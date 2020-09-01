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سعر Cypherium المباشر اليوم هو 0.003338 USD. القيمة السوقية لـ CPH هي 1,278,291.20574 USD. تابع تحديثات أسعار CPH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cypherium المباشر اليوم هو 0.003338 USD. القيمة السوقية لـ CPH هي 1,278,291.20574 USD. تابع تحديثات أسعار CPH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CPH

معلومات سعر CPH

ما هو CPH

الوثيقة البيضاء لـ CPH

الموقع الرسمي لـ CPH

اقتصاد توكن CPH

توقعات سعر CPH

سجل CPH

دليل شراء CPH

محول عملة CPH إلى الفيات

عقود CPH الفورية

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سعر Cypherium (CPH)

السعر المباشر لـ 1 CPH إلى USD:

$0.003338
$0.003338$0.003338
+15.98%1D
USD
مخطط أسعار Cypherium (CPH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:53:01 (UTC+8)

سعر Cypherium اليوم

السعر المباشر لمشروع Cypherium (CPH) اليوم هو $ 0.003338، مع تغير بنسبة 15.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CPH الحالي إلى USD هو $ 0.003338 لكل CPH.

يحتل Cypherium حاليًا المرتبة #1989 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.28M، مع عرض متداول قدره 382.95M CPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CPH بين $ 0.002874 (أدنى) و$ 0.003737 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19854994089735146، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00201888171058724.

على المدى القصير، تحرك CPH بمقدار -0.66% خلال الساعة الماضية و+24.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.06K.

معلومات سوق Cypherium (CPH)

No.1989

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K

$ 28.13M
$ 28.13M$ 28.13M

382.95M
382.95M 382.95M

8,428,000,000
8,428,000,000 8,428,000,000

6,828,000,000
6,828,000,000 6,828,000,000

4.54%

2020-09-01 00:00:00

$ 0.25
$ 0.25$ 0.25

CPH2

القيمة السوقية الحالية لـ Cypherium هي $ 1.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.06K. العرض المتداول لـ CPH يبلغ 382.95M، مع إجمالي عرض 6828000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.13M.

سجل سعر Cypherium بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002874
$ 0.002874$ 0.002874
24 ساعة منخفض
$ 0.003737
$ 0.003737$ 0.003737
24 ساعة مرتفع

$ 0.002874
$ 0.002874$ 0.002874

$ 0.003737
$ 0.003737$ 0.003737

$ 0.19854994089735146
$ 0.19854994089735146$ 0.19854994089735146

$ 0.00201888171058724
$ 0.00201888171058724$ 0.00201888171058724

-0.66%

+15.98%

+24.69%

+24.69%

سجل سعر Cypherium (CPH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cypherium لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00045992+15.98%
30 يوم$ +0.000981+41.62%
60 يوم$ +0.001061+46.59%
90 يوم$ -0.000057-1.68%
تغير سعر Cypherium اليوم

سجل اليوم CPH تغيرًا $ +0.00045992 (+15.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cypherium لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000981 (+41.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cypherium لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CPH تغييرًا في $ +0.001061 (+46.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cypherium لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000057 (-1.68%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cypherium (CPH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cypherium.

تحليل Cypherium

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cypherium الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cypherium؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Cypherium (CPH):

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير في تقييم CPH.

اعتماد التكنولوجيا: يؤثر التطبيق الفعلي لتكنولوجيا البلوك تشين الهجينة الخاصة بـ Cypherium في الطلب عليها.

الشراكات: تُحدِّد التحالفات الاستراتيجية والتكاملات مع المؤسسات حركة الأسعار.

حجم التداول: تؤثر مستويات السيولة في البورصات في استقرار الأسعار وتقلباتها.

البيئة التنظيمية: تؤثر سياسات الحكومات تجاه تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة في معنويات المستثمرين.

المنافسة: تؤثر أداء CPH مقارنةً بمنصات البلوك تشين الأخرى في موقعها في السوق.

تقدم التطوير: تؤثر التحديثات التقنية وإطلاق الشبكة الرئيسية والإنجازات المخطط لها في تعزيز ثقة المستثمرين.

الرسملة السوقية: تؤثر ديناميات المعروض من الرموز ومستوى التداول فيها في آليات تحديد السعر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Cypherium اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Cypherium (CPH) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، وتحليل الاستثمارات، وتتبع الأرباح والخسائر. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على اتخاذ قرارات شراء/بيع مستنيرة، وتقييم اتجاهات السوق، وتقدير القيمة الحالية لأصولهم في سوق التشفير المتقلب.

توقعات أسعار Cypherium

Cypherium (CPH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CPH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCypherium (CPH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cypherium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cypherium الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CPH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cypherium.

كيفية شراء واستثمار Cypherium في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Cypherium؟ شراء CPH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cypherium. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cypherium (CPH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cypherium فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Cypherium (CPH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Cypherium

يسمح لك امتلاك Cypherium بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Cypherium ( CPH )

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Cypherium المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cypherium، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cypherium الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cypherium

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:53:01 (UTC+8)

تحديثات Cypherium (CPH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CPH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CPH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CPH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Cypherium (CPH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cypherium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCPH
$0.003338
$0.003338$0.003338
+15.94%
18.18M (USDT)

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1 CPH = 0.003338 USD