سعر Medieval Empires اليوم

السعر المباشر لمشروع Medieval Empires (MEE) اليوم هو $ 0.0001919، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEE الحالي إلى USD هو $ 0.0001919 لكل MEE.

يحتل Medieval Empires حاليًا المرتبة #2881 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 107.35K، مع عرض متداول قدره 559.41M MEE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEE بين $ 0.0001898 (أدنى) و$ 0.0002012 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03192242320977911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00015934095479068.

على المدى القصير، تحرك MEE بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-1.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.49K.

معلومات سوق Medieval Empires (MEE)

التصنيف No.2881 القيمة السوقية $ 107.35K$ 107.35K $ 107.35K الحجم (24 ساعة) $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 542.06K$ 542.06K $ 542.06K إمداد دورة التداول 559.41M 559.41M 559.41M إجمالي العرض 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 2,824,686,939.97575758 البلوكتشين العام MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Medieval Empires هي $ 107.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.49K. العرض المتداول لـ MEE يبلغ 559.41M، مع إجمالي عرض 2824686939.97575758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 542.06K.