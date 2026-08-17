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سعر Vita Inu المباشر اليوم هو 0.0000000008938 USD. القيمة السوقية لـ VINU هي 799,647.040587110298 USD. تابع تحديثات أسعار VINU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Vita Inu المباشر اليوم هو 0.0000000008938 USD. القيمة السوقية لـ VINU هي 799,647.040587110298 USD. تابع تحديثات أسعار VINU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VINU

معلومات سعر VINU

ما هو VINU

الوثيقة البيضاء لـ VINU

الموقع الرسمي لـ VINU

اقتصاد توكن VINU

توقعات سعر VINU

سجل VINU

دليل شراء VINU

محول عملة VINU إلى الفيات

عقود VINU الفورية

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شعار Vita Inu

سعر Vita Inu (VINU)

السعر المباشر لـ 1 VINU إلى USD:

$0.0000000008938
$0.0000000008938$0.0000000008938
-0.75%1D
USD
مخطط أسعار Vita Inu (VINU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:56:35 (UTC+8)

سعر Vita Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Vita Inu (VINU) اليوم هو $ 0.0000000008938، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VINU الحالي إلى USD هو $ 0.0000000008938 لكل VINU.

يحتل Vita Inu حاليًا المرتبة #1926 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 799.65K، مع عرض متداول قدره 894.66T VINU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VINU بين $ 0.000000000884 (أدنى) و$ 0.0000000009116 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000007601225402، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VINU بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-5.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.25K.

معلومات سوق Vita Inu (VINU)

No.1926

$ 799.65K
$ 799.65K$ 799.65K

$ 59.25K
$ 59.25K$ 59.25K

$ 804.06K
$ 804.06K$ 804.06K

894.66T
894.66T 894.66T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

894,659,924,577,210
894,659,924,577,210 894,659,924,577,210

99.45%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Vita Inu هي $ 799.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.25K. العرض المتداول لـ VINU يبلغ 894.66T، مع إجمالي عرض 894659924577210. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 804.06K.

سجل سعر Vita Inu بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000000000884
$ 0.000000000884$ 0.000000000884
24 ساعة منخفض
$ 0.0000000009116
$ 0.0000000009116$ 0.0000000009116
24 ساعة مرتفع

$ 0.000000000884
$ 0.000000000884$ 0.000000000884

$ 0.0000000009116
$ 0.0000000009116$ 0.0000000009116

$ 0.00000007601225402
$ 0.00000007601225402$ 0.00000007601225402

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-0.75%

-5.41%

-5.41%

سجل سعر Vita Inu (VINU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Vita Inu لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000000000006754-0.75%
30 يوم$ -0.0000000000849-8.68%
60 يوم$ -0.0000000002252-20.13%
90 يوم$ -0.0000000006952-43.76%
تغير سعر Vita Inu اليوم

سجل اليوم VINU تغيرًا $ -0.000000000006754 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Vita Inu لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000000000849 (-8.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Vita Inu لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VINU تغييرًا في $ -0.0000000002252 (-20.13%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Vita Inu لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000000006952 (-43.76%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Vita Inu (VINU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Vita Inu.

تحليل Vita Inu

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Vita Inu الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Vita Inu؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار فيتا إينو (VINU):

1. معنويات السوق والاتجاهات الكلية للعملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. مستوى تفاعل المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
4. تحديثات التطوير وتقدم خارطة طريق المشروع
5. الشراكات وإدراج المشروع في البورصات
6. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
7. دورات سوق عملات الميم والهوس المرتبط بها
8. فائدة التوكن وحالات استخدامه داخل المنظومة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Vita Inu اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر فيتا إينو (VINU) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مراكز الربح/الخسارة، والبقاء على اطلاع بمستوى تقلبات السوق لإدارة مخاطر الاستثمار بشكل فعّال.

توقعات أسعار Vita Inu

Vita Inu (VINU) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VINU في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVita Inu (VINU) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Vita Inu نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Vita Inu الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VINU للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Vita Inu.

كيفية شراء واستثمار Vita Inu في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Vita Inu؟ شراء VINU سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Vita Inu. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Vita Inu (VINU).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Vita Inu فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Vita Inu (VINU)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Vita Inu

يسمح لك امتلاك Vita Inu بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Vita Inu ( VINU )

مشروع Vita Inu ($VINU) هو أحد توكن الميم الأصلية على سلسلة BNB منذ عام 2021. يُعد VINU من أوائل توكن ميم الكلاب على BSC، مدعومًا بمجتمع قوي ومستعد للنمو جنبًا إلى جنب مع نظام BSC البيئي.

Vita Inu المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Vita Inu، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Vita Inu الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDog-Themed

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Vita Inu

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:56:35 (UTC+8)

تحديثات Vita Inu (VINU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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VINU USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VINU باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VINU USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Vita Inu (VINU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Vita Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVINU
$0.0000000008941
$0.0000000008941$0.0000000008941
-0.64%
66218.43B (USDT)

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