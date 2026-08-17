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سعر TENDIES المباشر اليوم هو 0.01113 USD. القيمة السوقية لـ TENDIES هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TENDIES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر TENDIES المباشر اليوم هو 0.01113 USD. القيمة السوقية لـ TENDIES هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TENDIES إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TENDIES

معلومات سعر TENDIES

ما هو TENDIES

اقتصاد توكن TENDIES

توقعات سعر TENDIES

سجل TENDIES

دليل شراء TENDIES

محول عملة TENDIES إلى الفيات

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سعر TENDIES (TENDIES)

السعر المباشر لـ 1 TENDIES إلى USD:

$0.01113
$0.01113$0.01113
-11.31%1D
USD
مخطط أسعار TENDIES (TENDIES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:17:01 (UTC+8)

سعر TENDIES اليوم

السعر المباشر لمشروع TENDIES (TENDIES) اليوم هو $ 0.01113، مع تغير بنسبة 11.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TENDIES الحالي إلى USD هو $ 0.01113 لكل TENDIES.

يحتل TENDIES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TENDIES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TENDIES بين $ 0.01077 (أدنى) و$ 0.01355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TENDIES بمقدار -5.04% خلال الساعة الماضية و-47.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.29K.

معلومات سوق TENDIES (TENDIES)

--
----

$ 68.29K
$ 68.29K$ 68.29K

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ TENDIES هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.29K. العرض المتداول لـ TENDIES يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.13M.

سجل سعر TENDIES بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01077
$ 0.01077$ 0.01077
24 ساعة منخفض
$ 0.01355
$ 0.01355$ 0.01355
24 ساعة مرتفع

$ 0.01077
$ 0.01077$ 0.01077

$ 0.01355
$ 0.01355$ 0.01355

--
----

--
----

-5.04%

-11.31%

-47.48%

-47.48%

سجل سعر TENDIES (TENDIES) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TENDIES لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0014193-11.31%
30 يوم$ -0.01261-53.12%
60 يوم$ +0.00713+178.25%
90 يوم$ +0.00713+178.25%
تغير سعر TENDIES اليوم

سجل اليوم TENDIES تغيرًا $ -0.0014193 (-11.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TENDIES لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01261 (-53.12%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TENDIES لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TENDIES تغييرًا في $ +0.00713 (+178.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TENDIES لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00713 (+178.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TENDIES.

تحليل TENDIES

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار TENDIES الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق TENDIES اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TENDIES: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

TENDIES_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.01485. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.01448، وفي نطاق أقل من مستوى المقاومة R1 عند 0.015. تشير أنظمة التحليل إلى اقتراب السعر من حدود المقاومة قصيرة المدى، مع استمرار ترتيب الحركة ضمن نمط تذبذبي مائل للارتفاع. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء، مما يؤكد اتجاه الاتجاه القصير الأجل نحو الصعود. كما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا، مع ظهور تباين في اتجاه الزخم. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون إظهار أي حالة شراء أو بيع مفرطة. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة بشكل متدرج، حيث يتعايش الضغط الشرائي على المدى القصير مع تصحيح الزخم على المدى المتوسط. تبقى معدلات التقلبات ضمن المستويات الطبيعية، دون رؤية أي مؤشرات واضحة على توسع أو انكماش كبيرين. تقع المقاومة المباشرة القريبة عند مستوى 0.015، وهي أبعد بنحو 1% عن السعر الحالي. يُعد هذا المستوى محطة رئيسية لمقاومة قصيرة المدى، ويمثل حاجزًا مباشرًا أمام أي تحرك صعودي. أما الدعم الأول في الأسفل فيتمركز عند النقطة المركزية 0.01448، وهو أبعد بنحو 2.5% عن السعر الحالي، ويُعتبر نقطة دعم أولية في حال تراجع السعر. أما الدعم البعيد فموجود عند مستوى S1 عند 0.0136، وهو أبعد بنحو 8.4% عن السعر الحالي. ومن جهة المقاومة، فإن المقاومة الثانية R2 تقع عند 0.01588، وهي أبعد بنحو 7% عن السعر الحالي. بالتالي، تبدو مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية واضحة جدًا، فيما ينتظر السوق اتخاذ قرار بشأن الاتجاه داخل النطاق الضيق الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار TENDIES

TENDIES (TENDIES) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TENDIES في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTENDIES (TENDIES) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TENDIES نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر TENDIES الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TENDIES للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار TENDIES.

كيفية شراء واستثمار TENDIES في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع TENDIES؟ شراء TENDIES سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء TENDIES. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء TENDIES (TENDIES).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة TENDIES فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء TENDIES (TENDIES)

ماذا يمكنك أن تفعل مع TENDIES

يسمح لك امتلاك TENDIES بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو TENDIES ( TENDIES )

مشروع TENDIES هي عملة ميم.

TENDIES المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TENDIES، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

الفئة :

4chan-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TENDIES

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:17:01 (UTC+8)

تحديثات TENDIES (TENDIES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن TENDIES

TENDIES USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TENDIES باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TENDIES USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق TENDIES (TENDIES) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TENDIES المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1TENDIES
$0.01133
$0.01133$0.01133
-9.13%
4.66M (USDT)
/USDTTENDIES
$0.01117
$0.01117$0.01117
-11.12%
5.77M (USDT)

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حاسبة TENDIES إلى USD

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TENDIES
TENDIES
USD
USD

1 TENDIES = 0.01113 USD