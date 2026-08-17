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سعر Convex Finance المباشر اليوم هو 1.619 USD. القيمة السوقية لـ CVX هي 158,856,792.01629382764 USD. تابع تحديثات أسعار CVX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Convex Finance المباشر اليوم هو 1.619 USD. القيمة السوقية لـ CVX هي 158,856,792.01629382764 USD. تابع تحديثات أسعار CVX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CVX

معلومات سعر CVX

ما هو CVX

الموقع الرسمي لـ CVX

اقتصاد توكن CVX

توقعات سعر CVX

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سعر Convex Finance (CVX)

السعر المباشر لـ 1 CVX إلى USD:

$1.619
$1.619$1.619
-1.40%1D
USD
مخطط أسعار Convex Finance (CVX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:02:03 (UTC+8)

سعر Convex Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Convex Finance (CVX) اليوم هو $ 1.619، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CVX الحالي إلى USD هو $ 1.619 لكل CVX.

يحتل Convex Finance حاليًا المرتبة #157 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 158.86M، مع عرض متداول قدره 98.12M CVX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CVX بين $ 1.604 (أدنى) و$ 1.667 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.68817812800717، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.7401543600879215.

على المدى القصير، تحرك CVX بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.27K.

معلومات سوق Convex Finance (CVX)

No.157

$ 158.86M
$ 158.86M$ 158.86M

$ 65.27K
$ 65.27K$ 65.27K

$ 161.86M
$ 161.86M$ 161.86M

98.12M
98.12M 98.12M

99,973,690.31021002
99,973,690.31021002 99,973,690.31021002

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Convex Finance هي $ 158.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.27K. العرض المتداول لـ CVX يبلغ 98.12M، مع إجمالي عرض 99973690.31021002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.86M.

سجل سعر Convex Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.604
$ 1.604$ 1.604
24 ساعة منخفض
$ 1.667
$ 1.667$ 1.667
24 ساعة مرتفع

$ 1.604
$ 1.604$ 1.604

$ 1.667
$ 1.667$ 1.667

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717$ 62.68817812800717

$ 0.7401543600879215
$ 0.7401543600879215$ 0.7401543600879215

-0.31%

-1.40%

-1.35%

-1.35%

سجل سعر Convex Finance (CVX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Convex Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.02299-1.40%
30 يوم$ +0.423+35.36%
60 يوم$ +0.317+24.34%
90 يوم$ -0.09-5.27%
تغير سعر Convex Finance اليوم

سجل اليوم CVX تغيرًا $ -0.02299 (-1.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Convex Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.423 (+35.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Convex Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CVX تغييرًا في $ +0.317 (+24.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Convex Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.09 (-5.27%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Convex Finance (CVX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Convex Finance.

تحليل Convex Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Convex Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Convex Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CVX: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

CVX_USDT يتحرك عند مستوى السعر 1.62 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة المحور R2 عند 1.6196، مما يشير إلى الانفصال عن منطقة المركز عند 1.5856. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يظل مؤشر EMA طويل المدى يتذبذب بالقرب من خط الصفر. يقبع الهيكل السوقي ضمن نطاق تجميع مرتفع، مع تزامن كبير بين السعر ومستوى المقاومة الرئيسي. يشير مؤشر MACD إلى تشكيل نموذج تقاطع هبوطي، مما يعكس تبايناً في اتجاه القوة الدافعة. تقع قراءة مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تعمل الخطوط السريعة والبطيئة بشكل متدرج، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. تتلقى قوة المشترين دعمها عند المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، بينما يتم تحرير قوة البائعين عبر تقاطع MACD الهبوطي. يفتقر السوق إلى قوة دافعة موحدة ذات اتجاه واضح، مما يؤدي إلى توازن بين قوى الشراء والبيع عند المستويات الحالية. السعر المرجعي القريب هو نقطة المحور R2 عند 1.6196، وبفارق 0.0004 عن السعر الحالي. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند نقطة R1 عند 1.6033، وبفارق 0.0167 عن السعر الحالي. ويتم وضع مستوى الدفاع البعيد عند مركز التجمع عند 1.5856، وبفارق 0.0344 عن السعر الحالي. كما يُركز الاهتمام على مستوى الدعم الأعمق عند نقطة S1 عند 1.5693، وبفارق 0.0507 عن السعر الحالي. وفي حال تراجع السعر، سيُختبر أولاً مستوى الدعم عند 1.6033 لقياس قوة الاستمرار.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Convex Finance؟

يتأثر سعر CVX بما يلي: 1) أداء منظومة Curve Finance وقيمة رمز CRV، 2) إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكول Convex، 3) مكافآت زراعة العوائد ومعدلات العائد السنوية (APY)، 4) معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) واتجاهات تعدين السيولة، 5) مقترحات الحوكمة والتحديثات على البروتوكول، 6) المنافسة من مُحسِّني العوائد الآخرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Convex Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Convex Finance (CVX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحسين زراعة العوائد، وتحليل معنويات السوق. يحتاج حاملي CVX إلى أسعار حالية لحساب العوائد، وتقييم مكافآت الحوكمة، وتحديد نقاط الدخول/الخروج المثلى لاستراتيجيات DeFi.

توقعات أسعار Convex Finance

Convex Finance (CVX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CVX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرConvex Finance (CVX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Convex Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Convex Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CVX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Convex Finance.

كيفية شراء واستثمار Convex Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Convex Finance؟ شراء CVX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Convex Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Convex Finance (CVX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Convex Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Convex Finance (CVX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Convex Finance

يسمح لك امتلاك Convex Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Convex Finance ( CVX )

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Convex Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Convex Finance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Convex Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:02:03 (UTC+8)

تحديثات Convex Finance (CVX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Convex Finance

CVX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CVX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CVX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Convex Finance (CVX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Convex Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCVX
$1.621
$1.621$1.621
-1.21%
40.08K (USDT)

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1 CVX = 1.619 USD