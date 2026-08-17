سعر GamePad اليوم

السعر المباشر لمشروع GamePad (GPAD) اليوم هو $ 0.08034، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GPAD الحالي إلى USD هو $ 0.08034 لكل GPAD.

يحتل GamePad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GPAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GPAD بين $ 0.07982 (أدنى) و$ 0.08035 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GPAD بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-0.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.43K.

معلومات سوق GamePad (GPAD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 29.43K$ 29.43K $ 29.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.34M$ 80.34M $ 80.34M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ GamePad هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.43K. العرض المتداول لـ GPAD يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.34M.