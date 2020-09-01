سعر Cypherium اليوم

السعر المباشر لمشروع Cypherium (CPH) اليوم هو $ 0.003338، مع تغير بنسبة 15.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CPH الحالي إلى USD هو $ 0.003338 لكل CPH.

يحتل Cypherium حاليًا المرتبة #1989 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.28M، مع عرض متداول قدره 382.95M CPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CPH بين $ 0.002874 (أدنى) و$ 0.003737 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19854994089735146، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00201888171058724.

على المدى القصير، تحرك CPH بمقدار -0.66% خلال الساعة الماضية و+24.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.06K.

معلومات سوق Cypherium (CPH)

التصنيف No.1989 القيمة السوقية $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M الحجم (24 ساعة) $ 54.06K$ 54.06K $ 54.06K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.13M$ 28.13M $ 28.13M إمداد دورة التداول 382.95M 382.95M 382.95M الحد الأقصى للعرض 8,428,000,000 8,428,000,000 8,428,000,000 إجمالي العرض 6,828,000,000 6,828,000,000 6,828,000,000 معدل التداول 4.54% تاريخ الإصدار 2020-09-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.25$ 0.25 $ 0.25 البلوكتشين العام CPH2

القيمة السوقية الحالية لـ Cypherium هي $ 1.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.06K. العرض المتداول لـ CPH يبلغ 382.95M، مع إجمالي عرض 6828000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.13M.