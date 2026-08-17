سعر Folks Finance (FOLKS)
السعر المباشر لمشروع Folks Finance (FOLKS) اليوم هو $ 1.8148، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOLKS الحالي إلى USD هو $ 1.8148 لكل FOLKS.
يحتل Folks Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- FOLKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOLKS بين $ 1.7783 (أدنى) و$ 1.8839 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك FOLKS بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 125.54K.
ALGO
القيمة السوقية الحالية لـ Folks Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 125.54K. العرض المتداول لـ FOLKS يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.74M.
+0.38%
-1.31%
+0.39%
+0.39%
تتبع تغيرات أسعار Folks Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.024081
|-1.31%
|30 يوم
|$ -0.2475
|-12.01%
|60 يوم
|$ -0.8839
|-32.76%
|90 يوم
|$ +0.4912
|+37.11%
سجل اليوم FOLKS تغيرًا $ -0.024081 (-1.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.2475 (-12.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FOLKS تغييرًا في $ -0.8839 (-32.76%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.4912 (+37.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Folks Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق FOLKS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
العملة FOLKS_USDT تتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 1.8549. يقع السعر فوق النقطة المحورية 1.833، وقد اخترق مستوى المقاومة R1 عند 1.849. يُعتبر الوضع الحالي ضمن الشريحة الصاعدة في نظام النقطة المحورية. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، كما تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارة شراء متسقة. يبقى السعر متمركزًا بعيدًا عن النقطة المحورية بشكل إيجابي، مما يؤكد استمرار التذبذب في الجزء العلوي من النطاق على المدى القصير. من ناحية المؤشرات الفنية، سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، بينما تظهر حركة الزخم توزيعًا متفرقًا. وبالنسبة لمؤشرات KDJ وStochRSI، فلم تُظهر أي اتجاه واضح أو انحياز قوي، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في مستوى المقاومة R1 عند 1.849، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0051. وعلى الجانب الهبوطي، يقع أقرب دعم عند النقطة المحورية 1.833، على بُعد 0.0219 من السعر الحالي. ومن بين المستويات البعيدة، يمكن اعتبار الدعم S1 عند 1.806 والمقاومة R2 عند 1.876 كمستويات مرجعية. إذا لم يتمكن السعر من الاستقرار بقوة فوق مستوى R1، فمن المتوقع أن يعاود اختبار قوة الدعم عند النقطة المحورية. وبما أن المساحة بين المستويات العليا والسفلى متوازنة نسبيًا، فإن السوق ينتظر اتخاذ قرار واضح بشأن الاتجاه القادم.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Folks Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Folks Finance هو بروتوكول DeFi يوفر أدوات سلسلة متقاطعة سلسة لإدارة الأصول، بما في ذلك الإقراض، والتخزين، والمقايضات، والتداول بالرافعة المالية، والتخزين السائل بالرافعة المالية.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Folks Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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