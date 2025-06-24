DMC

مختبرات DeLorean هي الذراع الرسمي لشركة DeLorean Motor Company (DMC) الشهيرة على Web 3، وتركز بشكل كبير على التقنيات المبتكرة وكل ما هو رقمي، وهي عبارة عن اندماج بين ماضٍ أيقوني ومستقبل لا حدود له. وتواصل ديلوريان تقاليدها في الابتكار من خلال تقديم أول سيارة كهربائية التوكن في العالم باستخدام بروتوكول DeLorean، وهو أول نظام لحجز السيارات في الصناعة على السلسلة وسوقها وتحليلاتها. صُمم هذا البروتوكول ليوفر للمستهلكين نظاماً بيئياً سلساً وشفافاً حيث يمكن شراء السيارات وتداولها رقمياً والمصادقة عليها وتتبعها كما لم يحدث من قبل. ستوفر ديلوريان للصناعة تأكيداً موثوقاً وغير قابل للتغيير لملكية السيارة وصيانتها وبيانات الاستخدام وإحصائيات القيادة. القدرة على تتبع تحليلات أداء السيارة بدقة وموثوقية لا مثيل لها. في قلب نظام ديلوريان البيئي يكمن DMC$، وهو توكن يجمع بين الأهمية الثقافية والفائدة ودعم علامة تجارية شهيرة على Web 2.

اسم العملة المشفرةDMC

التصنيفNo.1124

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.18%

المعروض المتداول3,801,628,242

الحد الأقصى للعرض12,800,000,000

إجمالي العرض12,800,000,000

معدل التداول0.297%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.011717061970039477,2025-06-24

أدنى سعر0.00289674478767603,2025-09-30

البلوكتشين العامSUI

إخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.