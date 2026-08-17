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سعر ETHGAS المباشر اليوم هو 0.02269 USD. القيمة السوقية لـ GWEI هي 39,707,500 USD. تابع تحديثات أسعار GWEI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ETHGAS المباشر اليوم هو 0.02269 USD. القيمة السوقية لـ GWEI هي 39,707,500 USD. تابع تحديثات أسعار GWEI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GWEI

معلومات سعر GWEI

ما هو GWEI

الوثيقة البيضاء لـ GWEI

الموقع الرسمي لـ GWEI

اقتصاد توكن GWEI

توقعات سعر GWEI

سجل GWEI

دليل شراء GWEI

محول عملة GWEI إلى الفيات

عقود GWEI الفورية

GWEI عقود USDT-M الآجلة

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سعر ETHGAS (GWEI)

السعر المباشر لـ 1 GWEI إلى USD:

$0.02269
$0.02269$0.02269
-1.26%1D
USD
مخطط أسعار ETHGAS (GWEI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:16:42 (UTC+8)

سعر ETHGAS اليوم

السعر المباشر لمشروع ETHGAS (GWEI) اليوم هو $ 0.02269، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GWEI الحالي إلى USD هو $ 0.02269 لكل GWEI.

يحتل ETHGAS حاليًا المرتبة #105 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.71M، مع عرض متداول قدره 1.75B GWEI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GWEI بين $ 0.02207 (أدنى) و$ 0.02389 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.21616639644533187، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01275542770191945.

على المدى القصير، تحرك GWEI بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و-11.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.00K.

معلومات سوق ETHGAS (GWEI)

No.105

$ 39.71M
$ 39.71M$ 39.71M

$ 29.00K
$ 29.00K$ 29.00K

$ 226.90M
$ 226.90M$ 226.90M

1.75B
1.75B 1.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.50%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ETHGAS هي $ 39.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.00K. العرض المتداول لـ GWEI يبلغ 1.75B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 226.90M.

سجل سعر ETHGAS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02207
$ 0.02207$ 0.02207
24 ساعة منخفض
$ 0.02389
$ 0.02389$ 0.02389
24 ساعة مرتفع

$ 0.02207
$ 0.02207$ 0.02207

$ 0.02389
$ 0.02389$ 0.02389

$ 0.21616639644533187
$ 0.21616639644533187$ 0.21616639644533187

$ 0.01275542770191945
$ 0.01275542770191945$ 0.01275542770191945

+0.75%

-1.26%

-11.09%

-11.09%

سجل سعر ETHGAS (GWEI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ETHGAS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002895-1.26%
30 يوم$ -0.00674-22.91%
60 يوم$ -0.08866-79.63%
90 يوم$ -0.11269-83.24%
تغير سعر ETHGAS اليوم

سجل اليوم GWEI تغيرًا $ -0.0002895 (-1.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ETHGAS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00674 (-22.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ETHGAS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GWEI تغييرًا في $ -0.08866 (-79.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ETHGAS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.11269 (-83.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ETHGAS (GWEI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ETHGAS.

تحليل ETHGAS

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ETHGAS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ETHGAS اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GWEI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

GWEI_USDT يتحرك عند مستوى 0.02246 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S1 عند 0.02251، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 0.02318 حدود الهيكل العلوي. أما مستوى الدعم S2 عند 0.02215 فيحدد الحد الأدنى للاتجاه الهبوطي. يقبع السعر الحالي ضمن النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحقق توازناً مؤقتاً بين المشترين والبائعين. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، كما يؤكد مؤشر EMA اتجاه التوجه الصعودي. ومع ذلك، يُظهر مخطط MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في زخم الخطين السريع والبطيء. وتبقى قراءة مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون أي تغييرات واضحة في حركة الأسعار. ولا تُظهر معدلات التقلبات أي علامات توسع ملحوظة، مما يشير إلى وجود تباين في التوجهات بين المؤشرات المختلفة. كما أن زخم الشراء لم يحقق بعد ترددًا فعالًا. تقع المقاومة القريبة عند نقطة S1 عند 0.02251، وهي تبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل يبلغ 0.00005 فقط. أما المرجع الرئيسي للأعلى فهو المستوى المركزي عند 0.02318. فيما تتوزع المقاومة البعيدة عند نقطة R1 عند 0.02354. وعلى الجانب الآخر، يُلاحظ دعم قريب عند مستوى S2 عند 0.02215، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00031. أما المرجع العميق للأسفل فهو النقطة R2 التي تمثل الموقع المرآتي للمستوى المذكور. ويتجمع معظم السيولة الرئيسية حول هذه النقاط المحورية الأساسية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ETHGAS؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار غاز ETH (التي تُقاس بوحدة GWEI):

1. ازدحام الشبكة - يؤدي ارتفاع حجم المعاملات إلى زيادة الطلب على مساحة الكتل، مما يرفع أسعار الغاز.
2. نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) - تُنشئ البروتوكولات الشهيرة مثل Uniswap طفرات في عدد المعاملات.
3. صناعة/تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) - تُسبب الانخفاضات الكبيرة في حركة الشبكة ازدحامًا.
4. تقلبات السوق - تُحفّز تحركات الأسعار زيادةً في نشاط التداول.
5. توقيت اليوم - تؤثر ساعات الذروة في المناطق الرئيسية على مستوى الطلب.
6. حدود حجم الكتل - إن السعة الثابتة تُحدث ندرة خلال فترات الطلب المرتفع.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ETHGAS اليوم؟

يرغب الناس في معرفة أسعار غاز ETH بالجيجاواط اليوم لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعاملات على إيثريوم. فارتفاع أسعار الغاز يعني زيادة تكلفة المعاملات عند إرسال ETH أو تداول الرموز المميزة أو استخدام تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi). يتحقق المستخدمون من الأسعار الحالية لتوقيت معاملاتهم عندما تكون الرسوم أقل، مما يساعد على توفير المال في استخدام الشبكة.

توقعات أسعار ETHGAS

ETHGAS (GWEI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GWEI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرETHGAS (GWEI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ETHGAS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ETHGAS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GWEI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ETHGAS.

كيفية شراء واستثمار ETHGAS في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ETHGAS؟ شراء GWEI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ETHGAS. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ETHGAS (GWEI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ETHGAS فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ETHGAS (GWEI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ETHGAS

يسمح لك امتلاك ETHGAS بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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ما هو ETHGAS ( GWEI )

بروتوكول ETHGas هو بروتوكول بنية تحتية لمساحة الكتل يجعل غاز إيثيريوم سلعة قابلة للتداول، مما يتيح إنتاج الكتل في الوقت الفعلي، وأسواق العقود الآجلة لمساحة الكتل، وتجريد الغاز.

ETHGAS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ETHGAS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ETHGAS الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ETHGAS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:16:42 (UTC+8)

تحديثات ETHGAS (GWEI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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GWEI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GWEI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GWEI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ETHGAS (GWEI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ETHGAS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGWEI
$0.02266
$0.02266$0.02266
-1.39%
1.26M (USDT)

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1 GWEI = 0.02269 USD