SERV

تربط الطبقة 0 جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي والأطر والسلاسل لتشغيل بيئة جديدة من التطبيقات الوكيلة.

اسم العملة المشفرةSERV

التصنيفNo.639

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.13915322742647276,2024-12-21

أدنى سعر0.001324754625465334,2024-11-07

البلوكتشين العامETH

مقدمةتربط الطبقة 0 جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي والأطر والسلاسل لتشغيل بيئة جديدة من التطبيقات الوكيلة.

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