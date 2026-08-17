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سعر Nock المباشر اليوم هو 0.010166 USD. القيمة السوقية لـ NOCK هي 22,315,549.581312 USD. تابع تحديثات أسعار NOCK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nock المباشر اليوم هو 0.010166 USD. القيمة السوقية لـ NOCK هي 22,315,549.581312 USD. تابع تحديثات أسعار NOCK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NOCK

معلومات سعر NOCK

ما هو NOCK

الوثيقة البيضاء لـ NOCK

الموقع الرسمي لـ NOCK

اقتصاد توكن NOCK

توقعات سعر NOCK

سجل NOCK

دليل شراء NOCK

محول عملة NOCK إلى الفيات

عقود NOCK الفورية

NOCK عقود USDT-M الآجلة

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شعار Nock

سعر Nock (NOCK)

السعر المباشر لـ 1 NOCK إلى USD:

$0.010166
$0.010166$0.010166
+4.63%1D
USD
مخطط أسعار Nock (NOCK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:57:30 (UTC+8)

سعر Nock اليوم

السعر المباشر لمشروع Nock (NOCK) اليوم هو $ 0.010166، مع تغير بنسبة 4.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOCK الحالي إلى USD هو $ 0.010166 لكل NOCK.

يحتل Nock حاليًا المرتبة #261 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.32M، مع عرض متداول قدره 2.20B NOCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOCK بين $ 0.009239 (أدنى) و$ 0.010347 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.13812813624668313، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00435500574444067.

على المدى القصير، تحرك NOCK بمقدار -0.89% خلال الساعة الماضية و+8.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.59K.

معلومات سوق Nock (NOCK)

No.261

$ 22.32M
$ 22.32M$ 22.32M

$ 66.59K
$ 66.59K$ 66.59K

$ 43.66M
$ 43.66M$ 43.66M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Nock هي $ 22.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.59K. العرض المتداول لـ NOCK يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 4294967296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.66M.

سجل سعر Nock بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.009239
$ 0.009239$ 0.009239
24 ساعة منخفض
$ 0.010347
$ 0.010347$ 0.010347
24 ساعة مرتفع

$ 0.009239
$ 0.009239$ 0.009239

$ 0.010347
$ 0.010347$ 0.010347

$ 0.13812813624668313
$ 0.13812813624668313$ 0.13812813624668313

$ 0.00435500574444067
$ 0.00435500574444067$ 0.00435500574444067

-0.89%

+4.63%

+8.37%

+8.37%

سجل سعر Nock (NOCK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00044986+4.63%
30 يوم$ -0.008924-46.75%
60 يوم$ -0.026984-72.64%
90 يوم$ -0.016234-61.50%
تغير سعر Nock اليوم

سجل اليوم NOCK تغيرًا $ +0.00044986 (+4.63%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.008924 (-46.75%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NOCK تغييرًا في $ -0.026984 (-72.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.016234 (-61.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Nock (NOCK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Nock.

تحليل Nock

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nock الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Nock اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق NOCK: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** يتم تداول زوج NOCK_USDT على إطار زمني 4 ساعات بسعر حالي يبلغ 0.02402، وهو يقع أعلى المركز المركزي عند مستوى 0.02396 بنسبة 0.25%، مما يضعه ضمن المنطقة المحورية في النظام. سجلت مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ونظام المتوسطات الأسية (EMA) 7 صفقات شراء مقابل صفر صفقات بيع، فيما يظهر نظام المتوسطات انتظامًا واضحًا في الترتيب الصعودي. كما أن السعر يتحرك تحت مستوى المقاومة العليا R1 البالغ 0.02506 بنسبة 4.33%، مع وجود مسافة قدرها 4.30% بينه وبين الدعم السفلي S1 عند 0.02303. **حالة الزخم** يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، مع ظهور إشارة انحراف بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يبقى ضمن نطاق الحياد، دون دخول منطقة التشبع الشرائي أو البيعي. يعكس ترتيب المتوسطات المتحركة الصعودي تباينًا هيكليًا مع حالة التقاطع الهبوطي لمؤشر MACD، حيث لا يتطابق اتجاه الزخم على المدى القصير مع الاتجاه العام للمدى المتوسط والطويل. **مستويات الأسعار الرئيسية** تشكل المقاومة القريبة R1 عند 0.02506 (+4.33%) حاجزًا أمام السعر، بينما يُعد المستوى R2 عند 0.02599 (+8.20%) مرجعًا بعيد المدى. وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم الأول S1 عند 0.02303 (-4.12%) أول خط دفاع للسعر، فيما يُعتبر المستوى S2 عند 0.02193 (-8.70%) نقطة مرجعية لعمق تصحيح السعر.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Nock؟

تتأثر أسعار توكن NOCK بعدة عوامل رئيسية:

المشاعر السائدة في السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين بشكل كبير على أسعار NOCK.

العرض والطلب: تؤثر حركة تداول التوكنات وحجم التداول وسلوك الحائزين عليها بشكل مباشر على تحركات الأسعار.

تطوير المشروع: التحديثات التقنية والشراكات والتقدم في خطة العمل تُؤثر على اهتمام المستثمرين.

المنفعة والاعتماد: تُحفز حالات الاستخدام الواقعية والنمو في المنصة الطلب عليها.

الأخبار التنظيمية: تؤثر سياسات الحكومات والتطورات المتعلقة بالامتثال على ثقة السوق.

نشاط التداول: تؤثر إدراجات التوكنات في البورصات والسيولة وأنشطة صانعي السوق على استقرار الأسعار.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Nock اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر NOCK اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد توقيت طلبات الشراء/البيع، وإدارة المحفظة الاستثمارية، وتتبع أداء الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الحقيقي المتداولين على الاستفادة من تقلبات السوق وتحركات الأسعار لتحقيق أرباح محتملة.

توقعات أسعار Nock

Nock (NOCK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NOCK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNock (NOCK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nock الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NOCK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nock.

كيفية شراء واستثمار Nock في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Nock؟ شراء NOCK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Nock. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Nock (NOCK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Nock فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Nock (NOCK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Nock

يسمح لك امتلاك Nock بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Nock ( NOCK )

سمي هذا التوكن على اسم Nockchain، وهي تمثل الطبقة 1 التي تم وضعها كأول من يستخدم ZK-PoW، مع التركيز على الحساب القابل للتحقق والصعوبة التكيفية، وقد حظيت باهتمام حديث بسبب جسرها إلى Base وسيولتها على Aerodrome.

Nock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Nock الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nock

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:57:30 (UTC+8)

تحديثات Nock (NOCK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Nock

NOCK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NOCK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NOCK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Nock (NOCK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nock المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNOCK
$0.010166
$0.010166$0.010166
+4.64%
6.82M (USDT)

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حاسبة NOCK إلى USD

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NOCK
NOCK
USD
USD

1 NOCK = 0.010166 USD