سعر Micron Technology المباشر اليوم هو 227 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MUON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MUON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Micron Technology

Micron Technology السعر(MUON)

السعر المباشر لـ 1 MUON إلى USD:

$227
$227$227
+3.44%1D
USD
مخطط أسعار Micron Technology (MUON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:44 (UTC+8)

معلومات سعر Micron Technology (MUON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 214.71
$ 214.71$ 214.71
24 ساعة منخفض
$ 227.62
$ 227.62$ 227.62
24 ساعة مرتفع

$ 214.71
$ 214.71$ 214.71

$ 227.62
$ 227.62$ 227.62

$ 228.55312876361558
$ 228.55312876361558$ 228.55312876361558

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

+0.18%

+3.44%

+11.67%

+11.67%

سعر Micron Technology (MUON) في الوقت الحقيقي هو $ 227. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MUON بين أدنى سعر $ 214.71 وأعلى سعر $ 227.62، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMUON على الإطلاق هو $ 228.55312876361558، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 117.45321659889592.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MUON +0.18% على مدار الساعة الماضية، +3.44% على مدار 24 ساعة، و +11.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Micron Technology (MUON)

No.1930

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 59.18K
$ 59.18K$ 59.18K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

7.33K
7.33K 7.33K

7,331.49193142
7,331.49193142 7,331.49193142

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Micron Technology هي $ 1.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.18K. العرض المتداول لـ MUON يبلغ 7.33K، مع إجمالي عرض 7331.49193142. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.66M.

سجل سعر Micron Technology (MUON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Micron Technology لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +7.5491+3.44%
30 يوم$ +68.4+43.12%
60 يوم$ +127+127.00%
90 يوم$ +127+127.00%
تغير سعر Micron Technology اليوم

سجل اليوم MUON تغيرًا $ +7.5491 (+3.44%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Micron Technology لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +68.4 (+43.12%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Micron Technology لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MUON تغييرًا في $ +127 (+127.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Micron Technology لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +127 (+127.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Micron Technology (MUON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Micron Technology.

ما هو Micron Technology ( MUON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Micron Technology على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Micron Technology الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MUONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Micron Technology على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Micron Technology سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Micron Technology (USD)

كم ستكون قيمة Micron Technology (MUON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Micron Technology (MUON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Micron Technology.

تحقق الآن من توقعات سعر Micron Technology!

توكنوميكس Micron Technology (MUON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Micron Technology (MUON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MUON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Micron Technology ( MUON )

هل تبحث عن كيفية شراء Micron Technology؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Micron Technology على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MUON إلى العملات المحلية

1 Micron Technology (MUON) إلى VND
5,973,505
1 Micron Technology (MUON) إلى AUD
A$342.77
1 Micron Technology (MUON) إلى GBP
170.25
1 Micron Technology (MUON) إلى EUR
192.95
1 Micron Technology (MUON) إلى USD
$227
1 Micron Technology (MUON) إلى MYR
RM951.13
1 Micron Technology (MUON) إلى TRY
9,522.65
1 Micron Technology (MUON) إلى JPY
¥34,504
1 Micron Technology (MUON) إلى ARS
ARS$334,314.25
1 Micron Technology (MUON) إلى RUB
17,985.21
1 Micron Technology (MUON) إلى INR
20,035.02
1 Micron Technology (MUON) إلى IDR
Rp3,783,331.82
1 Micron Technology (MUON) إلى PHP
13,327.17
1 Micron Technology (MUON) إلى EGP
￡E.10,752.99
1 Micron Technology (MUON) إلى BRL
R$1,214.45
1 Micron Technology (MUON) إلى CAD
C$315.53
1 Micron Technology (MUON) إلى BDT
27,789.34
1 Micron Technology (MUON) إلى NGN
330,421.2
1 Micron Technology (MUON) إلى COP
$876,447
1 Micron Technology (MUON) إلى ZAR
R.3,888.51
1 Micron Technology (MUON) إلى UAH
9,558.97
1 Micron Technology (MUON) إلى TZS
T.Sh.559,112.35
1 Micron Technology (MUON) إلى VES
Bs49,259
1 Micron Technology (MUON) إلى CLP
$213,607
1 Micron Technology (MUON) إلى PKR
Rs64,359.04
1 Micron Technology (MUON) إلى KZT
121,129.47
1 Micron Technology (MUON) إلى THB
฿7,334.37
1 Micron Technology (MUON) إلى TWD
NT$6,937.12
1 Micron Technology (MUON) إلى AED
د.إ833.09
1 Micron Technology (MUON) إلى CHF
Fr179.33
1 Micron Technology (MUON) إلى HKD
HK$1,763.79
1 Micron Technology (MUON) إلى AMD
֏86,972.78
1 Micron Technology (MUON) إلى MAD
.د.م2,095.21
1 Micron Technology (MUON) إلى MXN
$4,185.88
1 Micron Technology (MUON) إلى SAR
ريال851.25
1 Micron Technology (MUON) إلى ETB
Br34,429.09
1 Micron Technology (MUON) إلى KES
KSh29,326.13
1 Micron Technology (MUON) إلى JOD
د.أ160.943
1 Micron Technology (MUON) إلى PLN
824.01
1 Micron Technology (MUON) إلى RON
лв991.99
1 Micron Technology (MUON) إلى SEK
kr2,131.53
1 Micron Technology (MUON) إلى BGN
лв381.36
1 Micron Technology (MUON) إلى HUF
Ft75,765.79
1 Micron Technology (MUON) إلى CZK
4,744.3
1 Micron Technology (MUON) إلى KWD
د.ك69.462
1 Micron Technology (MUON) إلى ILS
737.75
1 Micron Technology (MUON) إلى BOB
Bs1,568.57
1 Micron Technology (MUON) إلى AZN
385.9
1 Micron Technology (MUON) إلى TJS
SM2,097.48
1 Micron Technology (MUON) إلى GEL
617.44
1 Micron Technology (MUON) إلى AOA
Kz206,926.39
1 Micron Technology (MUON) إلى BHD
.د.ب85.352
1 Micron Technology (MUON) إلى BMD
$227
1 Micron Technology (MUON) إلى DKK
kr1,457.34
1 Micron Technology (MUON) إلى HNL
L5,979.18
1 Micron Technology (MUON) إلى MUR
10,330.77
1 Micron Technology (MUON) إلى NAD
$3,920.29
1 Micron Technology (MUON) إلى NOK
kr2,265.46
1 Micron Technology (MUON) إلى NZD
$390.44
1 Micron Technology (MUON) إلى PAB
B/.227
1 Micron Technology (MUON) إلى PGK
K955.67
1 Micron Technology (MUON) إلى QAR
ر.ق826.28
1 Micron Technology (MUON) إلى RSD
дин.22,867.98
1 Micron Technology (MUON) إلى UZS
soʻm2,734,939.13
1 Micron Technology (MUON) إلى ALL
L18,856.89
1 Micron Technology (MUON) إلى ANG
ƒ406.33
1 Micron Technology (MUON) إلى AWG
ƒ408.6
1 Micron Technology (MUON) إلى BBD
$454
1 Micron Technology (MUON) إلى BAM
KM379.09
1 Micron Technology (MUON) إلى BIF
Fr669,423
1 Micron Technology (MUON) إلى BND
$292.83
1 Micron Technology (MUON) إلى BSD
$227
1 Micron Technology (MUON) إلى JMD
$36,428.96
1 Micron Technology (MUON) إلى KHR
915,320.75
1 Micron Technology (MUON) إلى KMF
Fr95,567
1 Micron Technology (MUON) إلى LAK
4,934,782.51
1 Micron Technology (MUON) إلى LKR
රු69,141.93
1 Micron Technology (MUON) إلى MDL
L3,859
1 Micron Technology (MUON) إلى MGA
Ar1,013,391.56
1 Micron Technology (MUON) إلى MOP
P1,818.27
1 Micron Technology (MUON) إلى MVR
3,473.1
1 Micron Technology (MUON) إلى MWK
MK394,096.97
1 Micron Technology (MUON) إلى MZN
MT14,505.3
1 Micron Technology (MUON) إلى NPR
रु32,075.1
1 Micron Technology (MUON) إلى PYG
1,609,884
1 Micron Technology (MUON) إلى RWF
Fr329,831
1 Micron Technology (MUON) إلى SBD
$1,865.94
1 Micron Technology (MUON) إلى SCR
3,150.76
1 Micron Technology (MUON) إلى SRD
$8,975.58
1 Micron Technology (MUON) إلى SVC
$1,986.25
1 Micron Technology (MUON) إلى SZL
L3,920.29
1 Micron Technology (MUON) إلى TMT
m794.5
1 Micron Technology (MUON) إلى TND
د.ت666.472
1 Micron Technology (MUON) إلى TTD
$1,541.33
1 Micron Technology (MUON) إلى UGX
Sh790,868
1 Micron Technology (MUON) إلى XAF
Fr128,028
1 Micron Technology (MUON) إلى XCD
$612.9
1 Micron Technology (MUON) إلى XOF
Fr128,028
1 Micron Technology (MUON) إلى XPF
Fr23,154
1 Micron Technology (MUON) إلى BWP
P3,230.21
1 Micron Technology (MUON) إلى BZD
$456.27
1 Micron Technology (MUON) إلى CVE
$21,490.09
1 Micron Technology (MUON) إلى DJF
Fr40,406
1 Micron Technology (MUON) إلى DOP
$14,541.62
1 Micron Technology (MUON) إلى DZD
د.ج29,487.3
1 Micron Technology (MUON) إلى FJD
$510.75
1 Micron Technology (MUON) إلى GNF
Fr1,973,765
1 Micron Technology (MUON) إلى GTQ
Q1,738.82
1 Micron Technology (MUON) إلى GYD
$47,538.34
1 Micron Technology (MUON) إلى ISK
kr27,921

Micron Technology المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Micron Technology، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Micron Technology الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Micron Technology

كم يساوي Micron Technology (MUON) اليوم؟
سعر MUON المباشر في USD هو USD 227، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MUON إلى USD الحالي؟
سعر MUON إلى USD الحالي هو $ 227. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Micron Technology ؟
القيمة السوقية لعملة MUON هي $ 1.66M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MUON؟
العرض المتداول لتوكن MUON هو 7.33K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MUON؟
حقق MUON سعرًا قياسيًا قدره 228.55312876361558 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MUON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 117.45321659889592 MUON.
ما هو حجم تداول MUON؟
حجم تداول MUON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.18K USD.
هل سترتفع MUON هذا العام؟
قد يرتفع MUON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MUON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:44 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

$227
$113,343.69
$4,027.83
$0.04400
$195.72
$3.4232
$4,027.83
$113,343.69
$195.72
$2.6328
$0.19436
