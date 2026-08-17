سعر FTX Token (FTT)
السعر المباشر لمشروع FTX Token (FTT) اليوم هو $ 0.205، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FTT الحالي إلى USD هو $ 0.205 لكل FTT.
يحتل FTX Token حاليًا المرتبة #193 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67.42M، مع عرض متداول قدره 328.90M FTT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FTT بين $ 0.204 (أدنى) و$ 0.2097 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 85.0168524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2141411875398393.
على المدى القصير، تحرك FTT بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و+2.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.02K.
No.193
93.39%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ FTX Token هي $ 67.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.02K. العرض المتداول لـ FTT يبلغ 328.90M، مع إجمالي عرض 328895103.81320699. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.19M.
-0.68%
-0.86%
+2.91%
+2.91%
تتبع تغيرات أسعار FTX Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001798
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0011
|-0.54%
|60 يوم
|$ -0.0607
|-22.85%
|90 يوم
|$ -0.119
|-36.73%
سجل اليوم FTT تغيرًا $ -0.001798 (-0.86%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0011 (-0.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FTT تغييرًا في $ -0.0607 (-22.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.119 (-36.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FTX Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق FTT: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|حيادي
|K ≈ D (±1%)
|لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
**هيكل السوق** يتم تداول FTT_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر حالي يبلغ 0.3238، وهو يقع أسفل النقطة الوسطى عند 0.3316 بنسبة انخفاض قدرها 2.34%. يتراوح السعر بين مستويي الدعم S2 (0.3154) وS1 (0.3241)، مما يضعه في الجزء السفلي من نظام المقاومة والدعم الرئيسي. كما أن المتوسطات المتحركة MA وEMA للفترات 5-6 أسابيع تشير إلى وجود نسبة شراء أعلى، مع اقتراب السعر من مجموعة المتوسطات القصيرة الأجل. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث تشكلت بنية تقاطع هبوطي بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فيبقى ضمن نطاق محايد، بينما تعاني بيانات KDJ وStochRSI من نقص المعلومات مما يمنع تحديد توزيع الزخم السريع بشكل دقيق. وتظهر مجموعة المتوسطات القصيرة الأجل ومؤشر MACD تبايناً في الاتجاه، مما يشير إلى عدم توحيد الزخم حتى الآن. **مستويات الأسعار الرئيسية** على الصعيد العلوي، يمثل مستوى S1 (0.3241) مقاومة قريبة، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.09%، فيما تمثل النقطة الوسطى عند 0.3316 مقاومة أبعد بنسبة 2.41%. وعلى الصعيد السفلي، يُعتبر مستوى S2 (0.3154) دعماً قصير الأجل، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.59%. أما المستوى R1 (0.3403) فهو نقطة مراقبة بعيدة، ويقع على بعد 5.10% من السعر الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FTX Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FTX Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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