سعر BANX Network اليوم

السعر المباشر لمشروع BANX Network (BXE) اليوم هو $ 0.002747، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BXE الحالي إلى USD هو $ 0.002747 لكل BXE.

يحتل BANX Network حاليًا المرتبة #1951 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 826.35K، مع عرض متداول قدره 300.82M BXE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BXE بين $ 0.002671 (أدنى) و$ 0.00281 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08160942694188883، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00292516138755197.

على المدى القصير، تحرك BXE بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-5.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.14K.

معلومات سوق BANX Network (BXE)

التصنيف No.1951 القيمة السوقية $ 826.35K$ 826.35K $ 826.35K الحجم (24 ساعة) $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M إمداد دورة التداول 300.82M 300.82M 300.82M الحد الأقصى للعرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 إجمالي العرض 490,000,000 490,000,000 490,000,000 معدل التداول 60.16% البلوكتشين العام XRP

القيمة السوقية الحالية لـ BANX Network هي $ 826.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.14K. العرض المتداول لـ BXE يبلغ 300.82M، مع إجمالي عرض 490000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.37M.