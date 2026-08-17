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سعر Medieval Empires المباشر اليوم هو 0.0001919 USD. القيمة السوقية لـ MEE هي 107,351.0559117 USD. تابع تحديثات أسعار MEE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Medieval Empires المباشر اليوم هو 0.0001919 USD. القيمة السوقية لـ MEE هي 107,351.0559117 USD. تابع تحديثات أسعار MEE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MEE

معلومات سعر MEE

ما هو MEE

الوثيقة البيضاء لـ MEE

الموقع الرسمي لـ MEE

اقتصاد توكن MEE

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شعار Medieval Empires

سعر Medieval Empires (MEE)

السعر المباشر لـ 1 MEE إلى USD:

$0.0001919
$0.0001919$0.0001919
+0.62%1D
USD
مخطط أسعار Medieval Empires (MEE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:30:53 (UTC+8)

سعر Medieval Empires اليوم

السعر المباشر لمشروع Medieval Empires (MEE) اليوم هو $ 0.0001919، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEE الحالي إلى USD هو $ 0.0001919 لكل MEE.

يحتل Medieval Empires حاليًا المرتبة #2881 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 107.35K، مع عرض متداول قدره 559.41M MEE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEE بين $ 0.0001898 (أدنى) و$ 0.0002012 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03192242320977911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00015934095479068.

على المدى القصير، تحرك MEE بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-1.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.49K.

معلومات سوق Medieval Empires (MEE)

No.2881

$ 107.35K
$ 107.35K$ 107.35K

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

$ 542.06K
$ 542.06K$ 542.06K

559.41M
559.41M 559.41M

2,824,686,939.97575758
2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Medieval Empires هي $ 107.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.49K. العرض المتداول لـ MEE يبلغ 559.41M، مع إجمالي عرض 2824686939.97575758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 542.06K.

سجل سعر Medieval Empires بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001898
$ 0.0001898$ 0.0001898
24 ساعة منخفض
$ 0.0002012
$ 0.0002012$ 0.0002012
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001898
$ 0.0001898$ 0.0001898

$ 0.0002012
$ 0.0002012$ 0.0002012

$ 0.03192242320977911
$ 0.03192242320977911$ 0.03192242320977911

$ 0.00015934095479068
$ 0.00015934095479068$ 0.00015934095479068

+0.05%

+0.62%

-1.49%

-1.49%

سجل سعر Medieval Empires (MEE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Medieval Empires لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000001182+0.62%
30 يوم$ +0.0000148+8.35%
60 يوم$ +0.0000222+13.08%
90 يوم$ -0.0000755-28.24%
تغير سعر Medieval Empires اليوم

سجل اليوم MEE تغيرًا $ +0.000001182 (+0.62%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Medieval Empires لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000148 (+8.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Medieval Empires لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MEE تغييرًا في $ +0.0000222 (+13.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Medieval Empires لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000755 (-28.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Medieval Empires (MEE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Medieval Empires.

تحليل Medieval Empires

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Medieval Empires الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Medieval Empires؟

تتأثر أسعار رموز MEE بما يلي: اعتماد الألعاب ونمو قاعدة اللاعبين، واقتصاديات الرموز بما في ذلك ديناميات العرض والطلب، وتحديثات طريقة اللعب والميزات الجديدة، وإعلانات الشراكات، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، وحجم التداول في البورصات، ومكافآت الحوكمة ومستوى الفائدة داخل منظومة اللعبة، ومستويات تفاعل المجتمع، بالإضافة إلى اتجاهات قطاع ألعاب NFT الأوسع.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Medieval Empires اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Medieval Empires (MEE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل معنويات السوق، وتتبع الأرباح والخسائر. وباعتبارها رمزًا مميزًا للألعاب، فإن سعر MEE يؤثر في الاقتصاد داخل اللعبة وقيم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). ويستخدم المتداولون الأسعار الحالية في التحليل الفني وتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

توقعات أسعار Medieval Empires

Medieval Empires (MEE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MEE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMedieval Empires (MEE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Medieval Empires نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Medieval Empires الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MEE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Medieval Empires.

كيفية شراء واستثمار Medieval Empires في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Medieval Empires؟ شراء MEE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Medieval Empires. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Medieval Empires (MEE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Medieval Empires فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Medieval Empires (MEE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Medieval Empires

يسمح لك امتلاك Medieval Empires بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Medieval Empires ( MEE )

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Medieval Empires المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Medieval Empires، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Medieval Empires الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenGaming Utility Token

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Medieval Empires

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:30:53 (UTC+8)

تحديثات Medieval Empires (MEE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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MEE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MEE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MEE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Medieval Empires (MEE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Medieval Empires المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMEE
$0.0001918
$0.0001918$0.0001918
+0.57%
65.93M (USDT)

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1 MEE = 0.0001919 USD