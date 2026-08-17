سعر The White Whale (WHITEWHALE)
السعر المباشر لمشروع The White Whale (WHITEWHALE) اليوم هو $ 0.001009، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WHITEWHALE الحالي إلى USD هو $ 0.001009 لكل WHITEWHALE.
يحتل The White Whale حاليًا المرتبة #1370 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.01M، مع عرض متداول قدره 999.82M WHITEWHALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WHITEWHALE بين $ 0.000991 (أدنى) و$ 0.001156 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1996699322443701، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000324882522813.
على المدى القصير، تحرك WHITEWHALE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-15.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.39K.
No.1370
100.00%
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ The White Whale هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.39K. العرض المتداول لـ WHITEWHALE يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999822578. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.
-0.10%
-0.38%
-15.50%
-15.50%
تتبع تغيرات أسعار The White Whale لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00000395
|-0.38%
|30 يوم
|$ -0.000605
|-37.49%
|60 يوم
|$ -0.002161
|-68.18%
|90 يوم
|$ -0.005966
|-85.54%
سجل اليوم WHITEWHALE تغيرًا $ -0.00000395 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000605 (-37.49%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WHITEWHALE تغييرًا في $ -0.002161 (-68.18%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.005966 (-85.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The White Whale الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق WHITEWHALE: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
**هيكل السوق** يتم تداول WHITEWHALE_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر فوري قدره 0.001686 USDT، وهو يقع أسفل النطاق المركزي عند مستوى 0.001795 بنسبة 6.07%، مما يضعه في الجزء السفلي من نظام التمركز. سجلت كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسيّة (EMA) 7 إشارات شراء، فيما يتحرك السعر فوق نظام المتوسطات دون أن يصل بعد إلى مقاومة النطاق المركزي. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث ينخفض الخط السريع تحت الخط البطيء. كما يقبع مؤشر RSI ضمن منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن زخم التصحيح القصير الأجل قد تم استنفاده بالكامل. وتبقى المتوسطات المتحركة على مختلف الأطر الزمنية مرتبة بشكل صاعد، بينما تظهر تبايناً في الاتجاه بين المؤشرات البطيئة والسريعة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The White Whale نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The White Whale، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
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|01-28 07:44:00
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