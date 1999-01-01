SAL

مشروع Salvium هي سلسلة كتل خاصة متطورة تعتمد على إثبات العمل، تجمع بسلاسة بين إمكانيات التخزين والخصوصية والتمويل اللامركزي (DeFi) مع الالتزام بلوائح العملات المشفرة. بُنيت على نسخة فرعية من مونيرو، وتحتفظ بميزات الخصوصية المتقدمة لمونيرو، مثل عناوين التخفي والتوقيعات الحلقية. ومع ذلك، تُقدم سالفيوم ابتكارات رائدة تُغير آليات المعاملات بشكل كبير، مما يُقدم حلاً فريدًا في مجال التمويل اللامركزي.

اسم العملة المشفرةSAL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض184,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSALVIUM

مقدمةمشروع Salvium هي سلسلة كتل خاصة متطورة تعتمد على إثبات العمل، تجمع بسلاسة بين إمكانيات التخزين والخصوصية والتمويل اللامركزي (DeFi) مع الالتزام بلوائح العملات المشفرة. بُنيت على نسخة فرعية من مونيرو، وتحتفظ بميزات الخصوصية المتقدمة لمونيرو، مثل عناوين التخفي والتوقيعات الحلقية. ومع ذلك، تُقدم سالفيوم ابتكارات رائدة تُغير آليات المعاملات بشكل كبير، مما يُقدم حلاً فريدًا في مجال التمويل اللامركزي.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.