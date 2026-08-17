سعر Stargate Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Stargate Finance (STG) اليوم هو $ 0,1433، مع تغير بنسبة 0,13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STG الحالي إلى USD هو $ 0,1433 لكل STG.

يحتل Stargate Finance حاليًا المرتبة #147 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94.71M، مع عرض متداول قدره 660.95M STG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STG بين $ 0,1419 (أدنى) و$ 0,1477 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,283844483496619، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,10162599944782422.

على المدى القصير، تحرك STG بمقدار -%0,28 خلال الساعة الماضية و+%2,35 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.55K.

معلومات سوق Stargate Finance (STG)

التصنيف No.147 القيمة السوقية $ 94.71M$ 94.71M $ 94.71M الحجم (24 ساعة) $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 143,30M$ 143,30M $ 143,30M إمداد دورة التداول 660.95M 660.95M 660.95M الحد الأقصى للعرض 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 إجمالي العرض 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 معدل التداول %66,09 الحصة السوقية %0,01 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Finance هي $ 94.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.55K. العرض المتداول لـ STG يبلغ 660.95M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 143,30M.