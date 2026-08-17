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سعر Folks Finance المباشر اليوم هو 1.8148 USD. القيمة السوقية لـ FOLKS هي -- USD. تابع تحديثات أسعار FOLKS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Folks Finance المباشر اليوم هو 1.8148 USD. القيمة السوقية لـ FOLKS هي -- USD. تابع تحديثات أسعار FOLKS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FOLKS

معلومات سعر FOLKS

ما هو FOLKS

الوثيقة البيضاء لـ FOLKS

الموقع الرسمي لـ FOLKS

اقتصاد توكن FOLKS

توقعات سعر FOLKS

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سعر Folks Finance (FOLKS)

السعر المباشر لـ 1 FOLKS إلى USD:

$1.8142
$1.8142$1.8142
-1.31%1D
USD
مخطط أسعار Folks Finance (FOLKS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:48:30 (UTC+8)

سعر Folks Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Folks Finance (FOLKS) اليوم هو $ 1.8148، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOLKS الحالي إلى USD هو $ 1.8148 لكل FOLKS.

يحتل Folks Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- FOLKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOLKS بين $ 1.7783 (أدنى) و$ 1.8839 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك FOLKS بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 125.54K.

معلومات سوق Folks Finance (FOLKS)

--
----

$ 125.54K
$ 125.54K$ 125.54K

$ 90.74M
$ 90.74M$ 90.74M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

ALGO

القيمة السوقية الحالية لـ Folks Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 125.54K. العرض المتداول لـ FOLKS يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.74M.

سجل سعر Folks Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.7783
$ 1.7783$ 1.7783
24 ساعة منخفض
$ 1.8839
$ 1.8839$ 1.8839
24 ساعة مرتفع

$ 1.7783
$ 1.7783$ 1.7783

$ 1.8839
$ 1.8839$ 1.8839

--
----

--
----

+0.38%

-1.31%

+0.39%

+0.39%

سجل سعر Folks Finance (FOLKS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Folks Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.024081-1.31%
30 يوم$ -0.2475-12.01%
60 يوم$ -0.8839-32.76%
90 يوم$ +0.4912+37.11%
تغير سعر Folks Finance اليوم

سجل اليوم FOLKS تغيرًا $ -0.024081 (-1.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Folks Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.2475 (-12.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Folks Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FOLKS تغييرًا في $ -0.8839 (-32.76%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Folks Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.4912 (+37.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Folks Finance.

تحليل Folks Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Folks Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Folks Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FOLKS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

العملة FOLKS_USDT تتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 1.8549. يقع السعر فوق النقطة المحورية 1.833، وقد اخترق مستوى المقاومة R1 عند 1.849. يُعتبر الوضع الحالي ضمن الشريحة الصاعدة في نظام النقطة المحورية. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، كما تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارة شراء متسقة. يبقى السعر متمركزًا بعيدًا عن النقطة المحورية بشكل إيجابي، مما يؤكد استمرار التذبذب في الجزء العلوي من النطاق على المدى القصير. من ناحية المؤشرات الفنية، سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، بينما تظهر حركة الزخم توزيعًا متفرقًا. وبالنسبة لمؤشرات KDJ وStochRSI، فلم تُظهر أي اتجاه واضح أو انحياز قوي، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في مستوى المقاومة R1 عند 1.849، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0051. وعلى الجانب الهبوطي، يقع أقرب دعم عند النقطة المحورية 1.833، على بُعد 0.0219 من السعر الحالي. ومن بين المستويات البعيدة، يمكن اعتبار الدعم S1 عند 1.806 والمقاومة R2 عند 1.876 كمستويات مرجعية. إذا لم يتمكن السعر من الاستقرار بقوة فوق مستوى R1، فمن المتوقع أن يعاود اختبار قوة الدعم عند النقطة المحورية. وبما أن المساحة بين المستويات العليا والسفلى متوازنة نسبيًا، فإن السوق ينتظر اتخاذ قرار واضح بشأن الاتجاه القادم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Folks Finance؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز FOLKS:

1. اعتماد البروتوكول - استخدام منصة فولكس فاينانس للإقراض/الاقتراض في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
2. نمو القيمة الكلية المُقفلة (TVL) - تشير القيمة الكلية المُقفلة إلى صحة المنصة ومستوى الطلب عليها.
3. نظام ألغوراند البيئي - يؤثر أداء البلوك تشين الأساسي على جميع الرموز.
4. فائدة الرمز - تُحفّز حقوق الحوكمة وخصومات رسوم المنصة الطلب عليه.
5. معنويات السوق - تتأثر بظروف سوق العملات المشفرة والتمويل اللامركزي بشكل عام.
6. المنافسة - بروتوكولات الإقراض الأخرى على شبكة ألغوراند والبدائل عبر السلاسل.
7. اقتصاديات الرمز - جدول العرض، ومكافآت الحصص، وآليات الحرق.
8. الشراكات - التكامل مع مشاريع أخرى على شبكة ألغوراند.
9. الأخبار التنظيمية - تؤثر لوائح التمويل اللامركزي على بروتوكولات الإقراض.
10. التطورات التقنية - تحديثات البروتوكول والميزات الجديدة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Folks Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر فولكس فاينانس (FOLKS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق. تساعد بيانات الأسعار الحالية المستثمرين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأن رمز بروتوكول DeFi هذا.

توقعات أسعار Folks Finance

Folks Finance (FOLKS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FOLKS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFolks Finance (FOLKS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Folks Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Folks Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FOLKS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Folks Finance.

كيفية شراء واستثمار Folks Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Folks Finance؟ شراء FOLKS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Folks Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Folks Finance (FOLKS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Folks Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Folks Finance (FOLKS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Folks Finance

يسمح لك امتلاك Folks Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Folks Finance ( FOLKS )

مشروع Folks Finance هو بروتوكول DeFi يوفر أدوات سلسلة متقاطعة سلسة لإدارة الأصول، بما في ذلك الإقراض، والتخزين، والمقايضات، والتداول بالرافعة المالية، والتخزين السائل بالرافعة المالية.

Folks Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Folks Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Folks Finance الرسمي

الفئة :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Folks Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:48:30 (UTC+8)

تحديثات Folks Finance (FOLKS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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FOLKS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FOLKS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FOLKS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Folks Finance (FOLKS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Folks Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFOLKS
$1.8148
$1.8148$1.8148
-1.31%
68.64K (USDT)

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1 FOLKS = 1.8148 USD