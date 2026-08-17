سعر ShareToken اليوم

السعر المباشر لمشروع ShareToken (SHR) اليوم هو $ 0.0003167، مع تغير بنسبة 11.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHR الحالي إلى USD هو $ 0.0003167 لكل SHR.

يحتل ShareToken حاليًا المرتبة #1770 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.14M، مع عرض متداول قدره 3.61B SHR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHR بين $ 0.0002789 (أدنى) و$ 0.00036 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09855634، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00015280780742721.

على المدى القصير، تحرك SHR بمقدار +3.42% خلال الساعة الماضية و-4.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 41.29K.

معلومات سوق ShareToken (SHR)

التصنيف No.1770 القيمة السوقية $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M الحجم (24 ساعة) $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M إمداد دورة التداول 3.61B 3.61B 3.61B إجمالي العرض 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ShareToken هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 41.29K. العرض المتداول لـ SHR يبلغ 3.61B، مع إجمالي عرض 6631168865.24. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.10M.