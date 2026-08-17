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سعر OpenGradient المباشر اليوم هو 0.09582 USD. القيمة السوقية لـ OPG هي 18,205,800 USD. تابع تحديثات أسعار OPG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر OpenGradient المباشر اليوم هو 0.09582 USD. القيمة السوقية لـ OPG هي 18,205,800 USD. تابع تحديثات أسعار OPG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OPG

معلومات سعر OPG

ما هو OPG

الوثيقة البيضاء لـ OPG

الموقع الرسمي لـ OPG

اقتصاد توكن OPG

توقعات سعر OPG

سجل OPG

دليل شراء OPG

محول عملة OPG إلى الفيات

عقود OPG الفورية

OPG عقود USDT-M الآجلة

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شعار OpenGradient

سعر OpenGradient (OPG)

السعر المباشر لـ 1 OPG إلى USD:

$0.09579
$0.09579$0.09579
-3.07%1D
USD
مخطط أسعار OpenGradient (OPG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:17:06 (UTC+8)

سعر OpenGradient اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenGradient (OPG) اليوم هو $ 0.09582، مع تغير بنسبة 3.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPG الحالي إلى USD هو $ 0.09582 لكل OPG.

يحتل OpenGradient حاليًا المرتبة #400 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.21M، مع عرض متداول قدره 190.00M OPG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPG بين $ 0.09527 (أدنى) و$ 0.09934 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.48225253611762453، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.13919012930515257.

على المدى القصير، تحرك OPG بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.39K.

معلومات سوق OpenGradient (OPG)

No.400

$ 18.21M
$ 18.21M$ 18.21M

$ 64.39K
$ 64.39K$ 64.39K

$ 95.82M
$ 95.82M$ 95.82M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ OpenGradient هي $ 18.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.39K. العرض المتداول لـ OPG يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.82M.

سجل سعر OpenGradient بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09527
$ 0.09527$ 0.09527
24 ساعة منخفض
$ 0.09934
$ 0.09934$ 0.09934
24 ساعة مرتفع

$ 0.09527
$ 0.09527$ 0.09527

$ 0.09934
$ 0.09934$ 0.09934

$ 0.48225253611762453
$ 0.48225253611762453$ 0.48225253611762453

$ 0.13919012930515257
$ 0.13919012930515257$ 0.13919012930515257

-0.76%

-3.07%

+1.50%

+1.50%

سجل سعر OpenGradient (OPG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OpenGradient لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0030339-3.07%
30 يوم$ -0.00678-6.61%
60 يوم$ -0.04748-33.14%
90 يوم$ -0.14578-60.34%
تغير سعر OpenGradient اليوم

سجل اليوم OPG تغيرًا $ -0.0030339 (-3.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OpenGradient لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00678 (-6.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OpenGradient لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OPG تغييرًا في $ -0.04748 (-33.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OpenGradient لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.14578 (-60.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OpenGradient (OPG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OpenGradient.

تحليل OpenGradient

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OpenGradient الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق OpenGradient اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق OPG: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

OPG_USDT يتحرك عند السعر الحالي 0.09493 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر بين محور الدعم S2 عند 0.0945 ومقاومة S1 عند 0.0956، بينما يُحدد خط المحور المركزي عند مستوى 0.0974. يقبع الهيكل الحالي ضمن نطاق توحيد منخفض. تشير أنظمة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء قصيرة الأجل، حيث أكدت مجموعة EMA حالة الشراء من المستوى 1-2. كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تشير المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاه، فيما لا تُظهر توزيعات القوة الحركية أي ميل واضح نحو اتجاه واحد. وتُعتبر معدلات التقلبات في مرحلة التقارب. تقع المقاومة القريبة من الجانب العلوي عند 0.0956، وهي تبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. أما أقرب دعم من الأسفل فيتواجد عند 0.0945، وهو يبعد حوالي 0.5% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتمد على المحور المركزي عند 0.0974 كمستوى مرجعي بعيد، والذي يبعد نحو 2.6% عن السعر الحالي. كما توجد مقاومة ثانوية عند 0.0985 ودعم ثانوي تحت مستوى 0.0945، مما يجعل الفواصل بين المستويات الرئيسية ضيقة للغاية. وبالتالي، يظل تذبذب السعر محصورًا ضمن نطاق ضيق، مع تنافس بين المشترين والبائعين حول منطقة 0.0950 لتحديد اتجاه الاختراق القادم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار OpenGradient

OpenGradient (OPG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OPG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOpenGradient (OPG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OpenGradient نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر OpenGradient الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OPG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار OpenGradient.

كيفية شراء واستثمار OpenGradient في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع OpenGradient؟ شراء OPG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء OpenGradient. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء OpenGradient (OPG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة OpenGradient فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء OpenGradient (OPG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع OpenGradient

يسمح لك امتلاك OpenGradient بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو OpenGradient ( OPG )

مشروع OpenGradient هي شبكة الذكاء المفتوح، وهي شبكة بنية تحتية لامركزية مصممة لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي وتنفيذها والتحقق منها على نطاق واسع. تعمل الشبكة كمعالج مساعد متخصص للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن التطبيقات وسلاسل الكتل والوكلاء من الاستعانة بمصادر خارجية للحوسبة على شبكة مخصصة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) وعُقد بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE). يتحقق المدققون من كل دليل حسابي (شهادة TEE أو دليل zkML) عند الإجماع قبل تثبيته على سلسلة الكتل، مما يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق من أي شبكة أو تطبيق. تستضيف المنصة أكثر من 2000 نموذج، وقد عالجت أكثر من مليوني استدلال قابل للتحقق، وأنتجت أكثر من 500 ألف دليل تشفير. مدعومة من a16z crypto وCoinbase Ventures وأكثر من 30 مستثمرًا استراتيجيًا (تم جمع 9.5 مليون دولار).

OpenGradient المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OpenGradient، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب OpenGradient الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OpenGradient

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:17:06 (UTC+8)

تحديثات OpenGradient (OPG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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OPG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OPG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OPG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق OpenGradient (OPG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OpenGradient المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOPG
$0.09587
$0.09587$0.09587
-3.02%
664.28K (USDT)

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1 OPG = 0.09582 USD