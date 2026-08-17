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سعر Based المباشر اليوم هو 0.07966 USD. القيمة السوقية لـ BASED هي 18,720,100 USD. تابع تحديثات أسعار BASED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Based المباشر اليوم هو 0.07966 USD. القيمة السوقية لـ BASED هي 18,720,100 USD. تابع تحديثات أسعار BASED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BASED

معلومات سعر BASED

ما هو BASED

الوثيقة البيضاء لـ BASED

الموقع الرسمي لـ BASED

اقتصاد توكن BASED

توقعات سعر BASED

سجل BASED

دليل شراء BASED

محول عملة BASED إلى الفيات

عقود BASED الفورية

BASED عقود USDT-M الآجلة

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شعار Based

سعر Based (BASED)

السعر المباشر لـ 1 BASED إلى USD:

$0.07964
$0.07964$0.07964
+2.32%1D
USD
مخطط أسعار Based (BASED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:58:51 (UTC+8)

سعر Based اليوم

السعر المباشر لمشروع Based (BASED) اليوم هو $ 0.07966، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASED الحالي إلى USD هو $ 0.07966 لكل BASED.

يحتل Based حاليًا المرتبة #774 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.72M، مع عرض متداول قدره 235.00M BASED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASED بين $ 0.07674 (أدنى) و$ 0.08734 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3140453990906256، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0502161990992161.

على المدى القصير، تحرك BASED بمقدار +1.55% خلال الساعة الماضية و+7.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 339.95K.

معلومات سوق Based (BASED)

No.774

$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M

$ 339.95K
$ 339.95K$ 339.95K

$ 79.66M
$ 79.66M$ 79.66M

235.00M
235.00M 235.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.50%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Based هي $ 18.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 339.95K. العرض المتداول لـ BASED يبلغ 235.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.66M.

سجل سعر Based بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07674
$ 0.07674$ 0.07674
24 ساعة منخفض
$ 0.08734
$ 0.08734$ 0.08734
24 ساعة مرتفع

$ 0.07674
$ 0.07674$ 0.07674

$ 0.08734
$ 0.08734$ 0.08734

$ 0.3140453990906256
$ 0.3140453990906256$ 0.3140453990906256

$ 0.0502161990992161
$ 0.0502161990992161$ 0.0502161990992161

+1.55%

+2.32%

+7.47%

+7.47%

سجل سعر Based (BASED) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Based لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0018058+2.32%
30 يوم$ -0.01253-13.60%
60 يوم$ +0.00085+1.07%
90 يوم$ +0.00799+11.14%
تغير سعر Based اليوم

سجل اليوم BASED تغيرًا $ +0.0018058 (+2.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Based لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01253 (-13.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Based لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BASED تغييرًا في $ +0.00085 (+1.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Based لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00799 (+11.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Based (BASED)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Based.

تحليل Based

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Based الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Based اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BASED: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

BASED_USDT يتحرك عند مستوى 0.08628 على الإطار الزمني 4 ساعات، وقد تجاوز السعر مستوى الدعم R2 عند 0.08522 وابتعد عن المنطقة المركزية عند 0.08112. يسيطر الاتجاه الصعودي على السوق، حيث تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل ومجموعة مؤشر EMA حالة تصحيح بعد إشارة شراء صفرية، بينما يتحرك السعر ضمن نطاق توسع مرتفع. تشكلت إشارة تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، مع تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) من وضع الهبوط إلى الارتفاع. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات بيع مفرطة أو شراء مفرطة. كما تشير قيم مؤشرات KDJ وStochRSI إلى ارتفاع معتدل في التقلبات القصيرة المدى، مع توجه المؤشرات السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه دون وجود انحراف واضح. أما بالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد اتسعت الفجوة بين الخطوط، ويتحرك السعر بالقرب من الحد العلوي، مما يشير إلى تركز طاقة التذبذب في الوقت الحالي. لا توجد مقاومات قريبة في الاتجاه الصعودي، وسيتعين تحديد المستوى المرجعي التالي بالاعتماد على المستويات السابقة التي سجلها السعر. وعلى الجانب الهبوطي، يتحول مستوى R2 عند 0.08522 إلى دعم قريب، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00106. أما المستوى المركزي عند 0.08112 فهو منطقة دفاع رئيسية بعيدة، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00516. وبالنسبة للمستويات الداعمة الأخرى، فإن S1 عند 0.07847 وS2 عند 0.07702 يشكّلان منطقة مرجعية للتصحيح العميق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Based

Based (BASED) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BASED في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBased (BASED) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Based نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Based الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BASED للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Based.

كيفية شراء واستثمار Based في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Based؟ شراء BASED سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Based. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Based (BASED).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Based فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Based (BASED)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Based

يسمح لك امتلاك Based بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Based (BASED) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Based ( BASED )

مشروع Based هو تطبيق مالي شامل مبني على منصة Hyperliquid، يتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية والأسهم والسلع من خلال واجهة واحدة، وتمويل حساباتهم مباشرةً من حساباتهم البنكية أو بطاقات الائتمان، وإنفاق أرصدتهم لدى أكثر من 100 مليون تاجر حول العالم باستخدام بطاقة Visa Platinum التي تُحوّل الرصيد عند نقطة البيع دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية. تعمل المنصة عبر الويب وأنظمة iOS وAndroid وأجهزة الكمبيوتر المكتبية بحساب واحد، وتتضمن ميزات مثل Launchpools المُختارة بعناية للوصول المبكر إلى المشاريع، ومحافظ ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي للتداول التلقائي ومراقبة المخاطر.

Based المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Based، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Based الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase MemeBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Based

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:58:51 (UTC+8)

تحديثات Based (BASED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Based

BASED USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BASED باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BASED USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Based (BASED) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Based المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBASED
$0.07914
$0.07914$0.07914
+1.53%
4.30M (USDT)

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1 BASED = 0.07965 USD