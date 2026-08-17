سعر Convex Finance (CVX)
السعر المباشر لمشروع Convex Finance (CVX) اليوم هو $ 1.619، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CVX الحالي إلى USD هو $ 1.619 لكل CVX.
يحتل Convex Finance حاليًا المرتبة #157 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 158.86M، مع عرض متداول قدره 98.12M CVX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CVX بين $ 1.604 (أدنى) و$ 1.667 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.68817812800717، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.7401543600879215.
على المدى القصير، تحرك CVX بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.27K.
No.157
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Convex Finance هي $ 158.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.27K. العرض المتداول لـ CVX يبلغ 98.12M، مع إجمالي عرض 99973690.31021002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.86M.
-0.31%
-1.40%
-1.35%
-1.35%
تتبع تغيرات أسعار Convex Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02299
|-1.40%
|30 يوم
|$ +0.423
|+35.36%
|60 يوم
|$ +0.317
|+24.34%
|90 يوم
|$ -0.09
|-5.27%
سجل اليوم CVX تغيرًا $ -0.02299 (-1.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.423 (+35.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CVX تغييرًا في $ +0.317 (+24.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.09 (-5.27%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Convex Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CVX: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
CVX_USDT يتحرك عند مستوى السعر 1.62 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة المحور R2 عند 1.6196، مما يشير إلى الانفصال عن منطقة المركز عند 1.5856. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يظل مؤشر EMA طويل المدى يتذبذب بالقرب من خط الصفر. يقبع الهيكل السوقي ضمن نطاق تجميع مرتفع، مع تزامن كبير بين السعر ومستوى المقاومة الرئيسي. يشير مؤشر MACD إلى تشكيل نموذج تقاطع هبوطي، مما يعكس تبايناً في اتجاه القوة الدافعة. تقع قراءة مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تعمل الخطوط السريعة والبطيئة بشكل متدرج، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. تتلقى قوة المشترين دعمها عند المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، بينما يتم تحرير قوة البائعين عبر تقاطع MACD الهبوطي. يفتقر السوق إلى قوة دافعة موحدة ذات اتجاه واضح، مما يؤدي إلى توازن بين قوى الشراء والبيع عند المستويات الحالية. السعر المرجعي القريب هو نقطة المحور R2 عند 1.6196، وبفارق 0.0004 عن السعر الحالي. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند نقطة R1 عند 1.6033، وبفارق 0.0167 عن السعر الحالي. ويتم وضع مستوى الدفاع البعيد عند مركز التجمع عند 1.5856، وبفارق 0.0344 عن السعر الحالي. كما يُركز الاهتمام على مستوى الدعم الأعمق عند نقطة S1 عند 1.5693، وبفارق 0.0507 عن السعر الحالي. وفي حال تراجع السعر، سيُختبر أولاً مستوى الدعم عند 1.6033 لقياس قوة الاستمرار.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Convex Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Convex Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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