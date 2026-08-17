سعر SN51 اليوم

السعر المباشر لمشروع SN51 (SN51) اليوم هو $ 14.84، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN51 الحالي إلى USD هو $ 14.84 لكل SN51.

يحتل SN51 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SN51. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN51 بين $ 14.84 (أدنى) و$ 14.99 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SN51 بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-1.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 699.49.

معلومات سوق SN51 (SN51)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 699.49$ 699.49 $ 699.49 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 311.64M$ 311.64M $ 311.64M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 البلوكتشين العام TAO

القيمة السوقية الحالية لـ SN51 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 699.49. العرض المتداول لـ SN51 يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 311.64M.