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سعر FTX Token المباشر اليوم هو 0.205 USD. القيمة السوقية لـ FTT هي 67,423,496.28170743295 USD. تابع تحديثات أسعار FTT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FTX Token المباشر اليوم هو 0.205 USD. القيمة السوقية لـ FTT هي 67,423,496.28170743295 USD. تابع تحديثات أسعار FTT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FTT

معلومات سعر FTT

ما هو FTT

الوثيقة البيضاء لـ FTT

اقتصاد توكن FTT

توقعات سعر FTT

سجل FTT

دليل شراء FTT

محول عملة FTT إلى الفيات

عقود FTT الفورية

FTT عقود USDT-M الآجلة

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شعار FTX Token

سعر FTX Token (FTT)

السعر المباشر لـ 1 FTT إلى USD:

$0.2049
$0.2049$0.2049
-0.87%1D
USD
مخطط أسعار FTX Token (FTT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:53:14 (UTC+8)

سعر FTX Token اليوم

السعر المباشر لمشروع FTX Token (FTT) اليوم هو $ 0.205، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FTT الحالي إلى USD هو $ 0.205 لكل FTT.

يحتل FTX Token حاليًا المرتبة #193 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67.42M، مع عرض متداول قدره 328.90M FTT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FTT بين $ 0.204 (أدنى) و$ 0.2097 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 85.0168524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2141411875398393.

على المدى القصير، تحرك FTT بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و+2.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.02K.

معلومات سوق FTX Token (FTT)

No.193

$ 67.42M
$ 67.42M$ 67.42M

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 72.19M
$ 72.19M$ 72.19M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.81320699
328,895,103.81320699 328,895,103.81320699

93.39%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ FTX Token هي $ 67.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.02K. العرض المتداول لـ FTT يبلغ 328.90M، مع إجمالي عرض 328895103.81320699. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.19M.

سجل سعر FTX Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.204
$ 0.204$ 0.204
24 ساعة منخفض
$ 0.2097
$ 0.2097$ 0.2097
24 ساعة مرتفع

$ 0.204
$ 0.204$ 0.204

$ 0.2097
$ 0.2097$ 0.2097

$ 85.0168524
$ 85.0168524$ 85.0168524

$ 0.2141411875398393
$ 0.2141411875398393$ 0.2141411875398393

-0.68%

-0.86%

+2.91%

+2.91%

سجل سعر FTX Token (FTT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FTX Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001798-0.86%
30 يوم$ -0.0011-0.54%
60 يوم$ -0.0607-22.85%
90 يوم$ -0.119-36.73%
تغير سعر FTX Token اليوم

سجل اليوم FTT تغيرًا $ -0.001798 (-0.86%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FTX Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0011 (-0.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FTX Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FTT تغييرًا في $ -0.0607 (-22.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FTX Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.119 (-36.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FTX Token (FTT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FTX Token.

تحليل FTX Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FTX Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق FTX Token اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FTT: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJحياديK ≈ D (±1%)لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

**هيكل السوق** يتم تداول FTT_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر حالي يبلغ 0.3238، وهو يقع أسفل النقطة الوسطى عند 0.3316 بنسبة انخفاض قدرها 2.34%. يتراوح السعر بين مستويي الدعم S2 (0.3154) وS1 (0.3241)، مما يضعه في الجزء السفلي من نظام المقاومة والدعم الرئيسي. كما أن المتوسطات المتحركة MA وEMA للفترات 5-6 أسابيع تشير إلى وجود نسبة شراء أعلى، مع اقتراب السعر من مجموعة المتوسطات القصيرة الأجل. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث تشكلت بنية تقاطع هبوطي بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فيبقى ضمن نطاق محايد، بينما تعاني بيانات KDJ وStochRSI من نقص المعلومات مما يمنع تحديد توزيع الزخم السريع بشكل دقيق. وتظهر مجموعة المتوسطات القصيرة الأجل ومؤشر MACD تبايناً في الاتجاه، مما يشير إلى عدم توحيد الزخم حتى الآن. **مستويات الأسعار الرئيسية** على الصعيد العلوي، يمثل مستوى S1 (0.3241) مقاومة قريبة، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.09%، فيما تمثل النقطة الوسطى عند 0.3316 مقاومة أبعد بنسبة 2.41%. وعلى الصعيد السفلي، يُعتبر مستوى S2 (0.3154) دعماً قصير الأجل، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.59%. أما المستوى R1 (0.3403) فهو نقطة مراقبة بعيدة، ويقع على بعد 5.10% من السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FTX Token؟

تتأثر أسعار رمز FTX (FTT) بعدة عوامل رئيسية:

1. أداء البورصة: يؤثر حجم تداول منصة FTX ونمو عدد المستخدمين والإيرادات بشكل مباشر في الطلب على رمز FTT.
2. فائدة الرمز: تشمل حالات استخدام رمز FTT خصومات على رسوم التداول، والضمانات في الهامش، وحقوق الحوكمة.
3. معنويات السوق: تُحدِّد ظروف سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين مدى تأثيرها على الأسعار.
4. الأخبار التنظيمية: تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة على البورصات.
5. المنافسة: يعتمد أداء منصات التداول المنافسة مثل Binance وCoinbase على نجاح منصة FTX.
6. عمليات حرق الرموز: تساهم برامج إعادة شراء وحرق الرموز التي تُجريها FTX كل ثلاثة أشهر في تقليل المعروض.
7. إطلاق المنتجات الجديدة: يؤدي تقديم ميزات جديدة أو مشتقات أو خدمات على منصة FTX إلى تغييرات في الطلب.
8. إعلانات الشراكات: تُعزز التحالفات الاستراتيجية وصفقات الرعاية من قيمة الرمز.
9. العوامل الكلية: تشمل أسعار الفائدة والتضخم وتقلبات الأسواق التقليدية.
10. التحليل الفني: تُظهر أنماط الرسوم البيانية ومؤشرات التداول تأثيرًا كبيرًا في تحديد اتجاهات الأسعار.

تتفاعل هذه العوامل لتحديد حركة أسعار رمز FTT، مع كون أساسيات البورصة وفائدة الرمز هما المحركان الرئيسيان لها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر FTX Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز FTX (FTT) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل الاستثمارات، وتقييم معنويات السوق. وعلى الرغم من انهيار بورصة FTX، لا يزال رمز FTT متداولًا على بعض المنصات، مما يجذب الاهتمام المضاربي والتطورات المرتبطة بالإفلاس.

توقعات أسعار FTX Token

FTX Token (FTT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FTT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFTX Token (FTT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FTX Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر FTX Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FTT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FTX Token.

كيفية شراء واستثمار FTX Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع FTX Token؟ شراء FTT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FTX Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FTX Token (FTT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FTX Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء FTX Token (FTT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع FTX Token

يسمح لك امتلاك FTX Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو FTX Token ( FTT )

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FTX Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FTX Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:53:14 (UTC+8)

تحديثات FTX Token (FTT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن FTX Token

FTT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FTT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FTT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق FTX Token (FTT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FTX Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFTT
$0.205
$0.205$0.205
-0.86%
265.88K (USDT)
/USDCFTT
$0.2048
$0.2048$0.2048
-0.77%
130.05K (USDT)

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1 FTT = 0.205 USD