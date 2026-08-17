سعر OpenGradient اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenGradient (OPG) اليوم هو $ 0.09582، مع تغير بنسبة 3.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPG الحالي إلى USD هو $ 0.09582 لكل OPG.

يحتل OpenGradient حاليًا المرتبة #400 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.21M، مع عرض متداول قدره 190.00M OPG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPG بين $ 0.09527 (أدنى) و$ 0.09934 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.48225253611762453، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.13919012930515257.

على المدى القصير، تحرك OPG بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.39K.

معلومات سوق OpenGradient (OPG)

التصنيف No.400 القيمة السوقية $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M الحجم (24 ساعة) $ 64.39K$ 64.39K $ 64.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.82M$ 95.82M $ 95.82M إمداد دورة التداول 190.00M 190.00M 190.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 19.00% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ OpenGradient هي $ 18.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.39K. العرض المتداول لـ OPG يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.82M.