سعر Hippius اليوم

السعر المباشر لمشروع Hippius (SN75) اليوم هو $ 3.777، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN75 الحالي إلى USD هو $ 3.777 لكل SN75.

يحتل Hippius حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SN75. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN75 بين $ 3.71 (أدنى) و$ 3.798 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SN75 بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-7.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.42K.

معلومات سوق Hippius (SN75)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.32M$ 79.32M $ 79.32M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 البلوكتشين العام TAO

القيمة السوقية الحالية لـ Hippius هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.42K. العرض المتداول لـ SN75 يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.32M.