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سعر Sleepless AI المباشر اليوم هو 0.01706 USD. القيمة السوقية لـ SLEEPLESSAI هي 9,490,691.2215098 USD. تابع تحديثات أسعار SLEEPLESSAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Sleepless AI المباشر اليوم هو 0.01706 USD. القيمة السوقية لـ SLEEPLESSAI هي 9,490,691.2215098 USD. تابع تحديثات أسعار SLEEPLESSAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SLEEPLESSAI

معلومات سعر SLEEPLESSAI

ما هو SLEEPLESSAI

الوثيقة البيضاء لـ SLEEPLESSAI

الموقع الرسمي لـ SLEEPLESSAI

اقتصاد توكن SLEEPLESSAI

توقعات سعر SLEEPLESSAI

سجل SLEEPLESSAI

دليل شراء SLEEPLESSAI

محول عملة SLEEPLESSAI إلى الفيات

عقود SLEEPLESSAI الفورية

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شعار Sleepless AI

سعر Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

السعر المباشر لـ 1 SLEEPLESSAI إلى USD:

$0.0171
$0.0171$0.0171
-2.11%1D
USD
مخطط أسعار Sleepless AI (SLEEPLESSAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:39:22 (UTC+8)

سعر Sleepless AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Sleepless AI (SLEEPLESSAI) اليوم هو $ 0.01706، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SLEEPLESSAI الحالي إلى USD هو $ 0.01706 لكل SLEEPLESSAI.

يحتل Sleepless AI حاليًا المرتبة #895 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.49M، مع عرض متداول قدره 556.31M SLEEPLESSAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SLEEPLESSAI بين $ 0.01686 (أدنى) و$ 0.01797 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.3774513979494185، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01698061257757956.

على المدى القصير، تحرك SLEEPLESSAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-4.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.74K.

معلومات سوق Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

No.895

$ 9.49M
$ 9.49M$ 9.49M

$ 57.74K
$ 57.74K$ 57.74K

$ 17.06M
$ 17.06M$ 17.06M

556.31M
556.31M 556.31M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

55.63%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Sleepless AI هي $ 9.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.74K. العرض المتداول لـ SLEEPLESSAI يبلغ 556.31M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.06M.

سجل سعر Sleepless AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01686
$ 0.01686$ 0.01686
24 ساعة منخفض
$ 0.01797
$ 0.01797$ 0.01797
24 ساعة مرتفع

$ 0.01686
$ 0.01686$ 0.01686

$ 0.01797
$ 0.01797$ 0.01797

$ 2.3774513979494185
$ 2.3774513979494185$ 2.3774513979494185

$ 0.01698061257757956
$ 0.01698061257757956$ 0.01698061257757956

-0.06%

-2.11%

-4.80%

-4.80%

سجل سعر Sleepless AI (SLEEPLESSAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Sleepless AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003686-2.11%
30 يوم$ -0.0031-15.38%
60 يوم$ -0.00353-17.15%
90 يوم$ -0.01202-41.34%
تغير سعر Sleepless AI اليوم

سجل اليوم SLEEPLESSAI تغيرًا $ -0.0003686 (-2.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Sleepless AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0031 (-15.38%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Sleepless AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SLEEPLESSAI تغييرًا في $ -0.00353 (-17.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Sleepless AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01202 (-41.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Sleepless AI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Sleepless AI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Sleepless AI؟

تؤثر عدة عوامل في أسعار رموز Sleepless AI (AI):

1. معنويات السوق تجاه رموز الذكاء الاصطناعي والألعاب
2. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين
3. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة
4. إعلانات الشراكات والتكاملات
5. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
6. حجم التداول والسيولة
7. مراحل التطوير والتقدم في خارطة الطريق
8. المنافسة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والألعاب المماثلة
9. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
10. مستوى المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهو أمر شائع في المشاريع الجديدة في مجال العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Sleepless AI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Sleepless AI اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وحساب الأرباح والخسائر، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات قطاع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار Sleepless AI

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SLEEPLESSAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSleepless AI (SLEEPLESSAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Sleepless AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Sleepless AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SLEEPLESSAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Sleepless AI.

كيفية شراء واستثمار Sleepless AI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Sleepless AI؟ شراء SLEEPLESSAI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Sleepless AI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Sleepless AI (SLEEPLESSAI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Sleepless AI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Sleepless AI

يسمح لك امتلاك Sleepless AI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Sleepless AI ( SLEEPLESSAI )

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Sleepless AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Sleepless AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Sleepless AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:39:22 (UTC+8)

تحديثات Sleepless AI (SLEEPLESSAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SLEEPLESSAI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SLEEPLESSAI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SLEEPLESSAI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Sleepless AI (SLEEPLESSAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Sleepless AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSLEEPLESSAI
$0.01707
$0.01707$0.01707
-2.40%
3.34M (USDT)

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1 SLEEPLESSAI = 0.01705 USD