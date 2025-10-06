ما هو EVAA Protocol ( EVAA )

مشروع EVAA هو بروتوكول سيولة لامركزي مفتوح المصدر يعتمد على تيليجرام على بلوكتشين TON والذي يسمح للمستخدمين بالعمل كمودعين، وكسب دخل سلبي من خلال توفير السيولة، أو كمقترضين، يمكنهم تأمين قروض ذات ضمانات زائدة.

توقعات سعر EVAA Protocol (USD)

توكنوميكس EVAA Protocol (EVAA)

كيفية شراء EVAA Protocol ( EVAA )

عملة EVAA إلى العملات المحلية

EVAA Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ EVAA Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول EVAA Protocol كم يساوي EVAA Protocol (EVAA) اليوم؟ سعر EVAA المباشر في USD هو USD 9.287 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر EVAA إلى USD الحالي؟ $ 9.287 . راجع سعر EVAA إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ EVAA Protocol ؟ القيمة السوقية لعملة EVAA هي $ 61.46M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن EVAA؟ العرض المتداول لتوكن EVAA هو 6.62M USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EVAA؟ حقق EVAA سعرًا قياسيًا قدره 13.61297177645488 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EVAA؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.4583095338977914 EVAA . ما هو حجم تداول EVAA؟ حجم تداول EVAA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.79M USD . هل سترتفع EVAA هذا العام؟ قد يرتفع EVAA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EVAA لمزيد من التحليل المتعمق.

تحديثات EVAA Protocol (EVAA) المهمة في الصناعة

