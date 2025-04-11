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Messier السعر(M87)

USD

مخطط أسعار Messier (M87) المباشر

$0.00004845
$0.00004845$0.00004845
+1.80%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول M87

السعر الحالي لـ Messier (M87) اليوم هو 0.00004842 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 42.84M USD. يتم تحديث سعر من M87 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Messier:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 499.38K USD
- تغير سعر Messier خلال اليوم هو +1.80%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 884.85B USD

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M87 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Messier لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000008567+1.80%
30 يوم$ +0.00001342+38.34%
60 يوم$ +0.00001342+38.34%
90 يوم$ +0.00001342+38.34%
تغير سعر Messier اليوم

سجل اليوم M87 تغيرًا $ +0.0000008567 (+1.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Messier لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00001342 (+38.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Messier لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد M87 تغييرًا في $ +0.00001342 (+38.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Messier لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00001342 (+38.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

M87 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Messier: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00004596
$ 0.00004596$ 0.00004596

$ 0.00005245
$ 0.00005245$ 0.00005245

$ 0.00008458
$ 0.00008458$ 0.00008458

+1.76%

+1.80%

+14.54%

M87 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 42.84M
$ 42.84M$ 42.84M

$ 499.38K
$ 499.38K$ 499.38K

884.85B
884.85B 884.85B

ما هو Messier ( M87 )

تُطوّر Messier (M87) نظامًا بيئيًا شاملًا متعدد الطبقات للمرافق، مُصمّمًا لتوفير قيمة مستدامة لحاملي التوكن الخاصة بها ومستخدميها على حد سواء. ويرتكز هذا النظام البيئي على رؤية جريئة: دمج التمويل اللامركزي (DeFi) والمرافق الفعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسلاسة في بنية تحتية واحدة مُدرّة للإيرادات.

متوفر Messier على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Messier الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين M87لترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Messier على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Messier سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Messier

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Messier، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ M87؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMessier.

سجل أسعار Messier

يوفر تتبع مسار سعر M87 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ M87. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Messier.

كيفية شراء Messier ( M87 )

هل تبحث عن كيفية شراء Messier؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Messier على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة M87 إلى العملات المحلية

1 M87 إلى VND
1.24153722
1 M87 إلى AUD
A$0.0000765036
1 M87 إلى GBP
0.0000367992
1 M87 إلى EUR
0.0000421254
1 M87 إلى USD
$0.00004842
1 M87 إلى MYR
RM0.0002140164
1 M87 إلى TRY
0.0018404442
1 M87 إلى JPY
¥0.0069109866
1 M87 إلى RUB
0.004103595
1 M87 إلى INR
0.0041621832
1 M87 إلى IDR
Rp0.8069996772
1 M87 إلى KRW
0.0691713594
1 M87 إلى PHP
0.0027686556
1 M87 إلى EGP
￡E.0.0024820092
1 M87 إلى BRL
R$0.0002837412
1 M87 إلى CAD
C$0.0000668196
1 M87 إلى BDT
0.005870925
1 M87 إلى NGN
0.0769790844
1 M87 إلى UAH
0.0020002302
1 M87 إلى VES
Bs0.00343782
1 M87 إلى PKR
Rs0.0135474318
1 M87 إلى KZT
0.0249711624
1 M87 إلى THB
฿0.00162207
1 M87 إلى TWD
NT$0.0015673554
1 M87 إلى AED
د.إ0.0001777014
1 M87 إلى CHF
Fr0.0000392202
1 M87 إلى HKD
HK$0.000375255
1 M87 إلى MAD
.د.م0.0004493376
1 M87 إلى MXN
$0.0009819576

Messier المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Messier، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Messier الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

M87
USD

1 M87 = 0.00004842 USD

تداول

USDTM87
$0.00004842
$0.00004842$0.00004842
-4.48%

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