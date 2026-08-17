سعر Emblem Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Emblem Vault (EMBLEM) اليوم هو $ 0.004528، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMBLEM الحالي إلى USD هو $ 0.004528 لكل EMBLEM.

يحتل Emblem Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- EMBLEM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMBLEM بين $ 0.004489 (أدنى) و$ 0.004608 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك EMBLEM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+6.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 81.48K.

معلومات سوق Emblem Vault (EMBLEM)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 81.48K$ 81.48K $ 81.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Emblem Vault هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 81.48K. العرض المتداول لـ EMBLEM يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.53M.