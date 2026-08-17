سعر Based (BASED)
السعر المباشر لمشروع Based (BASED) اليوم هو $ 0.07966، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASED الحالي إلى USD هو $ 0.07966 لكل BASED.
يحتل Based حاليًا المرتبة #774 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.72M، مع عرض متداول قدره 235.00M BASED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASED بين $ 0.07674 (أدنى) و$ 0.08734 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3140453990906256، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0502161990992161.
على المدى القصير، تحرك BASED بمقدار +1.55% خلال الساعة الماضية و+7.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 339.95K.
No.774
23.50%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Based هي $ 18.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 339.95K. العرض المتداول لـ BASED يبلغ 235.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.66M.
+1.55%
+2.32%
+7.47%
+7.47%
تتبع تغيرات أسعار Based لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0018058
|+2.32%
|30 يوم
|$ -0.01253
|-13.60%
|60 يوم
|$ +0.00085
|+1.07%
|90 يوم
|$ +0.00799
|+11.14%
سجل اليوم BASED تغيرًا $ +0.0018058 (+2.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01253 (-13.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BASED تغييرًا في $ +0.00085 (+1.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00799 (+11.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Based الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BASED: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
BASED_USDT يتحرك عند مستوى 0.08628 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر مستوى الدعم R2 عند 0.08522 وابتعد عن المنطقة المركزية عند 0.08112. يسيطر الاتجاه الصعودي على السوق، حيث تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل ومجموعة مؤشر EMA حالة تصحيح بعد إشارة شراء صفرية، بينما يتحرك السعر ضمن نطاق توسع مرتفع. تشكلت إشارة تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مع تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) من وضع الهبوط إلى الارتفاع. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات بيع مفرطة أو شراء مفرطة. كما تشير قيم مؤشرات KDJ وStochRSI إلى ارتفاع معتدل في التقلبات القصيرة المدى، مع توجه المؤشرات السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه دون وجود انحراف واضح. أما بالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد اتسعت الفجوة بين الخطوط، ويتحرك السعر بالقرب من الحد العلوي، مما يشير إلى تركز طاقة التذبذب في الوقت الحالي. لا توجد مقاومات قريبة في الاتجاه الصعودي، وسيتعين تحديد المستوى المرجعي التالي بالاعتماد على المستويات السابقة التي سجلها السعر. وعلى الجانب الهبوطي، يتحول مستوى R2 عند 0.08522 إلى دعم قريب، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00106. أما المستوى المركزي عند 0.08112 فهو منطقة دفاع رئيسية بعيدة، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00516. وبالنسبة للمستويات الداعمة الأخرى، فإن S1 عند 0.07847 وS2 عند 0.07702 يشكّلان منطقة مرجعية للتصحيح العميق.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Based نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Based هو تطبيق مالي شامل مبني على منصة Hyperliquid، يتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية والأسهم والسلع من خلال واجهة واحدة، وتمويل حساباتهم مباشرةً من حساباتهم البنكية أو بطاقات الائتمان، وإنفاق أرصدتهم لدى أكثر من 100 مليون تاجر حول العالم باستخدام بطاقة Visa Platinum التي تُحوّل الرصيد عند نقطة البيع دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية. تعمل المنصة عبر الويب وأنظمة iOS وAndroid وأجهزة الكمبيوتر المكتبية بحساب واحد، وتتضمن ميزات مثل Launchpools المُختارة بعناية للوصول المبكر إلى المشاريع، ومحافظ ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي للتداول التلقائي ومراقبة المخاطر.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Based، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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