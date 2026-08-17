سعر The White Whale اليوم

السعر المباشر لمشروع The White Whale (WHITEWHALE) اليوم هو $ 0.001009، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WHITEWHALE الحالي إلى USD هو $ 0.001009 لكل WHITEWHALE.

يحتل The White Whale حاليًا المرتبة #1370 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.01M، مع عرض متداول قدره 999.82M WHITEWHALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WHITEWHALE بين $ 0.000991 (أدنى) و$ 0.001156 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1996699322443701، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000324882522813.

على المدى القصير، تحرك WHITEWHALE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-15.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.39K.

معلومات سوق The White Whale (WHITEWHALE)

التصنيف No.1370 القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 999.82M 999.82M 999.82M الحد الأقصى للعرض 999,822,578 999,822,578 999,822,578 إجمالي العرض 999,822,578 999,822,578 999,822,578 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The White Whale هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.39K. العرض المتداول لـ WHITEWHALE يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999822578. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.