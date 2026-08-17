سعر Jimothy The Raccoon اليوم

السعر المباشر لمشروع Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) اليوم هو $ 0.007681، مع تغير بنسبة 7.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JIMOTHY الحالي إلى USD هو $ 0.007681 لكل JIMOTHY.

يحتل Jimothy The Raccoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JIMOTHY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JIMOTHY بين $ 0.00657 (أدنى) و$ 0.009426 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JIMOTHY بمقدار -4.00% خلال الساعة الماضية و-4.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.79K.

معلومات سوق Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 137.79K$ 137.79K $ 137.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.68M$ 7.68M $ 7.68M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Jimothy The Raccoon هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.79K. العرض المتداول لـ JIMOTHY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.68M.