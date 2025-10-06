ما هو CRETA ( CRETA )

تأسست CRETA وصاغها خبراء عالميون في تطوير محركات الألعاب، والنشر، والتسويق، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتضمن أن تكون منصة البلوك تشين الأكثر إبداعًا وابتكارًا من حيث الجودة والأداء المتطورين. توفر كريتا عالمًا دوريًا متشابكًا مع الواقع، مُصممًا خصيصًا لك للاستمتاع بجميع الخدمات، بما في ذلك إنشاء المحتوى، واللعب، والمعاملات، والتواصل، وغيرها. كل ذلك مُجتمع في عالم واحد مشترك حيث يتشابه اللاعبون والمبدعون، ويمكنهم إنشاء عوالمهم الخاصة.

توقعات سعر CRETA (USD)

كم ستكون قيمة CRETA (CRETA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CRETA (CRETA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CRETA.

توكنوميكس CRETA (CRETA)

كيفية شراء CRETA ( CRETA )

CRETA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CRETA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CRETA كم يساوي CRETA (CRETA) اليوم؟ سعر CRETA المباشر في USD هو USD 0.003095 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر CRETA إلى USD الحالي؟ $ 0.003095 . راجع سعر CRETA إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ CRETA ؟ القيمة السوقية لعملة CRETA هي $ 4.54M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن CRETA؟ العرض المتداول لتوكن CRETA هو 1.47B USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRETA؟ حقق CRETA سعرًا قياسيًا قدره 2.382079672694401 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRETA؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.002823386193634558 CRETA . ما هو حجم تداول CRETA؟ حجم تداول CRETA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 63.28K USD . هل سترتفع CRETA هذا العام؟ قد يرتفع CRETA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRETA لمزيد من التحليل المتعمق.

تحديثات CRETA (CRETA) المهمة في الصناعة

