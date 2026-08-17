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سعر Numbers Protocol المباشر اليوم هو 0.002061 USD. القيمة السوقية لـ NUM هي 1,857,522.278313 USD. تابع تحديثات أسعار NUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Numbers Protocol المباشر اليوم هو 0.002061 USD. القيمة السوقية لـ NUM هي 1,857,522.278313 USD. تابع تحديثات أسعار NUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Numbers Protocol (NUM)

السعر المباشر لـ 1 NUM إلى USD:

$0.002061
$0.002061$0.002061
+10.09%1D
USD
مخطط أسعار Numbers Protocol (NUM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:03:27 (UTC+8)

سعر Numbers Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Numbers Protocol (NUM) اليوم هو $ 0.002061، مع تغير بنسبة 10.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NUM الحالي إلى USD هو $ 0.002061 لكل NUM.

يحتل Numbers Protocol حاليًا المرتبة #1444 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.86M، مع عرض متداول قدره 901.27M NUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NUM بين $ 0.001731 (أدنى) و$ 0.002514 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.54311691079783852، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0027708441203384.

على المدى القصير، تحرك NUM بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+0.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.47K.

معلومات سوق Numbers Protocol (NUM)

No.1444

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 66.47K
$ 66.47K$ 66.47K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

901.27M
901.27M 901.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

911,335,317
911,335,317 911,335,317

90.12%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Numbers Protocol هي $ 1.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.47K. العرض المتداول لـ NUM يبلغ 901.27M، مع إجمالي عرض 911335317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.06M.

سجل سعر Numbers Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001731
$ 0.001731$ 0.001731
24 ساعة منخفض
$ 0.002514
$ 0.002514$ 0.002514
24 ساعة مرتفع

$ 0.001731
$ 0.001731$ 0.001731

$ 0.002514
$ 0.002514$ 0.002514

$ 2.54311691079783852
$ 2.54311691079783852$ 2.54311691079783852

$ 0.0027708441203384
$ 0.0027708441203384$ 0.0027708441203384

+0.29%

+10.09%

+0.83%

+0.83%

سجل سعر Numbers Protocol (NUM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Numbers Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001889+10.09%
30 يوم$ +0.000026+1.27%
60 يوم$ -0.001024-33.20%
90 يوم$ -0.001831-47.05%
تغير سعر Numbers Protocol اليوم

سجل اليوم NUM تغيرًا $ +0.0001889 (+10.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Numbers Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000026 (+1.27%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Numbers Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NUM تغييرًا في $ -0.001024 (-33.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Numbers Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001831 (-47.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Numbers Protocol (NUM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Numbers Protocol.

تحليل Numbers Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Numbers Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Numbers Protocol؟

تؤثّر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز بروتوكول أرقام (NUM):

1. الاعتماد والاستخدام: يُعزِّز نمو عدد المصورين وصناع المحتوى والمنصات التي تستخدم البروتوكول للتحقق من الأصول الرقمية الطلب عليه.

2. إعلانات الشراكات: يمكن أن تُسهم التعاونات مع شركات الإعلام ومنصات NFT أو الشركات التقنية في تعزيز ثقة المستثمرين.

3. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام ومستوى استعداد المستثمرين للمخاطرة بشكل كبير في تحديد أسعار NUM.

4. فائدته كرمز: تُعزِّز زيادة حالات استخدام الرمز في عمليات الحَجْز أو إدارة الحوكمة أو رسوم المنصة القيمة الجوهرية له.

5. ديناميكيات العرض: تُؤثِّر جداول إصدار الرموز ومكافآت الحَجْز وتغييرات المعروض المتداول في الضغط على الأسعار.

6. المنافسة: تُحدِّد مقارنة أداء البروتوكول مع مشاريع التخزين اللامركزي والتحقق من المحتوى الأخرى مدى قوة المنافسة.

7. البيئة التنظيمية: تُؤثِّر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بـNFT والمحتوى الرقمي، في معنويات المستثمرين.

8. التطورات التقنية: يمكن أن تُحفِّز ترقيات البروتوكول أو الإضافات الجديدة أو تحسينات الأمان حركة الأسعار.

9. حجم التداول: تؤثر السيولة في البورصات على استقرار الأسعار وتقلباتها.

10. نمو المجتمع: يدعم توسع مجتمع المطوِّرين وقاعدة المستخدمين النشطة القيمة طويلة الأجل للرمز.

تتفاعل هذه العوامل بشكل ديناميكي، مما يخلق تقلبات في الأسعار تمثّل السمة المميزة لمشاريع البلوك تشين الناشئة في مجال التحقق من المحتوى الرقمي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Numbers Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول أرقام (NUM) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات.
2. تتبع المحفظة - يراقب المستثمرون قيمة حيازاتهم من NUM.
3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تقييم الاتجاهات والتقلبات.
4. حساب الأرباح والخسائر - تحديد المكاسب أو الخسائر على الاستثمارات.
5. فرص التداول - تحديد نقاط الدخول والخروج للتداول اليومي.
6. معنويات السوق - تعكس تحركات الأسعار ثقة المجتمع في البروتوكول.

توقعات أسعار Numbers Protocol

Numbers Protocol (NUM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NUM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNumbers Protocol (NUM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Numbers Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Numbers Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NUM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Numbers Protocol.

كيفية شراء واستثمار Numbers Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Numbers Protocol؟ شراء NUM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Numbers Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Numbers Protocol (NUM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Numbers Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Numbers Protocol (NUM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Numbers Protocol

يسمح لك امتلاك Numbers Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Numbers Protocol (NUM) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Numbers Protocol ( NUM )

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Numbers Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Numbers Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Numbers Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:03:27 (UTC+8)

تحديثات Numbers Protocol (NUM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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NUM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NUM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NUM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Numbers Protocol (NUM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Numbers Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNUM
$0.002061
$0.002061$0.002061
+9.97%
34.31M (USDT)

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1 NUM = 0.002061 USD