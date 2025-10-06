سعر Shopify المباشر اليوم هو 179.37 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHOPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHOPON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Shopify المباشر اليوم هو 179.37 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHOPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHOPON بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 SHOPON إلى USD:

$179.25
$179.25$179.25
+1.25%1D
USD
مخطط أسعار Shopify (SHOPON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:01:35 (UTC+8)

معلومات سعر Shopify (SHOPON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 173.03
$ 173.03$ 173.03
24 ساعة منخفض
$ 183.52
$ 183.52$ 183.52
24 ساعة مرتفع

$ 173.03
$ 173.03$ 173.03

$ 183.52
$ 183.52$ 183.52

$ 180.4000668050079
$ 180.4000668050079$ 180.4000668050079

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-0.09%

+1.25%

+10.06%

+10.06%

سعر Shopify (SHOPON) في الوقت الحقيقي هو $ 179.37. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHOPON بين أدنى سعر $ 173.03 وأعلى سعر $ 183.52، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHOPON على الإطلاق هو $ 180.4000668050079، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 138.6031384583193.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHOPON -0.09% على مدار الساعة الماضية، +1.25% على مدار 24 ساعة، و +10.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Shopify (SHOPON)

No.2416

$ 634.00K
$ 634.00K$ 634.00K

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

$ 634.00K
$ 634.00K$ 634.00K

3.53K
3.53K 3.53K

3,534.59276035
3,534.59276035 3,534.59276035

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Shopify هي $ 634.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.12K. العرض المتداول لـ SHOPON يبلغ 3.53K، مع إجمالي عرض 3534.59276035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 634.00K.

سجل سعر Shopify (SHOPON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Shopify لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +2.213+1.25%
30 يوم$ +37.63+26.54%
60 يوم$ +79.37+79.37%
90 يوم$ +79.37+79.37%
تغير سعر Shopify اليوم

سجل اليوم SHOPON تغيرًا $ +2.213 (+1.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Shopify لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +37.63 (+26.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Shopify لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SHOPON تغييرًا في $ +79.37 (+79.37%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Shopify لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +79.37 (+79.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Shopify (SHOPON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Shopify.

ما هو Shopify ( SHOPON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Shopify على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Shopify الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SHOPONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Shopify على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Shopify سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Shopify (USD)

كم ستكون قيمة Shopify (SHOPON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Shopify (SHOPON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Shopify.

تحقق الآن من توقعات سعر Shopify!

توكنوميكس Shopify (SHOPON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Shopify (SHOPON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SHOPON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Shopify ( SHOPON )

هل تبحث عن كيفية شراء Shopify؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Shopify على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SHOPON إلى العملات المحلية

1 Shopify (SHOPON) إلى VND
4,720,121.55
1 Shopify (SHOPON) إلى AUD
A$270.8487
1 Shopify (SHOPON) إلى GBP
134.5275
1 Shopify (SHOPON) إلى EUR
152.4645
1 Shopify (SHOPON) إلى USD
$179.37
1 Shopify (SHOPON) إلى MYR
RM751.5603
1 Shopify (SHOPON) إلى TRY
7,524.5715
1 Shopify (SHOPON) إلى JPY
¥27,264.24
1 Shopify (SHOPON) إلى ARS
ARS$264,167.1675
1 Shopify (SHOPON) إلى RUB
14,211.4851
1 Shopify (SHOPON) إلى INR
15,831.1962
1 Shopify (SHOPON) إلى IDR
Rp2,989,498.8042
1 Shopify (SHOPON) إلى PHP
10,530.8127
1 Shopify (SHOPON) إلى EGP
￡E.8,496.7569
1 Shopify (SHOPON) إلى BRL
R$959.6295
1 Shopify (SHOPON) إلى CAD
C$249.3243
1 Shopify (SHOPON) إلى BDT
21,958.4754
1 Shopify (SHOPON) إلى NGN
261,090.972
1 Shopify (SHOPON) إلى COP
$692,547.57
1 Shopify (SHOPON) إلى ZAR
R.3,072.6081
1 Shopify (SHOPON) إلى UAH
7,553.2707
1 Shopify (SHOPON) إلى TZS
T.Sh.441,797.2785
1 Shopify (SHOPON) إلى VES
Bs38,923.29
1 Shopify (SHOPON) إلى CLP
$168,787.17
1 Shopify (SHOPON) إلى PKR
Rs50,854.9824
1 Shopify (SHOPON) إلى KZT
95,713.6257
1 Shopify (SHOPON) إلى THB
฿5,795.4447
1 Shopify (SHOPON) إلى TWD
NT$5,481.5472
1 Shopify (SHOPON) إلى AED
د.إ658.2879
1 Shopify (SHOPON) إلى CHF
Fr141.7023
1 Shopify (SHOPON) إلى HKD
HK$1,393.7049
1 Shopify (SHOPON) إلى AMD
֏68,723.8218
1 Shopify (SHOPON) إلى MAD
.د.م1,655.5851
1 Shopify (SHOPON) إلى MXN
$3,307.5828
1 Shopify (SHOPON) إلى SAR
ريال672.6375
1 Shopify (SHOPON) إلى ETB
Br27,205.0479
1 Shopify (SHOPON) إلى KES
KSh23,172.8103
1 Shopify (SHOPON) إلى JOD
د.أ127.17333
1 Shopify (SHOPON) إلى PLN
651.1131
1 Shopify (SHOPON) إلى RON
лв783.8469
1 Shopify (SHOPON) إلى SEK
kr1,684.2843
1 Shopify (SHOPON) إلى BGN
лв301.3416
1 Shopify (SHOPON) إلى HUF
Ft59,868.3249
1 Shopify (SHOPON) إلى CZK
3,748.833
1 Shopify (SHOPON) إلى KWD
د.ك54.88722
1 Shopify (SHOPON) إلى ILS
582.9525
1 Shopify (SHOPON) إلى BOB
Bs1,239.4467
1 Shopify (SHOPON) إلى AZN
304.929
1 Shopify (SHOPON) إلى TJS
SM1,657.3788
1 Shopify (SHOPON) إلى GEL
487.8864
1 Shopify (SHOPON) إلى AOA
Kz163,508.3109
1 Shopify (SHOPON) إلى BHD
.د.ب67.44312
1 Shopify (SHOPON) إلى BMD
$179.37
1 Shopify (SHOPON) إلى DKK
kr1,151.5554
1 Shopify (SHOPON) إلى HNL
L4,724.6058
1 Shopify (SHOPON) إلى MUR
8,163.1287
1 Shopify (SHOPON) إلى NAD
$3,097.7199
1 Shopify (SHOPON) إلى NOK
kr1,790.1126
1 Shopify (SHOPON) إلى NZD
$308.5164
1 Shopify (SHOPON) إلى PAB
B/.179.37
1 Shopify (SHOPON) إلى PGK
K755.1477
1 Shopify (SHOPON) إلى QAR
ر.ق652.9068
1 Shopify (SHOPON) إلى RSD
дин.18,069.7338
1 Shopify (SHOPON) إلى UZS
soʻm2,161,083.8403
1 Shopify (SHOPON) إلى ALL
L14,900.2659
1 Shopify (SHOPON) إلى ANG
ƒ321.0723
1 Shopify (SHOPON) إلى AWG
ƒ322.866
1 Shopify (SHOPON) إلى BBD
$358.74
1 Shopify (SHOPON) إلى BAM
KM299.5479
1 Shopify (SHOPON) إلى BIF
Fr528,962.13
1 Shopify (SHOPON) إلى BND
$231.3873
1 Shopify (SHOPON) إلى BSD
$179.37
1 Shopify (SHOPON) إلى JMD
$28,785.2976
1 Shopify (SHOPON) إلى KHR
723,264.6825
1 Shopify (SHOPON) إلى KMF
Fr75,514.77
1 Shopify (SHOPON) إلى LAK
3,899,347.7481
1 Shopify (SHOPON) إلى LKR
රු54,634.3083
1 Shopify (SHOPON) إلى MDL
L3,049.29
1 Shopify (SHOPON) إلى MGA
Ar800,757.9036
1 Shopify (SHOPON) إلى MOP
P1,436.7537
1 Shopify (SHOPON) إلى MVR
2,744.361
1 Shopify (SHOPON) إلى MWK
MK311,406.0507
1 Shopify (SHOPON) إلى MZN
MT11,461.743
1 Shopify (SHOPON) إلى NPR
रु25,344.981
1 Shopify (SHOPON) إلى PYG
1,272,092.04
1 Shopify (SHOPON) إلى RWF
Fr260,624.61
1 Shopify (SHOPON) إلى SBD
$1,474.4214
1 Shopify (SHOPON) إلى SCR
2,489.6556
1 Shopify (SHOPON) إلى SRD
$7,092.2898
1 Shopify (SHOPON) إلى SVC
$1,569.4875
1 Shopify (SHOPON) إلى SZL
L3,097.7199
1 Shopify (SHOPON) إلى TMT
m627.795
1 Shopify (SHOPON) إلى TND
د.ت526.63032
1 Shopify (SHOPON) إلى TTD
$1,217.9223
1 Shopify (SHOPON) إلى UGX
Sh624,925.08
1 Shopify (SHOPON) إلى XAF
Fr101,164.68
1 Shopify (SHOPON) إلى XCD
$484.299
1 Shopify (SHOPON) إلى XOF
Fr101,164.68
1 Shopify (SHOPON) إلى XPF
Fr18,295.74
1 Shopify (SHOPON) إلى BWP
P2,552.4351
1 Shopify (SHOPON) إلى BZD
$360.5337
1 Shopify (SHOPON) إلى CVE
$16,980.9579
1 Shopify (SHOPON) إلى DJF
Fr31,927.86
1 Shopify (SHOPON) إلى DOP
$11,490.4422
1 Shopify (SHOPON) إلى DZD
د.ج23,300.163
1 Shopify (SHOPON) إلى FJD
$403.5825
1 Shopify (SHOPON) إلى GNF
Fr1,559,622.15
1 Shopify (SHOPON) إلى GTQ
Q1,373.9742
1 Shopify (SHOPON) إلى GYD
$37,563.6654
1 Shopify (SHOPON) إلى ISK
kr22,062.51

Shopify المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Shopify، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Shopify الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Shopify

كم يساوي Shopify (SHOPON) اليوم؟
سعر SHOPON المباشر في USD هو USD 179.37، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SHOPON إلى USD الحالي؟
سعر SHOPON إلى USD الحالي هو $ 179.37. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Shopify ؟
القيمة السوقية لعملة SHOPON هي $ 634.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SHOPON؟
العرض المتداول لتوكن SHOPON هو 3.53K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SHOPON؟
حقق SHOPON سعرًا قياسيًا قدره 180.4000668050079 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SHOPON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 138.6031384583193 SHOPON.
ما هو حجم تداول SHOPON؟
حجم تداول SHOPON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.12K USD.
هل سترتفع SHOPON هذا العام؟
قد يرتفع SHOPON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SHOPON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:01:35 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SHOPON إلى USD

المبلغ

SHOPON
SHOPON
USD
USD

1 SHOPON = 179.37 USD

تداول SHOPON

/USDTSHOPON
$179.25
$179.25$179.25
+1.28%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

