سعر TENDIES اليوم

السعر المباشر لمشروع TENDIES (TENDIES) اليوم هو $ 0.01113، مع تغير بنسبة 11.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TENDIES الحالي إلى USD هو $ 0.01113 لكل TENDIES.

يحتل TENDIES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TENDIES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TENDIES بين $ 0.01077 (أدنى) و$ 0.01355 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TENDIES بمقدار -5.04% خلال الساعة الماضية و-47.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.29K.

معلومات سوق TENDIES (TENDIES)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 68.29K$ 68.29K $ 68.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ TENDIES هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.29K. العرض المتداول لـ TENDIES يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.13M.