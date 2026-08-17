سعر Sleepless AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Sleepless AI (SLEEPLESSAI) اليوم هو $ 0.01706، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLEEPLESSAI الحالي إلى USD هو $ 0.01706 لكل SLEEPLESSAI.

يحتل Sleepless AI حاليًا المرتبة #895 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.49M، مع عرض متداول قدره 556.31M SLEEPLESSAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLEEPLESSAI بين $ 0.01686 (أدنى) و$ 0.01797 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.3774513979494185، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01698061257757956.

على المدى القصير، تحرك SLEEPLESSAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-4.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.74K.

معلومات سوق Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

التصنيف No.895 القيمة السوقية $ 9.49M$ 9.49M $ 9.49M الحجم (24 ساعة) $ 57.74K$ 57.74K $ 57.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.06M$ 17.06M $ 17.06M إمداد دورة التداول 556.31M 556.31M 556.31M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 55.63% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Sleepless AI هي $ 9.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.74K. العرض المتداول لـ SLEEPLESSAI يبلغ 556.31M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.06M.