سعر PigToken اليوم

السعر المباشر لمشروع PigToken (PIG) اليوم هو $ 0.00000001166، مع تغير بنسبة 2.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIG الحالي إلى USD هو $ 0.00000001166 لكل PIG.

يحتل PigToken حاليًا المرتبة #4106 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PIG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIG بين $ 0.00000001139 (أدنى) و$ 0.00000001212 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000551، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIG بمقدار -3.32% خلال الساعة الماضية و-8.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.60K.

معلومات سوق PigToken (PIG)

التصنيف No.4106 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.66M$ 11.66M $ 11.66M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ PigToken هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.60K. العرض المتداول لـ PIG يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.66M.