سعر ETHGAS اليوم

السعر المباشر لمشروع ETHGAS (GWEI) اليوم هو $ 0.02269، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GWEI الحالي إلى USD هو $ 0.02269 لكل GWEI.

يحتل ETHGAS حاليًا المرتبة #105 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.71M، مع عرض متداول قدره 1.75B GWEI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GWEI بين $ 0.02207 (أدنى) و$ 0.02389 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.21616639644533187، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01275542770191945.

على المدى القصير، تحرك GWEI بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و-11.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.00K.

معلومات سوق ETHGAS (GWEI)

التصنيف No.105 القيمة السوقية $ 39.71M$ 39.71M $ 39.71M الحجم (24 ساعة) $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 226.90M$ 226.90M $ 226.90M إمداد دورة التداول 1.75B 1.75B 1.75B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 17.50% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ETHGAS هي $ 39.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.00K. العرض المتداول لـ GWEI يبلغ 1.75B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 226.90M.