سعر OpenxAI Network المباشر اليوم هو 0.3902 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OPENX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OPENX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار OpenxAI Network

OpenxAI Network السعر(OPENX)

السعر المباشر لـ 1 OPENX إلى USD:

$0.3902
$0.3902
-3.84%1D
USD
مخطط أسعار OpenxAI Network (OPENX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:53 (UTC+8)

معلومات سعر OpenxAI Network (OPENX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3622
$ 0.3622
24 ساعة منخفض
$ 0.4385
$ 0.4385
24 ساعة مرتفع

$ 0.3622
$ 0.3622

$ 0.4385
$ 0.4385

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838

+3.03%

-3.84%

+47.07%

+47.07%

سعر OpenxAI Network (OPENX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.3902. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OPENX بين أدنى سعر $ 0.3622 وأعلى سعر $ 0.4385، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOPENX على الإطلاق هو $ 2.0299262343053925، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0939673303769838.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OPENX +3.03% على مدار الساعة الماضية، -3.84% على مدار 24 ساعة، و +47.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenxAI Network (OPENX)

No.1567

$ 3.90M
$ 3.90M

$ 86.52K
$ 86.52K

$ 39.02M
$ 39.02M

10.00M
10.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

10.00%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ OpenxAI Network هي $ 3.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 86.52K. العرض المتداول لـ OPENX يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.02M.

سجل سعر OpenxAI Network (OPENX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OpenxAI Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.015582-3.84%
30 يوم$ -0.146-27.23%
60 يوم$ -0.1098-21.96%
90 يوم$ -0.1098-21.96%
تغير سعر OpenxAI Network اليوم

سجل اليوم OPENX تغيرًا $ -0.015582 (-3.84%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OpenxAI Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.146 (-27.23%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OpenxAI Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OPENX تغييرًا في $ -0.1098 (-21.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OpenxAI Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1098 (-21.96%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OpenxAI Network (OPENX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OpenxAI Network.

ما هو OpenxAI Network ( OPENX )

بروتوكول OpenxAI هو بروتوكول ذكاء اصطناعي P2P بدون أذونات. ما فعله بيتكوين بالمال؟ OpenxAI يفعله للذكاء.

متوفر OpenxAI Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك OpenxAI Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين OPENXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول OpenxAI Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء OpenxAI Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر OpenxAI Network (USD)

كم ستكون قيمة OpenxAI Network (OPENX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OpenxAI Network (OPENX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OpenxAI Network.

تحقق الآن من توقعات سعر OpenxAI Network!

توكنوميكس OpenxAI Network (OPENX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OpenxAI Network (OPENX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OPENX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء OpenxAI Network ( OPENX )

هل تبحث عن كيفية شراء OpenxAI Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء OpenxAI Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة OPENX إلى العملات المحلية

1 OpenxAI Network (OPENX) إلى VND
10,268.113
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى AUD
A$0.589202
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى GBP
0.29265
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى EUR
0.33167
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى USD
$0.3902
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MYR
RM1.634938
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TRY
16.36889
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى JPY
¥59.3104
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ARS
ARS$574.66705
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى RUB
30.915546
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى INR
34.439052
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى IDR
Rp6,503.330732
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى PHP
22.908642
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى EGP
￡E.18.483774
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BRL
R$2.08757
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى CAD
C$0.542378
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BDT
47.768284
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى NGN
567.97512
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى COP
$1,506.5622
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ZAR
R.6.684126
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى UAH
16.431322
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TZS
T.Sh.961.08211
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى VES
Bs84.6734
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى CLP
$367.1782
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى PKR
Rs110.629504
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى KZT
208.214622
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى THB
฿12.607362
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TWD
NT$11.924512
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى AED
د.إ1.432034
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى CHF
Fr0.308258
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى HKD
HK$3.031854
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى AMD
֏149.501228
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MAD
.د.م3.601546
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MXN
$7.195288
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SAR
ريال1.46325
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ETB
Br59.181634
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى KES
KSh50.409938
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى JOD
د.أ0.2766518
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى PLN
1.416426
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى RON
лв1.705174
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SEK
kr3.663978
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BGN
лв0.655536
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى HUF
Ft130.237054
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى CZK
8.15518
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى KWD
د.ك0.1194012
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ILS
1.26815
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BOB
Bs2.696282
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى AZN
0.66334
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TJS
SM3.605448
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى GEL
1.061344
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى AOA
Kz355.694614
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BHD
.د.ب0.1467152
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BMD
$0.3902
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى DKK
kr2.505084
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى HNL
L10.277868
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MUR
17.758002
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى NAD
$6.738754
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى NOK
kr3.894196
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى NZD
$0.671144
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى PAB
B/.0.3902
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى PGK
K1.642742
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى QAR
ر.ق1.420328
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى RSD
дин.39.308748
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى UZS
soʻm4,701.203738
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ALL
L32.413914
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ANG
ƒ0.698458
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى AWG
ƒ0.70236
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BBD
$0.7804
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BAM
KM0.651634
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BIF
Fr1,150.6998
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BND
$0.503358
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BSD
$0.3902
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى JMD
$62.619296
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى KHR
1,573.38395
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى KMF
Fr164.2742
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى LAK
8,482.608526
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى LKR
රු118.851018
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MDL
L6.6334
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MGA
Ar1,741.962056
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MOP
P3.125502
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MVR
5.97006
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MWK
MK677.430122
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى MZN
MT24.93378
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى NPR
रु55.13526
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى PYG
2,767.2984
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى RWF
Fr566.9606
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SBD
$3.207444
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SCR
5.415976
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SRD
$15.428508
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SVC
$3.41425
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى SZL
L6.738754
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TMT
m1.3657
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TND
د.ت1.1456272
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى TTD
$2.649458
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى UGX
Sh1,359.4568
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى XAF
Fr220.0728
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى XCD
$1.05354
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى XOF
Fr220.0728
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى XPF
Fr39.8004
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BWP
P5.552546
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى BZD
$0.784302
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى CVE
$36.940234
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى DJF
Fr69.4556
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى DOP
$24.996212
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى DZD
د.ج50.68698
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى FJD
$0.87795
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى GNF
Fr3,392.789
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى GTQ
Q2.988932
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى GYD
$81.715684
1 OpenxAI Network (OPENX) إلى ISK
kr47.9946

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OpenxAI Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب OpenxAI Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OpenxAI Network

كم يساوي OpenxAI Network (OPENX) اليوم؟
سعر OPENX المباشر في USD هو USD 0.3902، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OPENX إلى USD الحالي؟
سعر OPENX إلى USD الحالي هو $ 0.3902. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OpenxAI Network ؟
القيمة السوقية لعملة OPENX هي $ 3.90M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OPENX؟
العرض المتداول لتوكن OPENX هو 10.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OPENX؟
حقق OPENX سعرًا قياسيًا قدره 2.0299262343053925 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OPENX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0939673303769838 OPENX.
ما هو حجم تداول OPENX؟
حجم تداول OPENX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 86.52K USD.
هل سترتفع OPENX هذا العام؟
قد يرتفع OPENX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OPENX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:53 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
$0.3902
