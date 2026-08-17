سعر Stargate Finance (STG)
السعر المباشر لمشروع Stargate Finance (STG) اليوم هو $ 0,1433، مع تغير بنسبة 0,13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STG الحالي إلى USD هو $ 0,1433 لكل STG.
يحتل Stargate Finance حاليًا المرتبة #147 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94.71M، مع عرض متداول قدره 660.95M STG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STG بين $ 0,1419 (أدنى) و$ 0,1477 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,283844483496619، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,10162599944782422.
على المدى القصير، تحرك STG بمقدار -%0,28 خلال الساعة الماضية و+%2,35 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.55K.
No.147
%66,09
%0,01
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Finance هي $ 94.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.55K. العرض المتداول لـ STG يبلغ 660.95M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 143,30M.
-%0,28
+%0,13
+%2,35
+%2,35
تتبع تغيرات أسعار Stargate Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0,000186
|+%0,13
|30 يوم
|$ +0,0065
|+%4,75
|60 يوم
|$ -0,0945
|-%39,74
|90 يوم
|$ -0,0183
|-%11,33
سجل اليوم STG تغيرًا $ +0,000186 (+%0,13)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0,0065 (+%4,75)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STG تغييرًا في $ -0,0945 (-%39,74)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,0183 (-%11,33)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Stargate Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق STG: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
STG_USDT يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 0.1438 و0.1445 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي يتطابق بدقة مع نقطة المحور S1 عند 0.1438، بينما يقع المقاومة الرئيسية للنطاق مباشرة فوقه عند 0.1445. يُعتبر السعر حالياً في منطقة توازن بين المشترين والبائعين، دون اختراق أي من المستويات الهيكلية الرئيسية. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، مما يعكس ظهور قوة شرائية على المدى القصير. أما بالنسبة لمجموعتي المتوسطات المتحركة ومجموعتي EMA، فتظهر إشارات محايدة دون ظهور نمط انحراف واضح باتجاه واحد. كما أن مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة، مع استمرار التقلبات عند مستويات منخفضة متقاربة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً طفيفاً، مما يشير إلى تركّز محدود لقوة الدفع. تقع المقاومة الأقرب للأعلى عند مستوى R1 عند 0.1455، وبفارق 0.0017 عن السعر الحالي. أما الدعم الأول من الأسفل فيقع عند مستوى S2 عند 0.1428، وبفارق 0.0010 عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر المستوى R2 عند 0.1462 هو المقاومة المرجعية البعيدة. وفي حال خروج السعر من النطاق الحالي، سيتعين عليه اختبار قدرة السيولة على امتصاص الضغط عند هذه المستويات الحدودية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stargate Finance نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Stargate Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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