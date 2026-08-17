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سعر BANX Network المباشر اليوم هو 0.002747 USD. القيمة السوقية لـ BXE هي 826,352.537253 USD. تابع تحديثات أسعار BXE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BANX Network المباشر اليوم هو 0.002747 USD. القيمة السوقية لـ BXE هي 826,352.537253 USD. تابع تحديثات أسعار BXE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BXE

معلومات سعر BXE

ما هو BXE

الوثيقة البيضاء لـ BXE

الموقع الرسمي لـ BXE

اقتصاد توكن BXE

توقعات سعر BXE

سجل BXE

دليل شراء BXE

محول عملة BXE إلى الفيات

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سعر BANX Network (BXE)

السعر المباشر لـ 1 BXE إلى USD:

$0.002747
$0.002747$0.002747
+0.18%1D
USD
مخطط أسعار BANX Network (BXE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:23:10 (UTC+8)

سعر BANX Network اليوم

السعر المباشر لمشروع BANX Network (BXE) اليوم هو $ 0.002747، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BXE الحالي إلى USD هو $ 0.002747 لكل BXE.

يحتل BANX Network حاليًا المرتبة #1951 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 826.35K، مع عرض متداول قدره 300.82M BXE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BXE بين $ 0.002671 (أدنى) و$ 0.00281 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08160942694188883، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00292516138755197.

على المدى القصير، تحرك BXE بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-5.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.14K.

معلومات سوق BANX Network (BXE)

No.1951

$ 826.35K
$ 826.35K$ 826.35K

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

300.82M
300.82M 300.82M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

490,000,000
490,000,000 490,000,000

60.16%

XRP

القيمة السوقية الحالية لـ BANX Network هي $ 826.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.14K. العرض المتداول لـ BXE يبلغ 300.82M، مع إجمالي عرض 490000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.37M.

سجل سعر BANX Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002671
$ 0.002671$ 0.002671
24 ساعة منخفض
$ 0.00281
$ 0.00281$ 0.00281
24 ساعة مرتفع

$ 0.002671
$ 0.002671$ 0.002671

$ 0.00281
$ 0.00281$ 0.00281

$ 0.08160942694188883
$ 0.08160942694188883$ 0.08160942694188883

$ 0.00292516138755197
$ 0.00292516138755197$ 0.00292516138755197

-0.08%

+0.18%

-5.77%

-5.77%

سجل سعر BANX Network (BXE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BANX Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000494+0.18%
30 يوم$ -0.000237-7.95%
60 يوم$ -0.000205-6.95%
90 يوم$ -0.004833-63.76%
تغير سعر BANX Network اليوم

سجل اليوم BXE تغيرًا $ +0.00000494 (+0.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BANX Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000237 (-7.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BANX Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BXE تغييرًا في $ -0.000205 (-6.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BANX Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004833 (-63.76%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BANX Network (BXE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BANX Network.

تحليل BANX Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BANX Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار BANX Network؟

تتأثر أسعار رموز BXE بعدة عوامل رئيسية:

العرض والطلب: تؤثر أحجام التداول وتدوير الرموز في تحركات الأسعار.

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين في تقييم BXE.

التطبيق والاعتماد: تُحفِّز حالات الاستخدام الواقعية واعتماد المنصة الطلب.

لماذا يريد الناس معرفة سعر BANX Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BXE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم أداء الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار BANX Network

BANX Network (BXE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BXE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBANX Network (BXE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BANX Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BANX Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BXE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BANX Network.

كيفية شراء واستثمار BANX Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع BANX Network؟ شراء BXE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء BANX Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء BANX Network (BXE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة BANX Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء BANX Network (BXE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع BANX Network

يسمح لك امتلاك BANX Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء BANX Network (BXE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو BANX Network ( BXE )

Banx Network هي منصة إعلامية لامركزية مبنية على XRP Ledger، وتتيح الصحافة المواطنية والملكية on-chain بدعم من توكن BXE.

BANX Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BANX Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BANX Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Decentralized Finance (DeFi)XRP Ledger Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BANX Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:23:10 (UTC+8)

تحديثات BANX Network (BXE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن BANX Network

BXE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BXE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BXE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق BANX Network (BXE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BANX Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBXE
$0.002747
$0.002747$0.002747
+0.18%
4.08M (USDT)

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1 BXE = 0.002747 USD