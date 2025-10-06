معلومات سعر OpenxAI Network (OPENX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.3622 $ 0.3622 $ 0.3622 24 ساعة منخفض $ 0.4385 $ 0.4385 $ 0.4385 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.3622$ 0.3622 $ 0.3622 24 ساعة مرتفع $ 0.4385$ 0.4385 $ 0.4385 عالية طوال الوقت $ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925 $ 2.0299262343053925 أدنى سعر $ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838 $ 0.0939673303769838 تغير السعر (1 ساعة) +3.03% تغير السعر (1يوم) -3.84% تغير السعر (7 أيام) +47.07% تغير السعر (7 أيام) +47.07%

سعر OpenxAI Network (OPENX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.3902. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OPENX بين أدنى سعر $ 0.3622 وأعلى سعر $ 0.4385، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOPENX على الإطلاق هو $ 2.0299262343053925، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0939673303769838.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OPENX +3.03% على مدار الساعة الماضية، -3.84% على مدار 24 ساعة، و +47.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenxAI Network (OPENX)

التصنيف No.1567 القيمة السوقية $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M الحجم (24 ساعة) $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.02M$ 39.02M $ 39.02M إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 10.00% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ OpenxAI Network هي $ 3.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 86.52K. العرض المتداول لـ OPENX يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.02M.