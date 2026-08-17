سعر STONK اليوم

السعر المباشر لمشروع STONK (STONK) اليوم هو $ 0.008399، مع تغير بنسبة 12.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STONK الحالي إلى USD هو $ 0.008399 لكل STONK.

يحتل STONK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- STONK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STONK بين $ 0.006214 (أدنى) و$ 0.008857 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك STONK بمقدار +5.47% خلال الساعة الماضية و+1.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.91K.

معلومات سوق STONK (STONK)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 85.91K$ 85.91K $ 85.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ STONK هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.91K. العرض المتداول لـ STONK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.40M.