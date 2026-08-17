سعر Numbers Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Numbers Protocol (NUM) اليوم هو $ 0.002061، مع تغير بنسبة 10.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NUM الحالي إلى USD هو $ 0.002061 لكل NUM.

يحتل Numbers Protocol حاليًا المرتبة #1444 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.86M، مع عرض متداول قدره 901.27M NUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NUM بين $ 0.001731 (أدنى) و$ 0.002514 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.54311691079783852، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0027708441203384.

على المدى القصير، تحرك NUM بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+0.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.47K.

معلومات سوق Numbers Protocol (NUM)

التصنيف No.1444 القيمة السوقية $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M الحجم (24 ساعة) $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M إمداد دورة التداول 901.27M 901.27M 901.27M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 911,335,317 911,335,317 911,335,317 معدل التداول 90.12% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Numbers Protocol هي $ 1.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.47K. العرض المتداول لـ NUM يبلغ 901.27M، مع إجمالي عرض 911335317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.06M.