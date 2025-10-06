سعر Robinhood xStock المباشر اليوم هو 146.6 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOODX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOODX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Robinhood xStock المباشر اليوم هو 146.6 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOODX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOODX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Robinhood xStock

Robinhood xStock السعر(HOODX)

السعر المباشر لـ 1 HOODX إلى USD:

$146.6
$146.6$146.6
-0.03%1D
USD
مخطط أسعار Robinhood xStock (HOODX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:48:56 (UTC+8)

معلومات سعر Robinhood xStock (HOODX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 144.56
$ 144.56$ 144.56
24 ساعة منخفض
$ 147.81
$ 147.81$ 147.81
24 ساعة مرتفع

$ 144.56
$ 144.56$ 144.56

$ 147.81
$ 147.81$ 147.81

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.09%

-0.03%

+11.59%

+11.59%

سعر Robinhood xStock (HOODX) في الوقت الحقيقي هو $ 146.6. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOODX بين أدنى سعر $ 144.56 وأعلى سعر $ 147.81، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOODX على الإطلاق هو $ 153.08036045849482، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 91.00407335090168.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOODX -0.09% على مدار الساعة الماضية، -0.03% على مدار 24 ساعة، و +11.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Robinhood xStock (HOODX)

No.1483

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

$ 60.11K
$ 60.11K$ 60.11K

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84749489
30,999.84749489 30,999.84749489

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Robinhood xStock هي $ 4.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.11K. العرض المتداول لـ HOODX يبلغ 31.00K، مع إجمالي عرض 30999.84749489. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.54M.

سجل سعر Robinhood xStock (HOODX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Robinhood xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.044-0.03%
30 يوم$ +23.61+19.19%
60 يوم$ +42.7+41.09%
90 يوم$ +40.48+38.14%
تغير سعر Robinhood xStock اليوم

سجل اليوم HOODX تغيرًا $ -0.044 (-0.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Robinhood xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +23.61 (+19.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Robinhood xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HOODX تغييرًا في $ +42.7 (+41.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Robinhood xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +40.48 (+38.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Robinhood xStock (HOODX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Robinhood xStock.

ما هو Robinhood xStock ( HOODX )

Robinhood xStock (HOODx) هي شهادة تتبع تُصدر كعملات Solana SPL وERC-20. تتتبع HOODx سعر سهم Robinhood Markets, Inc. (الأصل). صُممت HOODx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر سهم Robinhood Markets, Inc.، مع الحفاظ على مزايا تقنية البلوك تشين.

متوفر Robinhood xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Robinhood xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين HOODXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Robinhood xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Robinhood xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Robinhood xStock (USD)

كم ستكون قيمة Robinhood xStock (HOODX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Robinhood xStock (HOODX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Robinhood xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Robinhood xStock!

توكنوميكس Robinhood xStock (HOODX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Robinhood xStock (HOODX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HOODX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Robinhood xStock ( HOODX )

هل تبحث عن كيفية شراء Robinhood xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Robinhood xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة HOODX إلى العملات المحلية

1 Robinhood xStock (HOODX) إلى VND
3,857,779
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى AUD
A$221.366
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى GBP
109.95
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى EUR
124.61
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى USD
$146.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MYR
RM614.254
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TRY
6,149.87
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى JPY
¥22,283.2
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ARS
ARS$215,905.15
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى RUB
11,615.118
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى INR
12,938.916
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى IDR
Rp2,443,332.356
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى PHP
8,606.886
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى EGP
￡E.6,944.442
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BRL
R$784.31
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى CAD
C$203.774
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BDT
17,946.772
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى NGN
213,390.96
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى COP
$566,022.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ZAR
R.2,511.258
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى UAH
6,173.326
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TZS
T.Sh.361,083.13
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى VES
Bs31,812.2
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى CLP
$137,950.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى PKR
Rs41,564.032
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى KZT
78,227.226
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى THB
฿4,736.646
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TWD
NT$4,480.096
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى AED
د.إ538.022
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى CHF
Fr115.814
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى HKD
HK$1,139.082
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى AMD
֏56,168.324
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MAD
.د.م1,353.118
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MXN
$2,703.304
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SAR
ريال549.75
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ETB
Br22,234.822
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى KES
KSh18,939.254
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى JOD
د.أ103.9394
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى PLN
532.158
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى RON
лв640.642
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SEK
kr1,376.574
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BGN
лв246.288
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى HUF
Ft48,930.682
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى CZK
3,063.94
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى KWD
د.ك44.8596
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ILS
476.45
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BOB
Bs1,013.006
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى AZN
249.22
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TJS
SM1,354.584
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى GEL
398.752
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى AOA
Kz133,636.162
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BHD
.د.ب55.1216
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BMD
$146.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى DKK
kr941.172
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى HNL
L3,861.444
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MUR
6,671.766
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى NAD
$2,531.782
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى NOK
kr1,463.068
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى NZD
$252.152
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى PAB
B/.146.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى PGK
K617.186
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى QAR
ر.ق533.624
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى RSD
дин.14,768.484
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى UZS
soʻm1,766,264.654
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ALL
L12,178.062
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ANG
ƒ262.414
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى AWG
ƒ263.88
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BBD
$293.2
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BAM
KM244.822
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BIF
Fr432,323.4
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BND
$189.114
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BSD
$146.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى JMD
$23,526.368
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى KHR
591,127.85
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى KMF
Fr61,718.6
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى LAK
3,186,956.458
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى LKR
රු44,652.894
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MDL
L2,492.2
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MGA
Ar654,463.448
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MOP
P1,174.266
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MVR
2,242.98
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MWK
MK254,513.726
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى MZN
MT9,367.74
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى NPR
रु20,714.58
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى PYG
1,039,687.2
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى RWF
Fr213,009.8
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SBD
$1,205.052
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SCR
2,034.808
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SRD
$5,796.564
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SVC
$1,282.75
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى SZL
L2,531.782
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TMT
m513.1
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TND
د.ت430.4176
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى TTD
$995.414
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى UGX
Sh510,754.4
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى XAF
Fr82,682.4
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى XCD
$395.82
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى XOF
Fr82,682.4
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى XPF
Fr14,953.2
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BWP
P2,086.118
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى BZD
$294.666
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى CVE
$13,878.622
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى DJF
Fr26,094.8
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى DOP
$9,391.196
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى DZD
د.ج19,043.34
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى FJD
$329.85
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى GNF
Fr1,274,687
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى GTQ
Q1,122.956
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى GYD
$30,700.972
1 Robinhood xStock (HOODX) إلى ISK
kr18,031.8

Robinhood xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Robinhood xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Robinhood xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Robinhood xStock

كم يساوي Robinhood xStock (HOODX) اليوم؟
سعر HOODX المباشر في USD هو USD 146.6، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HOODX إلى USD الحالي؟
سعر HOODX إلى USD الحالي هو $ 146.6. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Robinhood xStock ؟
القيمة السوقية لعملة HOODX هي $ 4.54M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HOODX؟
العرض المتداول لتوكن HOODX هو 31.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HOODX؟
حقق HOODX سعرًا قياسيًا قدره 153.08036045849482 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HOODX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 91.00407335090168 HOODX.
ما هو حجم تداول HOODX؟
حجم تداول HOODX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.11K USD.
هل سترتفع HOODX هذا العام؟
قد يرتفع HOODX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HOODX لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Robinhood xStock (HOODX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

