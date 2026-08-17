سعر Based اليوم

السعر المباشر لمشروع Based (BASED) اليوم هو $ 0.07966، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASED الحالي إلى USD هو $ 0.07966 لكل BASED.

يحتل Based حاليًا المرتبة #774 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.72M، مع عرض متداول قدره 235.00M BASED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASED بين $ 0.07674 (أدنى) و$ 0.08734 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3140453990906256، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0502161990992161.

على المدى القصير، تحرك BASED بمقدار +1.55% خلال الساعة الماضية و+7.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 339.95K.

معلومات سوق Based (BASED)

التصنيف No.774 القيمة السوقية $ 18.72M$ 18.72M $ 18.72M الحجم (24 ساعة) $ 339.95K$ 339.95K $ 339.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.66M$ 79.66M $ 79.66M إمداد دورة التداول 235.00M 235.00M 235.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 23.50% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Based هي $ 18.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 339.95K. العرض المتداول لـ BASED يبلغ 235.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.66M.