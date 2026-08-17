سعر Folks Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Folks Finance (FOLKS) اليوم هو $ 1.8148، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOLKS الحالي إلى USD هو $ 1.8148 لكل FOLKS.

يحتل Folks Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- FOLKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOLKS بين $ 1.7783 (أدنى) و$ 1.8839 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك FOLKS بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 125.54K.

معلومات سوق Folks Finance (FOLKS)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 125.54K$ 125.54K $ 125.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.74M$ 90.74M $ 90.74M إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 50,000,000 50,000,000 50,000,000 إجمالي العرض 50,000,000 50,000,000 50,000,000 البلوكتشين العام ALGO

القيمة السوقية الحالية لـ Folks Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 125.54K. العرض المتداول لـ FOLKS يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.74M.