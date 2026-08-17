سعر Zylo Ecosystem اليوم

السعر المباشر لمشروع Zylo Ecosystem (ZYLO) اليوم هو $ 0.03139، مع تغير بنسبة 5.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZYLO الحالي إلى USD هو $ 0.03139 لكل ZYLO.

يحتل Zylo Ecosystem حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ZYLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZYLO بين $ 0.02998 (أدنى) و$ 0.03391 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ZYLO بمقدار +2.34% خلال الساعة الماضية و-13.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 80.83K.

معلومات سوق Zylo Ecosystem (ZYLO)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 80.83K$ 80.83K $ 80.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.39M$ 31.39M $ 31.39M إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Zylo Ecosystem هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.83K. العرض المتداول لـ ZYLO يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.39M.