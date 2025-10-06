سعر EVAA Protocol المباشر اليوم هو 9.287 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EVAA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EVAA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر EVAA Protocol المباشر اليوم هو 9.287 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EVAA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EVAA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار EVAA Protocol

EVAA Protocol السعر(EVAA)

السعر المباشر لـ 1 EVAA إلى USD:

$9.287
$9.287$9.287
-5.97%1D
USD
مخطط أسعار EVAA Protocol (EVAA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:23:16 (UTC+8)

معلومات سعر EVAA Protocol (EVAA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 9.017
$ 9.017$ 9.017
24 ساعة منخفض
$ 11.521
$ 11.521$ 11.521
24 ساعة مرتفع

$ 9.017
$ 9.017$ 9.017

$ 11.521
$ 11.521$ 11.521

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+2.04%

-5.97%

+50.68%

+50.68%

سعر EVAA Protocol (EVAA) في الوقت الحقيقي هو $ 9.287. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EVAA بين أدنى سعر $ 9.017 وأعلى سعر $ 11.521، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEVAA على الإطلاق هو $ 13.61297177645488، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.4583095338977914.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EVAA +2.04% على مدار الساعة الماضية، -5.97% على مدار 24 ساعة، و +50.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EVAA Protocol (EVAA)

No.430

$ 61.46M
$ 61.46M$ 61.46M

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 464.35M
$ 464.35M$ 464.35M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ EVAA Protocol هي $ 61.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.79M. العرض المتداول لـ EVAA يبلغ 6.62M، مع إجمالي عرض 50000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 464.35M.

سجل سعر EVAA Protocol (EVAA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار EVAA Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.58964-5.97%
30 يوم$ +7.287+364.35%
60 يوم$ +7.287+364.35%
90 يوم$ +7.287+364.35%
تغير سعر EVAA Protocol اليوم

سجل اليوم EVAA تغيرًا $ -0.58964 (-5.97%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر EVAA Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +7.287 (+364.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر EVAA Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EVAA تغييرًا في $ +7.287 (+364.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر EVAA Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +7.287 (+364.35%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة EVAA Protocol (EVAA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار EVAA Protocol.

ما هو EVAA Protocol ( EVAA )

مشروع EVAA هو بروتوكول سيولة لامركزي مفتوح المصدر يعتمد على تيليجرام على بلوكتشين TON والذي يسمح للمستخدمين بالعمل كمودعين، وكسب دخل سلبي من خلال توفير السيولة، أو كمقترضين، يمكنهم تأمين قروض ذات ضمانات زائدة.

متوفر EVAA Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك EVAA Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين EVAAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول EVAA Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء EVAA Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر EVAA Protocol (USD)

كم ستكون قيمة EVAA Protocol (EVAA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك EVAA Protocol (EVAA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة EVAA Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر EVAA Protocol!

توكنوميكس EVAA Protocol (EVAA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس EVAA Protocol (EVAA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EVAA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء EVAA Protocol ( EVAA )

هل تبحث عن كيفية شراء EVAA Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء EVAA Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة EVAA إلى العملات المحلية

1 EVAA Protocol (EVAA) إلى VND
244,387.405
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى AUD
A$14.02337
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى GBP
6.96525
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى EUR
7.89395
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى USD
$9.287
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MYR
RM38.91253
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TRY
389.58965
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى JPY
¥1,411.624
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ARS
ARS$13,677.42925
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى RUB
735.99475
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى INR
819.85636
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى IDR
Rp154,783.27142
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى PHP
545.51838
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى EGP
￡E.439.92519
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BRL
R$49.68545
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى CAD
C$12.90893
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BDT
1,136.91454
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى NGN
13,518.1572
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى COP
$35,857.107
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ZAR
R.159.17918
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى UAH
391.07557
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TZS
T.Sh.22,874.34535
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى VES
Bs2,015.279
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى CLP
$8,739.067
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى PKR
Rs2,633.05024
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى KZT
4,955.63607
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى THB
฿299.78436
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TWD
NT$283.90359
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى AED
د.إ34.08329
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى CHF
Fr7.33673
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى HKD
HK$72.15999
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى AMD
֏3,558.22118
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MAD
.د.م85.71901
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MXN
$171.25228
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SAR
ريال34.82625
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ETB
Br1,408.55929
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى KES
KSh1,199.78753
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى JOD
د.أ6.584483
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى PLN
33.71181
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى RON
лв40.58419
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SEK
kr87.11206
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BGN
лв15.60216
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى HUF
Ft3,100.74356
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى CZK
194.0983
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى KWD
د.ك2.841822
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ILS
30.18275
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BOB
Bs64.17317
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى AZN
15.7879
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TJS
SM85.81188
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى GEL
25.26064
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى AOA
Kz8,465.75059
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BHD
.د.ب3.491912
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BMD
$9.287
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى DKK
kr59.62254
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى HNL
L244.61958
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MUR
422.65137
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى NAD
$160.38649
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى NOK
kr92.68426
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى NZD
$15.97364
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى PAB
B/.9.287
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى PGK
K39.09827
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى QAR
ر.ق33.80468
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى RSD
дин.936.31534
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى UZS
soʻm111,891.54053
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ALL
L771.47109
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ANG
ƒ16.62373
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى AWG
ƒ16.7166
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BBD
$18.574
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BAM
KM15.50929
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BIF
Fr27,387.363
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BND
$11.98023
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BSD
$9.287
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى JMD
$1,490.37776
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى KHR
37,447.50575
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى KMF
Fr3,909.827
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى LAK
201,891.30031
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى LKR
රු2,828.72733
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MDL
L157.879
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MGA
Ar41,459.76836
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MOP
P74.38887
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MVR
142.0911
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MWK
MK16,123.25357
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى MZN
MT593.4393
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى NPR
रु1,312.2531
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى PYG
65,863.404
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى RWF
Fr13,494.011
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SBD
$76.33914
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SCR
128.90356
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SRD
$367.20798
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SVC
$81.26125
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى SZL
L160.38649
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TMT
m32.5045
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TND
د.ت27.266632
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى TTD
$63.05873
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى UGX
Sh32,355.908
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى XAF
Fr5,237.868
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى XCD
$25.0749
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى XOF
Fr5,237.868
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى XPF
Fr947.274
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BWP
P132.15401
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى BZD
$18.66687
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى CVE
$879.20029
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى DJF
Fr1,653.086
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى DOP
$594.92522
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى DZD
د.ج1,206.3813
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى FJD
$20.89575
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى GNF
Fr80,750.465
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى GTQ
Q71.13842
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى GYD
$1,944.88354
1 EVAA Protocol (EVAA) إلى ISK
kr1,142.301

EVAA Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ EVAA Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب EVAA Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول EVAA Protocol

كم يساوي EVAA Protocol (EVAA) اليوم؟
سعر EVAA المباشر في USD هو USD 9.287، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EVAA إلى USD الحالي؟
سعر EVAA إلى USD الحالي هو $ 9.287. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ EVAA Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة EVAA هي $ 61.46M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EVAA؟
العرض المتداول لتوكن EVAA هو 6.62M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EVAA؟
حقق EVAA سعرًا قياسيًا قدره 13.61297177645488 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EVAA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.4583095338977914 EVAA.
ما هو حجم تداول EVAA؟
حجم تداول EVAA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.79M USD.
هل سترتفع EVAA هذا العام؟
قد يرتفع EVAA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EVAA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:23:16 (UTC+8)

تحديثات EVAA Protocol (EVAA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

