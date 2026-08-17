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سعر Stargate Finance المباشر اليوم هو 0,1433 USD. القيمة السوقية لـ STG هي 94.714.331,4643 USD. تابع تحديثات أسعار STG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Stargate Finance المباشر اليوم هو 0,1433 USD. القيمة السوقية لـ STG هي 94.714.331,4643 USD. تابع تحديثات أسعار STG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STG

معلومات سعر STG

ما هو STG

الوثيقة البيضاء لـ STG

الموقع الرسمي لـ STG

اقتصاد توكن STG

توقعات سعر STG

سجل STG

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محول عملة STG إلى الفيات

عقود STG الفورية

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سعر Stargate Finance (STG)

السعر المباشر لـ 1 STG إلى USD:

$0,1433
$0,1433$0,1433
+0.13%1D
USD
مخطط أسعار Stargate Finance (STG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:02:04 (UTC+8)

سعر Stargate Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Stargate Finance (STG) اليوم هو $ 0,1433، مع تغير بنسبة 0,13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STG الحالي إلى USD هو $ 0,1433 لكل STG.

يحتل Stargate Finance حاليًا المرتبة #147 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94.71M، مع عرض متداول قدره 660.95M STG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STG بين $ 0,1419 (أدنى) و$ 0,1477 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,283844483496619، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,10162599944782422.

على المدى القصير، تحرك STG بمقدار -%0,28 خلال الساعة الماضية و+%2,35 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.55K.

معلومات سوق Stargate Finance (STG)

No.147

$ 94.71M
$ 94.71M$ 94.71M

$ 56.55K
$ 56.55K$ 56.55K

$ 143,30M
$ 143,30M$ 143,30M

660.95M
660.95M 660.95M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%66,09

%0,01

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Finance هي $ 94.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.55K. العرض المتداول لـ STG يبلغ 660.95M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 143,30M.

سجل سعر Stargate Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,1419
$ 0,1419$ 0,1419
24 ساعة منخفض
$ 0,1477
$ 0,1477$ 0,1477
24 ساعة مرتفع

$ 0,1419
$ 0,1419$ 0,1419

$ 0,1477
$ 0,1477$ 0,1477

$ 4,283844483496619
$ 4,283844483496619$ 4,283844483496619

$ 0,10162599944782422
$ 0,10162599944782422$ 0,10162599944782422

-%0,28

+%0,13

+%2,35

+%2,35

سجل سعر Stargate Finance (STG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Stargate Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0,000186+%0,13
30 يوم$ +0,0065+%4,75
60 يوم$ -0,0945-%39,74
90 يوم$ -0,0183-%11,33
تغير سعر Stargate Finance اليوم

سجل اليوم STG تغيرًا $ +0,000186 (+%0,13)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Stargate Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0,0065 (+%4,75)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Stargate Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STG تغييرًا في $ -0,0945 (-%39,74)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Stargate Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,0183 (-%11,33)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Stargate Finance (STG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Stargate Finance.

تحليل Stargate Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Stargate Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Stargate Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق STG: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

STG_USDT يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 0.1438 و0.1445 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي يتطابق بدقة مع نقطة المحور S1 عند 0.1438، بينما يقع المقاومة الرئيسية للنطاق مباشرة فوقه عند 0.1445. يُعتبر السعر حالياً في منطقة توازن بين المشترين والبائعين، دون اختراق أي من المستويات الهيكلية الرئيسية. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع إيجابي، مما يعكس ظهور قوة شرائية على المدى القصير. أما بالنسبة لمجموعتي المتوسطات المتحركة ومجموعتي EMA، فتظهر إشارات محايدة دون ظهور نمط انحراف واضح باتجاه واحد. كما أن مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة، مع استمرار التقلبات عند مستويات منخفضة متقاربة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تبايناً طفيفاً، مما يشير إلى تركّز محدود لقوة الدفع. تقع المقاومة الأقرب للأعلى عند مستوى R1 عند 0.1455، وبفارق 0.0017 عن السعر الحالي. أما الدعم الأول من الأسفل فيقع عند مستوى S2 عند 0.1428، وبفارق 0.0010 عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر المستوى R2 عند 0.1462 هو المقاومة المرجعية البعيدة. وفي حال خروج السعر من النطاق الحالي، سيتعين عليه اختبار قدرة السيولة على امتصاص الضغط عند هذه المستويات الحدودية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Stargate Finance؟

تتأثر أسعار رموز STG بعدة عوامل رئيسية:

1. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) - تزيد ودائع السيولة العالية من فائدة الرمز وزيادة الطلب عليه.
2. حجم معابر السلاسل المتعددة - كلما زاد عدد المعاملات، زادت الرسوم المُحصَّلة لحاملي الرموز.
3. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) - تؤثر اتجاهات التمويل اللامركزي العامة في معدل اعتماد الرمز.
4. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة - تشمل حقوق الحوكمة وحوافز الزراعة المالية.
5. المنافسة من بروتوكولات المعابر الأخرى - تؤثر حصة السوق في تحديد القيمة السوقية للرمز.
6. التطورات التقنية والشراكات - تُعزِّز ترقيات البروتوكول والتكاملات من قيمته.
7. البيئة التنظيمية لقطاع التمويل اللامركزي - تؤثر التغييرات في السياسات على ثقة المستخدمين.
8. أوضاع سوق العملات المشفرة بشكل عام - تُحدِث تحركات أسعار بيتكوين وإيثريوم تأثيرات ارتباطية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Stargate Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ستارغيت فاينانس (STG) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع. وبما أن STG هو رمز بروتوكول DeFi الذي يتيح عمليات نقل السيولة عبر السلاسل المتعددة، فإن تتبع السعر يساعد المستثمرين على تقييم معنويات السوق، وتقييم أداء الاستثمارات، واكتشاف الفرص المحتملة في النظام البيئي المتطور للسلاسل المتعددة.

توقعات أسعار Stargate Finance

Stargate Finance (STG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرStargate Finance (STG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stargate Finance نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Stargate Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Stargate Finance.

كيفية شراء واستثمار Stargate Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Stargate Finance؟ شراء STG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Stargate Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Stargate Finance (STG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Stargate Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Stargate Finance (STG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Stargate Finance

يسمح لك امتلاك Stargate Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Stargate Finance ( STG )

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Stargate Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Stargate Finance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stargate Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:02:04 (UTC+8)

تحديثات Stargate Finance (STG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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STG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع STG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود STG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Stargate Finance (STG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stargate Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTG
$0,1437
$0,1437$0,1437
+%0,48
393.44K (USDT)

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STG
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USD

1 STG = 0,1433 USD