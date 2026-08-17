سعر ETHGAS (GWEI)
السعر المباشر لمشروع ETHGAS (GWEI) اليوم هو $ 0.02269، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GWEI الحالي إلى USD هو $ 0.02269 لكل GWEI.
يحتل ETHGAS حاليًا المرتبة #105 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.71M، مع عرض متداول قدره 1.75B GWEI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GWEI بين $ 0.02207 (أدنى) و$ 0.02389 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.21616639644533187، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01275542770191945.
على المدى القصير، تحرك GWEI بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و-11.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.00K.
No.105
17.50%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ ETHGAS هي $ 39.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.00K. العرض المتداول لـ GWEI يبلغ 1.75B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 226.90M.
+0.75%
-1.26%
-11.09%
-11.09%
تتبع تغيرات أسعار ETHGAS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002895
|-1.26%
|30 يوم
|$ -0.00674
|-22.91%
|60 يوم
|$ -0.08866
|-79.63%
|90 يوم
|$ -0.11269
|-83.24%
سجل اليوم GWEI تغيرًا $ -0.0002895 (-1.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00674 (-22.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GWEI تغييرًا في $ -0.08866 (-79.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.11269 (-83.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ETHGAS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GWEI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
GWEI_USDT يتحرك عند مستوى 0.02246 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S1 عند 0.02251، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 0.02318 حدود الهيكل العلوي. أما مستوى الدعم S2 عند 0.02215 فيحدد الحد الأدنى للاتجاه الهبوطي. يقبع السعر الحالي ضمن النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحقق توازناً مؤقتاً بين المشترين والبائعين. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، كما يؤكد مؤشر EMA اتجاه التوجه الصعودي. ومع ذلك، يُظهر مخطط MACD حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في زخم الخطين السريع والبطيء. وتبقى قراءة مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون أي تغييرات واضحة في حركة الأسعار. ولا تُظهر معدلات التقلبات أي علامات توسع ملحوظة، مما يشير إلى وجود تباين في التوجهات بين المؤشرات المختلفة. كما أن زخم الشراء لم يحقق بعد ترددًا فعالًا. تقع المقاومة القريبة عند نقطة S1 عند 0.02251، وهي تبعد عن السعر الحالي بفارق ضئيل يبلغ 0.00005 فقط. أما المرجع الرئيسي للأعلى فهو المستوى المركزي عند 0.02318. فيما تتوزع المقاومة البعيدة عند نقطة R1 عند 0.02354. وعلى الجانب الآخر، يُلاحظ دعم قريب عند مستوى S2 عند 0.02215، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00031. أما المرجع العميق للأسفل فهو النقطة R2 التي تمثل الموقع المرآتي للمستوى المذكور. ويتجمع معظم السيولة الرئيسية حول هذه النقاط المحورية الأساسية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ETHGAS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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بروتوكول ETHGas هو بروتوكول بنية تحتية لمساحة الكتل يجعل غاز إيثيريوم سلعة قابلة للتداول، مما يتيح إنتاج الكتل في الوقت الفعلي، وأسواق العقود الآجلة لمساحة الكتل، وتجريد الغاز.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ETHGAS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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