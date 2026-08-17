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سعر The White Whale المباشر اليوم هو 0.001009 USD. القيمة السوقية لـ WHITEWHALE هي 1,008,820.981202 USD. تابع تحديثات أسعار WHITEWHALE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The White Whale المباشر اليوم هو 0.001009 USD. القيمة السوقية لـ WHITEWHALE هي 1,008,820.981202 USD. تابع تحديثات أسعار WHITEWHALE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WHITEWHALE

معلومات سعر WHITEWHALE

ما هو WHITEWHALE

الموقع الرسمي لـ WHITEWHALE

اقتصاد توكن WHITEWHALE

توقعات سعر WHITEWHALE

سجل WHITEWHALE

دليل شراء WHITEWHALE

محول عملة WHITEWHALE إلى الفيات

عقود WHITEWHALE الفورية

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شعار The White Whale

سعر The White Whale (WHITEWHALE)

السعر المباشر لـ 1 WHITEWHALE إلى USD:

$0.001009
$0.001009$0.001009
-0.39%1D
USD
مخطط أسعار The White Whale (WHITEWHALE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:07:51 (UTC+8)

سعر The White Whale اليوم

السعر المباشر لمشروع The White Whale (WHITEWHALE) اليوم هو $ 0.001009، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WHITEWHALE الحالي إلى USD هو $ 0.001009 لكل WHITEWHALE.

يحتل The White Whale حاليًا المرتبة #1370 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.01M، مع عرض متداول قدره 999.82M WHITEWHALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WHITEWHALE بين $ 0.000991 (أدنى) و$ 0.001156 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.1996699322443701، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000324882522813.

على المدى القصير، تحرك WHITEWHALE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-15.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.39K.

معلومات سوق The White Whale (WHITEWHALE)

No.1370

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 6.39K
$ 6.39K$ 6.39K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The White Whale هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.39K. العرض المتداول لـ WHITEWHALE يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999822578. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.

سجل سعر The White Whale بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000991
$ 0.000991$ 0.000991
24 ساعة منخفض
$ 0.001156
$ 0.001156$ 0.001156
24 ساعة مرتفع

$ 0.000991
$ 0.000991$ 0.000991

$ 0.001156
$ 0.001156$ 0.001156

$ 0.1996699322443701
$ 0.1996699322443701$ 0.1996699322443701

$ 0.00000324882522813
$ 0.00000324882522813$ 0.00000324882522813

-0.10%

-0.38%

-15.50%

-15.50%

سجل سعر The White Whale (WHITEWHALE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The White Whale لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000395-0.38%
30 يوم$ -0.000605-37.49%
60 يوم$ -0.002161-68.18%
90 يوم$ -0.005966-85.54%
تغير سعر The White Whale اليوم

سجل اليوم WHITEWHALE تغيرًا $ -0.00000395 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The White Whale لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000605 (-37.49%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The White Whale لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WHITEWHALE تغييرًا في $ -0.002161 (-68.18%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The White Whale لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.005966 (-85.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل The White Whale

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The White Whale الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق The White Whale اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق WHITEWHALE: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** يتم تداول WHITEWHALE_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر فوري قدره 0.001686 USDT، وهو يقع أسفل النطاق المركزي عند مستوى 0.001795 بنسبة 6.07%، مما يضعه في الجزء السفلي من نظام التمركز. سجلت كلٌّ من مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسيّة (EMA) 7 إشارات شراء، فيما يتحرك السعر فوق نظام المتوسطات دون أن يصل بعد إلى مقاومة النطاق المركزي. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث ينخفض الخط السريع تحت الخط البطيء. كما يقبع مؤشر RSI ضمن منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن زخم التصحيح القصير الأجل قد تم استنفاده بالكامل. وتبقى المتوسطات المتحركة على مختلف الأطر الزمنية مرتبة بشكل صاعد، بينما تظهر تبايناً في الاتجاه بين المؤشرات البطيئة والسريعة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار The White Whale؟

تتأثر أسعار رموز WHITEWHALE بما يلي: معنويات السوق والاتجاهات الكلية للعملات المشفرة، وحجم التداول والسيولة، واقتصاديات الرمز وآليات العرض، ومستجدات تطوير المشروع، ومشاركة المجتمع، وقوائم البورصات، وتحركات الحيتان، وأخبار اللوائح التنظيمية، وارتباط بيتكوين/إيثريوم، وأداء قطاع DeFi، وإعلانات الشراكات، والعوامل الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على الأصول الخطرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر The White Whale اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر WHITEWHALE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد السعر في الوقت الفعلي على تقييم التقلبات والأرباح/الخسائر المحتملة.

توقعات أسعار The White Whale

The White Whale (WHITEWHALE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WHITEWHALE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe White Whale (WHITEWHALE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The White Whale نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The White Whale الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WHITEWHALE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The White Whale.

كيفية شراء واستثمار The White Whale في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع The White Whale؟ شراء WHITEWHALE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The White Whale. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The White Whale (WHITEWHALE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The White Whale فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The White Whale (WHITEWHALE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The White Whale

يسمح لك امتلاك The White Whale بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو The White Whale ( WHITEWHALE )

The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.

The White Whale المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The White Whale، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب The White Whale الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase MemeMeme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The White Whale

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:07:51 (UTC+8)

تحديثات The White Whale (WHITEWHALE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The White Whale

WHITEWHALE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WHITEWHALE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WHITEWHALE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق The White Whale (WHITEWHALE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The White Whale المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWHITEWHALE
$0.001009
$0.001009$0.001009
-0.38%
6.18M (USDT)

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1 WHITEWHALE = 0.001008 USD