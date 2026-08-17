سعر OpenGradient (OPG)
السعر المباشر لمشروع OpenGradient (OPG) اليوم هو $ 0.09582، مع تغير بنسبة 3.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPG الحالي إلى USD هو $ 0.09582 لكل OPG.
يحتل OpenGradient حاليًا المرتبة #400 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.21M، مع عرض متداول قدره 190.00M OPG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPG بين $ 0.09527 (أدنى) و$ 0.09934 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.48225253611762453، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.13919012930515257.
على المدى القصير، تحرك OPG بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.39K.
No.400
19.00%
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ OpenGradient هي $ 18.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.39K. العرض المتداول لـ OPG يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.82M.
-0.76%
-3.07%
+1.50%
+1.50%
تتبع تغيرات أسعار OpenGradient لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0030339
|-3.07%
|30 يوم
|$ -0.00678
|-6.61%
|60 يوم
|$ -0.04748
|-33.14%
|90 يوم
|$ -0.14578
|-60.34%
سجل اليوم OPG تغيرًا $ -0.0030339 (-3.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00678 (-6.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OPG تغييرًا في $ -0.04748 (-33.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.14578 (-60.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OpenGradient الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OPG: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
OPG_USDT يتحرك عند السعر الحالي 0.09493 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر بين محور الدعم S2 عند 0.0945 ومقاومة S1 عند 0.0956، بينما يُحدد خط المحور المركزي عند مستوى 0.0974. يقبع الهيكل الحالي ضمن نطاق توحيد منخفض. تشير أنظمة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء قصيرة الأجل، حيث أكدت مجموعة EMA حالة الشراء من المستوى 1-2. كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تشير المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاه، فيما لا تُظهر توزيعات القوة الحركية أي ميل واضح نحو اتجاه واحد. وتُعتبر معدلات التقلبات في مرحلة التقارب. تقع المقاومة القريبة من الجانب العلوي عند 0.0956، وهي تبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. أما أقرب دعم من الأسفل فيتواجد عند 0.0945، وهو يبعد حوالي 0.5% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتمد على المحور المركزي عند 0.0974 كمستوى مرجعي بعيد، والذي يبعد نحو 2.6% عن السعر الحالي. كما توجد مقاومة ثانوية عند 0.0985 ودعم ثانوي تحت مستوى 0.0945، مما يجعل الفواصل بين المستويات الرئيسية ضيقة للغاية. وبالتالي، يظل تذبذب السعر محصورًا ضمن نطاق ضيق، مع تنافس بين المشترين والبائعين حول منطقة 0.0950 لتحديد اتجاه الاختراق القادم.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OpenGradient نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع OpenGradient هي شبكة الذكاء المفتوح، وهي شبكة بنية تحتية لامركزية مصممة لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي وتنفيذها والتحقق منها على نطاق واسع. تعمل الشبكة كمعالج مساعد متخصص للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن التطبيقات وسلاسل الكتل والوكلاء من الاستعانة بمصادر خارجية للحوسبة على شبكة مخصصة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) وعُقد بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE). يتحقق المدققون من كل دليل حسابي (شهادة TEE أو دليل zkML) عند الإجماع قبل تثبيته على سلسلة الكتل، مما يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق من أي شبكة أو تطبيق. تستضيف المنصة أكثر من 2000 نموذج، وقد عالجت أكثر من مليوني استدلال قابل للتحقق، وأنتجت أكثر من 500 ألف دليل تشفير. مدعومة من a16z crypto وCoinbase Ventures وأكثر من 30 مستثمرًا استراتيجيًا (تم جمع 9.5 مليون دولار).
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OpenGradient، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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