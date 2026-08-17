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سعر Jimothy The Raccoon المباشر اليوم هو 0.007681 USD. القيمة السوقية لـ JIMOTHY هي -- USD. تابع تحديثات أسعار JIMOTHY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Jimothy The Raccoon المباشر اليوم هو 0.007681 USD. القيمة السوقية لـ JIMOTHY هي -- USD. تابع تحديثات أسعار JIMOTHY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

السعر المباشر لـ 1 JIMOTHY إلى USD:

$0.007686
$0.007686$0.007686
+7.43%1D
USD
مخطط أسعار Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:48:00 (UTC+8)

سعر Jimothy The Raccoon اليوم

السعر المباشر لمشروع Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) اليوم هو $ 0.007681، مع تغير بنسبة 7.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JIMOTHY الحالي إلى USD هو $ 0.007681 لكل JIMOTHY.

يحتل Jimothy The Raccoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JIMOTHY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JIMOTHY بين $ 0.00657 (أدنى) و$ 0.009426 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JIMOTHY بمقدار -4.00% خلال الساعة الماضية و-4.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.79K.

معلومات سوق Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

--
----

$ 137.79K
$ 137.79K$ 137.79K

$ 7.68M
$ 7.68M$ 7.68M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Jimothy The Raccoon هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.79K. العرض المتداول لـ JIMOTHY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.68M.

سجل سعر Jimothy The Raccoon بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00657
$ 0.00657$ 0.00657
24 ساعة منخفض
$ 0.009426
$ 0.009426$ 0.009426
24 ساعة مرتفع

$ 0.00657
$ 0.00657$ 0.00657

$ 0.009426
$ 0.009426$ 0.009426

--
----

--
----

-4.00%

+7.43%

-4.71%

-4.71%

سجل سعر Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Jimothy The Raccoon لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00053157+7.43%
30 يوم$ -0.006311-45.11%
60 يوم$ +0.003681+92.02%
90 يوم$ +0.003681+92.02%
تغير سعر Jimothy The Raccoon اليوم

سجل اليوم JIMOTHY تغيرًا $ +0.00053157 (+7.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Jimothy The Raccoon لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.006311 (-45.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Jimothy The Raccoon لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JIMOTHY تغييرًا في $ +0.003681 (+92.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Jimothy The Raccoon لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003681 (+92.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Jimothy The Raccoon

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Jimothy The Raccoon الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Jimothy The Raccoon اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق JIMOTHY: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

جيموثي_يو إس دي تي يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات عند مستوى يقل بنسبة 0.3% عن النقطة الوسطى البالغة 0.007328. السعر يتواجد في القلب الجوهري لنطاق التذبذب المحدد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل إلى إشارة شراء، بينما يظل محور الاتجاه طويل الأجل يفرض ضغطاً هبوطياً. كما تظهر تبايناً في اتجاهات المؤشرات، دون حدوث اختراق في الهيكل التنظيمي. سجل مؤشر MACD نمطاً لتقاطع هبوطي، مما يشير إلى بدء انطلاق قوة دفع هبوطية. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، ما يعني توازناً مؤقتاً بين القوى الشرائية والبيعية. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة حالة من التفاوت، حيث تتواجد إشارات شراء قصيرة الأجل جنباً إلى جنب مع إشارات تعديل متوسطة الأجل. فيما يبقى معدل التقلب ضمن الحدود الطبيعية، دون ظهور أي بوادر للانفصال أو التقارب الشديد. وتتوزع قوة الدفع بشكل متناثر، مما يفتقر إلى وجود قوة دافعة موحدة وحيدة الاتجاه. تتمثل المقاومة القريبة في المستوى R1 عند 0.007558، وهو يبعد بنسبة 3.4% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتتمركز عند المستوى R2 عند 0.007992، بفارق 9.4% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند المستوى S1 عند 0.006894، على بعد 5.6% من السعر الحالي، بينما يُعتبر الدعم البعيد عند المستوى S2 عند 0.006664، بفارق 8.7% عن السعر الحالي. ويُعد النقطة المحورية الرئيسية عند 0.007328 بمثابة خط الفصل الفوري بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JIMOTHY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJimothy The Raccoon (JIMOTHY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jimothy The Raccoon نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Jimothy The Raccoon الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JIMOTHY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Jimothy The Raccoon.

كيفية شراء واستثمار Jimothy The Raccoon في الإمارات العربية المتحدة

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الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
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دليل كيفية شراء Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

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ما هو Jimothy The Raccoon ( JIMOTHY )

مشروع JIMOTHY هي عملة ميم.

Jimothy The Raccoon المورد

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مستكشف الكتل

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Jimothy The Raccoon

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:48:00 (UTC+8)

تحديثات Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Jimothy The Raccoon

JIMOTHY USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع JIMOTHY باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود JIMOTHY USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jimothy The Raccoon المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1JIMOTHY
$0.00765
$0.00765$0.00765
+6.82%
7.37M (USDT)
/USDTJIMOTHY
$0.00767
$0.00767$0.00767
+7.43%
18.13M (USDT)

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JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.007681 USD