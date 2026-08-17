سعر FTX Token اليوم

السعر المباشر لمشروع FTX Token (FTT) اليوم هو $ 0.205، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FTT الحالي إلى USD هو $ 0.205 لكل FTT.

يحتل FTX Token حاليًا المرتبة #193 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67.42M، مع عرض متداول قدره 328.90M FTT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FTT بين $ 0.204 (أدنى) و$ 0.2097 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 85.0168524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2141411875398393.

على المدى القصير، تحرك FTT بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و+2.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.02K.

معلومات سوق FTX Token (FTT)

التصنيف No.193 القيمة السوقية $ 67.42M$ 67.42M $ 67.42M الحجم (24 ساعة) $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.19M$ 72.19M $ 72.19M إمداد دورة التداول 328.90M 328.90M 328.90M الحد الأقصى للعرض 352,170,015 352,170,015 352,170,015 إجمالي العرض 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 معدل التداول 93.39% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ FTX Token هي $ 67.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.02K. العرض المتداول لـ FTT يبلغ 328.90M، مع إجمالي عرض 328895103.81320699. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.19M.