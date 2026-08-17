سعر Nock اليوم

السعر المباشر لمشروع Nock (NOCK) اليوم هو $ 0.010166، مع تغير بنسبة 4.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOCK الحالي إلى USD هو $ 0.010166 لكل NOCK.

يحتل Nock حاليًا المرتبة #261 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.32M، مع عرض متداول قدره 2.20B NOCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOCK بين $ 0.009239 (أدنى) و$ 0.010347 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.13812813624668313، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00435500574444067.

على المدى القصير، تحرك NOCK بمقدار -0.89% خلال الساعة الماضية و+8.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.59K.

معلومات سوق Nock (NOCK)

التصنيف No.261 القيمة السوقية $ 22.32M$ 22.32M $ 22.32M الحجم (24 ساعة) $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.66M$ 43.66M $ 43.66M إمداد دورة التداول 2.20B 2.20B 2.20B الحد الأقصى للعرض 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 إجمالي العرض 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 معدل التداول 51.10% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Nock هي $ 22.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.59K. العرض المتداول لـ NOCK يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 4294967296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.66M.