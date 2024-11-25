RWAINC

RWA Inc. هي أول منظومة متكاملة لتداول الأصول الحقيقية في العالم. تعمل RWA Inc. على بناء خدمة لتداول الأصول الحقيقية، وlaunchpad/منصة تخزين RWA، وبورصة RWA، وسوق RWA لتداول الأصول الحقيقية في السوق العالمية. أطلقت RWA Inc. بالفعل RWA Launchpad، وستبدأ بورصة RWA العمل في نوفمبر 2024. وسيبدأ السوق في العمل في عام 2025.

اسم العملة المشفرةRWAINC

التصنيفNo.1400

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.88%

المعروض المتداول335,370,894.81

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض999,992,030.45

معدل التداول0.3353%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.14355853970647262,2024-12-04

أدنى سعر0.00999,2024-11-25

البلوكتشين العامBASE

مقدمةRWA Inc. هي أول منظومة متكاملة لتداول الأصول الحقيقية في العالم. تعمل RWA Inc. على بناء خدمة لتداول الأصول الحقيقية، وlaunchpad/منصة تخزين RWA، وبورصة RWA، وسوق RWA لتداول الأصول الحقيقية في السوق العالمية. أطلقت RWA Inc. بالفعل RWA Launchpad، وستبدأ بورصة RWA العمل في نوفمبر 2024. وسيبدأ السوق في العمل في عام 2025.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
RWAINC/USDT
RWA Inc.
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (RWAINC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
RWAINC/USDT
RWA Inc.
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (RWAINC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...