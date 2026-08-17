سعر Numbers Protocol المباشر اليوم هو 0.002061 USD. القيمة السوقية لـ NUM هي 1,857,522.278313 USD. تابع تحديثات أسعار NUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Numbers Protocol المباشر اليوم هو 0.002061 USD. القيمة السوقية لـ NUM هي 1,857,522.278313 USD. تابع تحديثات أسعار NUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Numbers Protocol (NUM) اليوم هو $ 0.002061، مع تغير بنسبة 10.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NUM الحالي إلى USD هو $ 0.002061 لكل NUM.
يحتل Numbers Protocol حاليًا المرتبة #1444 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.86M، مع عرض متداول قدره 901.27M NUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NUM بين $ 0.001731 (أدنى) و$ 0.002514 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.54311691079783852، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0027708441203384.
على المدى القصير، تحرك NUM بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+0.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.47K.
معلومات سوق Numbers Protocol (NUM)
No.1444
$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M
$ 66.47K
$ 66.47K$ 66.47K
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
901.27M
901.27M 901.27M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
911,335,317
911,335,317 911,335,317
90.12%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Numbers Protocol هي $ 1.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.47K. العرض المتداول لـ NUM يبلغ 901.27M، مع إجمالي عرض 911335317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.06M.
سجل سعر Numbers Protocol بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001731
$ 0.001731$ 0.001731
24 ساعة منخفض
$ 0.002514
$ 0.002514$ 0.002514
24 ساعة مرتفع
$ 0.001731
$ 0.001731$ 0.001731
$ 0.002514
$ 0.002514$ 0.002514
$ 2.54311691079783852
$ 2.54311691079783852$ 2.54311691079783852
$ 0.0027708441203384
$ 0.0027708441203384$ 0.0027708441203384
+0.29%
+10.09%
+0.83%
+0.83%
سجل سعر Numbers Protocol (NUM) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Numbers Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.0001889
+10.09%
30 يوم
$ +0.000026
+1.27%
60 يوم
$ -0.001024
-33.20%
90 يوم
$ -0.001831
-47.05%
تغير سعر Numbers Protocol اليوم
سجل اليوم NUM تغيرًا $ +0.0001889 (+10.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Numbers Protocol لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000026 (+1.27%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Numbers Protocol لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NUM تغييرًا في $ -0.001024 (-33.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Numbers Protocol لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001831 (-47.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Numbers Protocol (NUM)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Numbers Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Numbers Protocol؟
تؤثّر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز بروتوكول أرقام (NUM):
1. الاعتماد والاستخدام: يُعزِّز نمو عدد المصورين وصناع المحتوى والمنصات التي تستخدم البروتوكول للتحقق من الأصول الرقمية الطلب عليه.
2. إعلانات الشراكات: يمكن أن تُسهم التعاونات مع شركات الإعلام ومنصات NFT أو الشركات التقنية في تعزيز ثقة المستثمرين.
3. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام ومستوى استعداد المستثمرين للمخاطرة بشكل كبير في تحديد أسعار NUM.
4. فائدته كرمز: تُعزِّز زيادة حالات استخدام الرمز في عمليات الحَجْز أو إدارة الحوكمة أو رسوم المنصة القيمة الجوهرية له.
5. ديناميكيات العرض: تُؤثِّر جداول إصدار الرموز ومكافآت الحَجْز وتغييرات المعروض المتداول في الضغط على الأسعار.
6. المنافسة: تُحدِّد مقارنة أداء البروتوكول مع مشاريع التخزين اللامركزي والتحقق من المحتوى الأخرى مدى قوة المنافسة.
7. البيئة التنظيمية: تُؤثِّر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بـNFT والمحتوى الرقمي، في معنويات المستثمرين.
8. التطورات التقنية: يمكن أن تُحفِّز ترقيات البروتوكول أو الإضافات الجديدة أو تحسينات الأمان حركة الأسعار.
9. حجم التداول: تؤثر السيولة في البورصات على استقرار الأسعار وتقلباتها.
10. نمو المجتمع: يدعم توسع مجتمع المطوِّرين وقاعدة المستخدمين النشطة القيمة طويلة الأجل للرمز.
تتفاعل هذه العوامل بشكل ديناميكي، مما يخلق تقلبات في الأسعار تمثّل السمة المميزة لمشاريع البلوك تشين الناشئة في مجال التحقق من المحتوى الرقمي.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Numbers Protocol اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول أرقام (NUM) اليوم لعدة أسباب رئيسية:
1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات. 2. تتبع المحفظة - يراقب المستثمرون قيمة حيازاتهم من NUM. 3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تقييم الاتجاهات والتقلبات. 4. حساب الأرباح والخسائر - تحديد المكاسب أو الخسائر على الاستثمارات. 5. فرص التداول - تحديد نقاط الدخول والخروج للتداول اليومي. 6. معنويات السوق - تعكس تحركات الأسعار ثقة المجتمع في البروتوكول.
توقعات أسعار Numbers Protocol
Numbers Protocol (NUM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NUM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNumbers Protocol (NUM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Numbers Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Numbers Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NUM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Numbers Protocol.
كيفية شراء واستثمار Numbers Protocol في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Numbers Protocol؟ شراء NUM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Numbers Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Numbers Protocol (NUM).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Numbers Protocol فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Numbers Protocol
يسمح لك امتلاك Numbers Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.
Numbers Protocol المورد
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إذا كان Numbers Protocol سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Numbers Protocol المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Numbers Protocol اليوم؟
سعر Numbers Protocol اليوم هو $ 0.002061. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Numbers Protocol استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Numbers Protocol عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في NUM، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Numbers Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Numbers Protocol بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Numbers Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر NUM المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Numbers Protocol بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر NUM لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Numbers Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر NUM بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,626.24
+0.74%
ETH
1,904.45
+1.07%
GOLD(XAUT)
4,378
+0.41%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.7
+0.17%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ NUM على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج NUM/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Numbers Protocol ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Numbers Protocol هذا العام؟
قد يرتفع سعر Numbers Protocol هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Numbers Protocol (NUM) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:03:27 (UTC+8)
تحديثات Numbers Protocol (NUM) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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