سعر Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)
السعر المباشر لمشروع Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) اليوم هو $ 0.007681، مع تغير بنسبة 7.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JIMOTHY الحالي إلى USD هو $ 0.007681 لكل JIMOTHY.
يحتل Jimothy The Raccoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JIMOTHY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JIMOTHY بين $ 0.00657 (أدنى) و$ 0.009426 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك JIMOTHY بمقدار -4.00% خلال الساعة الماضية و-4.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.79K.
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ Jimothy The Raccoon هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.79K. العرض المتداول لـ JIMOTHY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.68M.
-4.00%
+7.43%
-4.71%
-4.71%
تتبع تغيرات أسعار Jimothy The Raccoon لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00053157
|+7.43%
|30 يوم
|$ -0.006311
|-45.11%
|60 يوم
|$ +0.003681
|+92.02%
|90 يوم
|$ +0.003681
|+92.02%
سجل اليوم JIMOTHY تغيرًا $ +0.00053157 (+7.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.006311 (-45.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JIMOTHY تغييرًا في $ +0.003681 (+92.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003681 (+92.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Jimothy The Raccoon الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق JIMOTHY: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
جيموثي_يو إس دي تي يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات عند مستوى يقل بنسبة 0.3% عن النقطة الوسطى البالغة 0.007328. السعر يتواجد في القلب الجوهري لنطاق التذبذب المحدد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل إلى إشارة شراء، بينما يظل محور الاتجاه طويل الأجل يفرض ضغطاً هبوطياً. كما تظهر تبايناً في اتجاهات المؤشرات، دون حدوث اختراق في الهيكل التنظيمي. سجل مؤشر MACD نمطاً لتقاطع هبوطي، مما يشير إلى بدء انطلاق قوة دفع هبوطية. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، ما يعني توازناً مؤقتاً بين القوى الشرائية والبيعية. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة حالة من التفاوت، حيث تتواجد إشارات شراء قصيرة الأجل جنباً إلى جنب مع إشارات تعديل متوسطة الأجل. فيما يبقى معدل التقلب ضمن الحدود الطبيعية، دون ظهور أي بوادر للانفصال أو التقارب الشديد. وتتوزع قوة الدفع بشكل متناثر، مما يفتقر إلى وجود قوة دافعة موحدة وحيدة الاتجاه. تتمثل المقاومة القريبة في المستوى R1 عند 0.007558، وهو يبعد بنسبة 3.4% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتتمركز عند المستوى R2 عند 0.007992، بفارق 9.4% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند المستوى S1 عند 0.006894، على بعد 5.6% من السعر الحالي، بينما يُعتبر الدعم البعيد عند المستوى S2 عند 0.006664، بفارق 8.7% عن السعر الحالي. ويُعد النقطة المحورية الرئيسية عند 0.007328 بمثابة خط الفصل الفوري بين المشترين والبائعين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jimothy The Raccoon نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع JIMOTHY هي عملة ميم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Jimothy The Raccoon، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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