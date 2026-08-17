سعر Vita Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Vita Inu (VINU) اليوم هو $ 0.0000000008938، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VINU الحالي إلى USD هو $ 0.0000000008938 لكل VINU.

يحتل Vita Inu حاليًا المرتبة #1926 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 799.65K، مع عرض متداول قدره 894.66T VINU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VINU بين $ 0.000000000884 (أدنى) و$ 0.0000000009116 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000007601225402، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VINU بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-5.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.25K.

معلومات سوق Vita Inu (VINU)

التصنيف No.1926 القيمة السوقية $ 799.65K$ 799.65K $ 799.65K الحجم (24 ساعة) $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 804.06K$ 804.06K $ 804.06K إمداد دورة التداول 894.66T 894.66T 894.66T الحد الأقصى للعرض 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 إجمالي العرض 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 معدل التداول 99.45% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Vita Inu هي $ 799.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.25K. العرض المتداول لـ VINU يبلغ 894.66T، مع إجمالي عرض 894659924577210. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 804.06K.