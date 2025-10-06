سعر RICE AI المباشر اليوم هو 0.06162 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RICE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RICE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر RICE AI المباشر اليوم هو 0.06162 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RICE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RICE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار RICE AI

RICE AI السعر(RICE)

السعر المباشر لـ 1 RICE إلى USD:

$0.06162
$0.06162$0.06162
+22.62%1D
USD
مخطط أسعار RICE AI (RICE) المباشر
معلومات سعر RICE AI (RICE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24 ساعة منخفض
$ 0.0625
$ 0.0625$ 0.0625
24 ساعة مرتفع

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.0625
$ 0.0625$ 0.0625

--
----

--
----

+12.36%

+22.62%

+7.82%

+7.82%

سعر RICE AI (RICE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.06162. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RICE بين أدنى سعر $ 0.05 وأعلى سعر $ 0.0625، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRICE على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RICE +12.36% على مدار الساعة الماضية، +22.62% على مدار 24 ساعة، و +7.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RICE AI (RICE)

--
----

$ 101.20K
$ 101.20K$ 101.20K

$ 61.62M
$ 61.62M$ 61.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ RICE AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 101.20K. العرض المتداول لـ RICE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.62M.

سجل سعر RICE AI (RICE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار RICE AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0113672+22.62%
30 يوم$ -0.05959-49.17%
60 يوم$ -0.01268-17.07%
90 يوم$ +0.05662+1,132.40%
تغير سعر RICE AI اليوم

سجل اليوم RICE تغيرًا $ +0.0113672 (+22.62%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر RICE AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.05959 (-49.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر RICE AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RICE تغييرًا في $ -0.01268 (-17.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر RICE AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05662 (+1,132.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة RICE AI (RICE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار RICE AI.

ما هو RICE AI ( RICE )

منصة RICE AI هي منصة لجمع بيانات الروبوتات من مصادر جماعية. تُمكّن هذه المنصة المُشغّلين عن بُعد من التحكم في الروبوتات وجمع البيانات من رؤية الروبوت، وحركات المفاصل، وقياسات القوة. يمكن للمُشغّلين عن بُعد استخدام كاميرات المواقع الإلكترونية المُزوّدة بخاصية كشف الهيكل العظمي، أو عصي التحكم، أو وحدات تحكم الواقع الافتراضي، أو منصات التشغيل عن بُعد، وكسب مكافآت التوكن بناءً على براعة الجهاز.

متوفر RICE AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك RICE AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RICEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول RICE AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء RICE AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر RICE AI (USD)

كم ستكون قيمة RICE AI (RICE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك RICE AI (RICE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة RICE AI.

تحقق الآن من توقعات سعر RICE AI!

توكنوميكس RICE AI (RICE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس RICE AI (RICE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RICE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء RICE AI ( RICE )

هل تبحث عن كيفية شراء RICE AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء RICE AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة RICE إلى العملات المحلية

1 RICE AI (RICE) إلى VND
1,621.5303
1 RICE AI (RICE) إلى AUD
A$0.0930462
1 RICE AI (RICE) إلى GBP
0.046215
1 RICE AI (RICE) إلى EUR
0.052377
1 RICE AI (RICE) إلى USD
$0.06162
1 RICE AI (RICE) إلى MYR
RM0.2581878
1 RICE AI (RICE) إلى TRY
2.584959
1 RICE AI (RICE) إلى JPY
¥9.36624
1 RICE AI (RICE) إلى ARS
ARS$90.750855
1 RICE AI (RICE) إلى RUB
4.8821526
1 RICE AI (RICE) إلى INR
5.4385812
1 RICE AI (RICE) إلى IDR
Rp1,026.9995892
1 RICE AI (RICE) إلى PHP
3.6177102
1 RICE AI (RICE) إلى EGP
￡E.2.9189394
1 RICE AI (RICE) إلى BRL
R$0.329667
1 RICE AI (RICE) إلى CAD
C$0.0856518
1 RICE AI (RICE) إلى BDT
7.5435204
1 RICE AI (RICE) إلى NGN
89.694072
1 RICE AI (RICE) إلى COP
$237.91482
1 RICE AI (RICE) إلى ZAR
R.1.0555506
1 RICE AI (RICE) إلى UAH
2.5948182
1 RICE AI (RICE) إلى TZS
T.Sh.151.773141
1 RICE AI (RICE) إلى VES
Bs13.37154
1 RICE AI (RICE) إلى CLP
$57.98442
1 RICE AI (RICE) إلى PKR
Rs17.4705024
1 RICE AI (RICE) إلى KZT
32.8810482
1 RICE AI (RICE) إلى THB
฿1.9909422
1 RICE AI (RICE) إلى TWD
NT$1.8831072
1 RICE AI (RICE) إلى AED
د.إ0.2261454
1 RICE AI (RICE) إلى CHF
Fr0.0486798
1 RICE AI (RICE) إلى HKD
HK$0.4787874
1 RICE AI (RICE) إلى AMD
֏23.6090868
1 RICE AI (RICE) إلى MAD
.د.م0.5687526
1 RICE AI (RICE) إلى MXN
$1.1362728
1 RICE AI (RICE) إلى SAR
ريال0.231075
1 RICE AI (RICE) إلى ETB
Br9.3459054
1 RICE AI (RICE) إلى KES
KSh7.9606878
1 RICE AI (RICE) إلى JOD
د.أ0.04368858
1 RICE AI (RICE) إلى PLN
0.2236806
1 RICE AI (RICE) إلى RON
лв0.2692794
1 RICE AI (RICE) إلى SEK
kr0.5786118
1 RICE AI (RICE) إلى BGN
лв0.1035216
1 RICE AI (RICE) إلى HUF
Ft20.5669074
1 RICE AI (RICE) إلى CZK
1.287858
1 RICE AI (RICE) إلى KWD
د.ك0.01885572
1 RICE AI (RICE) إلى ILS
0.200265
1 RICE AI (RICE) إلى BOB
Bs0.4257942
1 RICE AI (RICE) إلى AZN
0.104754
1 RICE AI (RICE) إلى TJS
SM0.5693688
1 RICE AI (RICE) إلى GEL
0.1676064
1 RICE AI (RICE) إلى AOA
Kz56.1709434
1 RICE AI (RICE) إلى BHD
.د.ب0.02316912
1 RICE AI (RICE) إلى BMD
$0.06162
1 RICE AI (RICE) إلى DKK
kr0.3956004
1 RICE AI (RICE) إلى HNL
L1.6230708
1 RICE AI (RICE) إلى MUR
2.8043262
1 RICE AI (RICE) إلى NAD
$1.0641774
1 RICE AI (RICE) إلى NOK
kr0.6149676
1 RICE AI (RICE) إلى NZD
$0.1059864
1 RICE AI (RICE) إلى PAB
B/.0.06162
1 RICE AI (RICE) إلى PGK
K0.2594202
1 RICE AI (RICE) إلى QAR
ر.ق0.2242968
1 RICE AI (RICE) إلى RSD
дин.6.2075988
1 RICE AI (RICE) إلى UZS
soʻm742.4094678
1 RICE AI (RICE) إلى ALL
L5.1187734
1 RICE AI (RICE) إلى ANG
ƒ0.1102998
1 RICE AI (RICE) إلى AWG
ƒ0.110916
1 RICE AI (RICE) إلى BBD
$0.12324
1 RICE AI (RICE) إلى BAM
KM0.1029054
1 RICE AI (RICE) إلى BIF
Fr181.71738
1 RICE AI (RICE) إلى BND
$0.0794898
1 RICE AI (RICE) إلى BSD
$0.06162
1 RICE AI (RICE) إلى JMD
$9.8887776
1 RICE AI (RICE) إلى KHR
248.467245
1 RICE AI (RICE) إلى KMF
Fr25.94202
1 RICE AI (RICE) إلى LAK
1,339.5651906
1 RICE AI (RICE) إلى LKR
රු18.7688358
1 RICE AI (RICE) إلى MDL
L1.04754
1 RICE AI (RICE) إلى MGA
Ar275.0889336
1 RICE AI (RICE) إلى MOP
P0.4935762
1 RICE AI (RICE) إلى MVR
0.942786
1 RICE AI (RICE) إلى MWK
MK106.9790982
1 RICE AI (RICE) إلى MZN
MT3.937518
1 RICE AI (RICE) إلى NPR
रु8.706906
1 RICE AI (RICE) إلى PYG
437.00904
1 RICE AI (RICE) إلى RWF
Fr89.53386
1 RICE AI (RICE) إلى SBD
$0.5065164
1 RICE AI (RICE) إلى SCR
0.8552856
1 RICE AI (RICE) إلى SRD
$2.4364548
1 RICE AI (RICE) إلى SVC
$0.539175
1 RICE AI (RICE) إلى SZL
L1.0641774
1 RICE AI (RICE) إلى TMT
m0.21567
1 RICE AI (RICE) إلى TND
د.ت0.18091632
1 RICE AI (RICE) إلى TTD
$0.4183998
1 RICE AI (RICE) إلى UGX
Sh214.68408
1 RICE AI (RICE) إلى XAF
Fr34.75368
1 RICE AI (RICE) إلى XCD
$0.166374
1 RICE AI (RICE) إلى XOF
Fr34.75368
1 RICE AI (RICE) إلى XPF
Fr6.28524
1 RICE AI (RICE) إلى BWP
P0.8768526
1 RICE AI (RICE) إلى BZD
$0.1238562
1 RICE AI (RICE) إلى CVE
$5.8335654
1 RICE AI (RICE) إلى DJF
Fr10.96836
1 RICE AI (RICE) إلى DOP
$3.9473772
1 RICE AI (RICE) إلى DZD
د.ج8.004438
1 RICE AI (RICE) إلى FJD
$0.138645
1 RICE AI (RICE) إلى GNF
Fr535.7859
1 RICE AI (RICE) إلى GTQ
Q0.4720092
1 RICE AI (RICE) إلى GYD
$12.9044604
1 RICE AI (RICE) إلى ISK
kr7.57926

RICE AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RICE AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب RICE AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول RICE AI

كم يساوي RICE AI (RICE) اليوم؟
سعر RICE المباشر في USD هو USD 0.06162، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RICE إلى USD الحالي؟
سعر RICE إلى USD الحالي هو $ 0.06162. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ RICE AI ؟
القيمة السوقية لعملة RICE هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RICE؟
العرض المتداول لتوكن RICE هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RICE؟
حقق RICE سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RICE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- RICE.
ما هو حجم تداول RICE؟
حجم تداول RICE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 101.20K USD.
هل سترتفع RICE هذا العام؟
قد يرتفع RICE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RICE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات RICE AI (RICE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

