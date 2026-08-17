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سعر STONK المباشر اليوم هو 0.008399 USD. القيمة السوقية لـ STONK هي -- USD. تابع تحديثات أسعار STONK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر STONK المباشر اليوم هو 0.008399 USD. القيمة السوقية لـ STONK هي -- USD. تابع تحديثات أسعار STONK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STONK

معلومات سعر STONK

ما هو STONK

الموقع الرسمي لـ STONK

اقتصاد توكن STONK

توقعات سعر STONK

سجل STONK

دليل شراء STONK

محول عملة STONK إلى الفيات

عقود STONK الفورية

STONK عقود USDT-M الآجلة

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شعار STONK

سعر STONK (STONK)

السعر المباشر لـ 1 STONK إلى USD:

$0.008395
$0.008395$0.008395
+12.68%1D
USD
مخطط أسعار STONK (STONK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:03:54 (UTC+8)

سعر STONK اليوم

السعر المباشر لمشروع STONK (STONK) اليوم هو $ 0.008399، مع تغير بنسبة 12.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STONK الحالي إلى USD هو $ 0.008399 لكل STONK.

يحتل STONK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- STONK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STONK بين $ 0.006214 (أدنى) و$ 0.008857 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك STONK بمقدار +5.47% خلال الساعة الماضية و+1.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.91K.

معلومات سوق STONK (STONK)

--
----

$ 85.91K
$ 85.91K$ 85.91K

$ 8.40M
$ 8.40M$ 8.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ STONK هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.91K. العرض المتداول لـ STONK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.40M.

سجل سعر STONK بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.006214
$ 0.006214$ 0.006214
24 ساعة منخفض
$ 0.008857
$ 0.008857$ 0.008857
24 ساعة مرتفع

$ 0.006214
$ 0.006214$ 0.006214

$ 0.008857
$ 0.008857$ 0.008857

--
----

--
----

+5.47%

+12.68%

+1.58%

+1.58%

سجل سعر STONK (STONK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار STONK لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0009447+12.68%
30 يوم$ +0.007699+1,099.85%
60 يوم$ +0.007699+1,099.85%
90 يوم$ +0.007699+1,099.85%
تغير سعر STONK اليوم

سجل اليوم STONK تغيرًا $ +0.0009447 (+12.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر STONK لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.007699 (+1,099.85%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر STONK لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STONK تغييرًا في $ +0.007699 (+1,099.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر STONK لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.007699 (+1,099.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل STONK

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار STONK الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق STONK اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق STONK: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

STONK_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.00792. السعر يقع تحت النقطة المركزية البالغة 0.009217. تشير منظومة المراكز إلى وجود مناطق كثيفة بين مستويات S1 وR2 في الاتجاه الصعودي. يُعتبر الهيكل الحالي ضمن نطاق تجميع منخفض المستوى. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. بينما يظل مؤشر MACD في حالة تقاطع هبوطي، ويقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. كما تظهر التصنيفات الاتجاهية في المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس عدم توحيد القوة الدافعة على المدى القصير. وتبقى معدلات التقلبات في حالة تقارب. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة عند 0.008667، وهو ما يبعد عن السعر الحالي بنحو 9.4%. أما المستوى المرجعي البعيد فيقع عند 0.009217، أي بفارق حوالي 16.3% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الهبوطي، يجب مراقبة صلابة دعم المستوى السابق، بينما تتركز مقاومة البيع حول مستوى 0.009009. يشهد السوق حالة من الجمود بين المشترين والبائعين عند هذا المستوى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار STONK؟

تشمل محركات سعر STONK معنويات سوق العملات الميمية، والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومستوى التفاعل داخل المجتمع. كما تلعب مستويات السيولة على منصات التداول اللامركزية (DEX)، والاتجاهات الأوسع في عالم العملات المشفرة مثل حركة البيتكوين، وحجم التداول التجريبي دورًا رئيسيًا أيضًا. ونظرًا لافتقارها إلى أي فائدة جوهرية، فإن أسعارها تعتمد بشكل كبير على الاتجاهات الفيروسية ونفسية المستثمرين بدلًا من العوامل الأساسية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر STONK اليوم؟

يتابع المستثمرون سعر STONK للحصول على تقييم فوري، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات شراء أو بيع في الوقت المناسب. كما أن مراقبة التقلبات تساعد في تقييم معنويات السوق، وإدارة المخاطر، وتحديد الفرص التجارية. ويُعدّ السعر الدقيق والمحدث أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المحافظ الاستثمارية وتعظيم العوائد المحتملة في سوق العملات المشفرة المتقلب.

توقعات أسعار STONK

STONK (STONK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STONK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSTONK (STONK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر STONK نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر STONK الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STONK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار STONK.

كيفية شراء واستثمار STONK في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع STONK؟ شراء STONK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء STONK. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء STONK (STONK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة STONK فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء STONK (STONK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع STONK

يسمح لك امتلاك STONK بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو STONK ( STONK )

مشروع STONK هي عملة ميم.

STONK المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ STONK، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب STONK الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

LaunchpadSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول STONK

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:03:54 (UTC+8)

تحديثات STONK (STONK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن STONK

STONK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع STONK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود STONK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق STONK (STONK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STONK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1STONK
$0.008339
$0.008339$0.008339
+12.03%
7.33M (USDT)
/USDTSTONK
$0.008342
$0.008342$0.008342
+11.94%
11.60M (USDT)

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حاسبة STONK إلى USD

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STONK
STONK
USD
USD

1 STONK = 0.008399 USD