

سجل سعر Numeraire (NMR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Numeraire لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.02436-0.30%
30 يوم$ -1.924-19.21%
60 يوم$ -0.432-5.07%
90 يوم$ -1.218-13.08%
تغير سعر Numeraire اليوم

سجل اليوم NMR تغيرًا $ -0.02436 (-0.30%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Numeraire لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.924 (-19.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Numeraire لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NMR تغييرًا في $ -0.432 (-5.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Numeraire لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.218 (-13.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Numeraire (NMR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Numeraire.

تحليل Numeraire

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Numeraire الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Numeraire اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق NMR: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

NMR_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 8.108، والسعر الحالي 8.121 يتواجد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. يبقى هيكل السعر ضمن نطاق التذبذب المركزي، وتشير مطابقة النقاط المحورية إلى تفوق طفيف للشراء. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى تُظهر إشارة شراء، مع استقرار السعر فوق مستويات الدعم الرئيسية. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى، مما يعكس انطلاقًا مكثفًا للزخم. أما مؤشر RSI فيتواجد في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما يرتفع كلٌّ من مؤشري KDJ وStochRSI بشكل متزامن، مما يؤكد وجود قوة شرائية على المدى القصير. أما بولينجر باند، فتظهر فتحًا مستقرًا، مع بقاء معدل التذبذب ضمن الحدود الطبيعية دون أي مؤشرات لتوسع حاد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 8.139، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.018 USDT. أما دعم المستوى الأول (S1) فيقع عند 8.071، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.050 USDT. ومن جهة أخرى، توجد المقاومة البعيدة R2 عند 8.176، بينما يقع الدعم البعيد S2 عند 8.040. إذا تجاوز السعر مستوى R1، فسيتجه نحو مستويات أعلى، أما إذا انخفض دون مستوى S1، فسيعود إلى ما دون النطاق المركزي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Numeraire؟

تتأثر أسعار NMR بعدة عوامل رئيسية:

1. المشاركة في البطولات - كلما زاد عدد علماء البيانات الذين يضخون NMR، ارتفع الطلب.
2. أداء صناديق التحوط - تؤثر نجاحات تداول Numerai على فائدة الرمز المميز.
3. مكافآت الحوكمة وعمليات الإحراق - تُحدَّد اقتصاديات الرمز المميز عبر آليات قائمة على الأداء.
4. معنويات السوق تجاه رموز الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.
5. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام.
6. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Numeraire اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر نوميراير (NMR) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار. وبما أن NMR يُستخدَم في سوق توقعات صندوق التحوّط التابع لشركة نوميراي، فإن المتداولين يراقبون سعره للاستفادة من التقلّبات وتحركات السوق لتحقيق فرص ربحية.

توقعات أسعار Numeraire

Numeraire (NMR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NMR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNumeraire (NMR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Numeraire نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Numeraire الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NMR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Numeraire.

كيفية شراء واستثمار Numeraire في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Numeraire؟ شراء NMR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Numeraire. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Numeraire (NMR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Numeraire فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Numeraire (NMR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Numeraire

يسمح لك امتلاك Numeraire بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Numeraire ( NMR )

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Numeraire، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Numeraire الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsDecentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Numeraire

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:56:56 (UTC+8)

تحديثات Numeraire (NMR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Numeraire

NMR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NMR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NMR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Numeraire (NMR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Numeraire المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNMR
$8.099
$8.099$8.099
-0.22%
6.78K (USDT)
/USDCNMR
$8.082
$8.082$8.082
-0.18%
6.91K (USDT)
/ETHNMR
$0.004252
$0.004252$0.004252
-1.34%
610.50 (USDT)

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