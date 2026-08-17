سعر Convex Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Convex Finance (CVX) اليوم هو $ 1.619، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CVX الحالي إلى USD هو $ 1.619 لكل CVX.

يحتل Convex Finance حاليًا المرتبة #157 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 158.86M، مع عرض متداول قدره 98.12M CVX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CVX بين $ 1.604 (أدنى) و$ 1.667 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.68817812800717، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.7401543600879215.

على المدى القصير، تحرك CVX بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.27K.

معلومات سوق Convex Finance (CVX)

التصنيف No.157 القيمة السوقية $ 158.86M$ 158.86M $ 158.86M الحجم (24 ساعة) $ 65.27K$ 65.27K $ 65.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 161.86M$ 161.86M $ 161.86M إمداد دورة التداول 98.12M 98.12M 98.12M إجمالي العرض 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Convex Finance هي $ 158.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.27K. العرض المتداول لـ CVX يبلغ 98.12M، مع إجمالي عرض 99973690.31021002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.86M.