RWA Inc. هي أول منظومة متكاملة لتداول الأصول الحقيقية في العالم. تعمل RWA Inc. على بناء خدمة لتداول الأصول الحقيقية، وlaunchpad/منصة تخزين RWA، وبورصة RWA، وسوق RWA لتداول الأصول الحقيقية في السوق العالمية. أطلقت RWA Inc. بالفعل RWA Launchpad، وستبدأ بورصة RWA العمل في نوفمبر 2024. وسيبدأ السوق في العمل في عام 2025.

اسم العملة المشفرةRWAINC

التصنيفNo.1400

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.88%

المعروض المتداول335,370,894.81

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض999,992,030.45

معدل التداول0.3353%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.14355853970647262,2024-12-04

أدنى سعر0.00999,2024-11-25

البلوكتشين العامBASE

