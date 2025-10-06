سعر CRETA المباشر اليوم هو 0.003095 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRETA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRETA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر CRETA المباشر اليوم هو 0.003095 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRETA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRETA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار CRETA

CRETA السعر(CRETA)

السعر المباشر لـ 1 CRETA إلى USD:

-1.93%1D
USD
مخطط أسعار CRETA (CRETA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:20:05 (UTC+8)

معلومات سعر CRETA (CRETA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.13%

-1.93%

+3.02%

+3.02%

سعر CRETA (CRETA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.003095. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRETA بين أدنى سعر $ 0.003072 وأعلى سعر $ 0.003307، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRETA على الإطلاق هو $ 2.382079672694401، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.002823386193634558.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRETA -0.13% على مدار الساعة الماضية، -1.93% على مدار 24 ساعة، و +3.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CRETA (CRETA)

No.1489

14.66%

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ CRETA هي $ 4.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.28K. العرض المتداول لـ CRETA يبلغ 1.47B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.95M.

سجل سعر CRETA (CRETA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CRETA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00006083-1.93%
30 يوم$ -0.000293-8.65%
60 يوم$ -0.000971-23.89%
90 يوم$ -0.00201-39.38%
تغير سعر CRETA اليوم

سجل اليوم CRETA تغيرًا $ -0.00006083 (-1.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CRETA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000293 (-8.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CRETA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CRETA تغييرًا في $ -0.000971 (-23.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CRETA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00201 (-39.38%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CRETA (CRETA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CRETA.

ما هو CRETA ( CRETA )

تأسست CRETA وصاغها خبراء عالميون في تطوير محركات الألعاب، والنشر، والتسويق، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتضمن أن تكون منصة البلوك تشين الأكثر إبداعًا وابتكارًا من حيث الجودة والأداء المتطورين. توفر كريتا عالمًا دوريًا متشابكًا مع الواقع، مُصممًا خصيصًا لك للاستمتاع بجميع الخدمات، بما في ذلك إنشاء المحتوى، واللعب، والمعاملات، والتواصل، وغيرها. كل ذلك مُجتمع في عالم واحد مشترك حيث يتشابه اللاعبون والمبدعون، ويمكنهم إنشاء عوالمهم الخاصة.

متوفر CRETA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك CRETA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CRETAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول CRETA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء CRETA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر CRETA (USD)

كم ستكون قيمة CRETA (CRETA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CRETA (CRETA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CRETA.

تحقق الآن من توقعات سعر CRETA!

توكنوميكس CRETA (CRETA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CRETA (CRETA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRETA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء CRETA ( CRETA )

هل تبحث عن كيفية شراء CRETA؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء CRETA على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CRETA إلى العملات المحلية

1 CRETA (CRETA) إلى VND
81.444925
1 CRETA (CRETA) إلى AUD
A$0.00473535
1 CRETA (CRETA) إلى GBP
0.0022903
1 CRETA (CRETA) إلى EUR
0.00263075
1 CRETA (CRETA) إلى USD
$0.003095
1 CRETA (CRETA) إلى MYR
RM0.0130609
1 CRETA (CRETA) إلى TRY
0.1298043
1 CRETA (CRETA) إلى JPY
¥0.467345
1 CRETA (CRETA) إلى ARS
ARS$4.4985206
1 CRETA (CRETA) إلى RUB
0.2517473
1 CRETA (CRETA) إلى INR
0.27236
1 CRETA (CRETA) إلى IDR
Rp51.5833127
1 CRETA (CRETA) إلى PHP
0.1798814
1 CRETA (CRETA) إلى EGP
￡E.0.14691965
1 CRETA (CRETA) إلى BRL
R$0.01674395
1 CRETA (CRETA) إلى CAD
C$0.004333
1 CRETA (CRETA) إلى BDT
0.3777138
1 CRETA (CRETA) إلى NGN
4.5514451
1 CRETA (CRETA) إلى COP
$11.90383425
1 CRETA (CRETA) إلى ZAR
R.0.0537292
1 CRETA (CRETA) إلى UAH
0.1294329
1 CRETA (CRETA) إلى TZS
T.Sh.7.64195735
1 CRETA (CRETA) إلى VES
Bs0.622095
1 CRETA (CRETA) إلى CLP
$2.94644
1 CRETA (CRETA) إلى PKR
Rs0.8784848
1 CRETA (CRETA) إلى KZT
1.6684526
1 CRETA (CRETA) إلى THB
฿0.10111365
1 CRETA (CRETA) إلى TWD
NT$0.0948308
1 CRETA (CRETA) إلى AED
د.إ0.01135865
1 CRETA (CRETA) إلى CHF
Fr0.00244505
1 CRETA (CRETA) إلى HKD
HK$0.0240172
1 CRETA (CRETA) إلى AMD
֏1.19172975
1 CRETA (CRETA) إلى MAD
.د.م0.0283502
1 CRETA (CRETA) إلى MXN
$0.05685515
1 CRETA (CRETA) إلى SAR
ريال0.01160625
1 CRETA (CRETA) إلى ETB
Br0.461155
1 CRETA (CRETA) إلى KES
KSh0.4007406
1 CRETA (CRETA) إلى JOD
د.أ0.002194355
1 CRETA (CRETA) إلى PLN
0.01123485
1 CRETA (CRETA) إلى RON
лв0.0134942
1 CRETA (CRETA) إلى SEK
kr0.0291549
1 CRETA (CRETA) إلى BGN
лв0.00516865
1 CRETA (CRETA) إلى HUF
Ft1.03301815
1 CRETA (CRETA) إلى CZK
0.0644379
1 CRETA (CRETA) إلى KWD
د.ك0.00094707
1 CRETA (CRETA) إلى ILS
0.0102135
1 CRETA (CRETA) إلى BOB
Bs0.0214174
1 CRETA (CRETA) إلى AZN
0.0052615
1 CRETA (CRETA) إلى TJS
SM0.0285978
1 CRETA (CRETA) إلى GEL
0.0083565
1 CRETA (CRETA) إلى AOA
Kz2.83164645
1 CRETA (CRETA) إلى BHD
.د.ب0.001166815
1 CRETA (CRETA) إلى BMD
$0.003095
1 CRETA (CRETA) إلى DKK
kr0.019808
1 CRETA (CRETA) إلى HNL
L0.08149135
1 CRETA (CRETA) إلى MUR
0.13936785
1 CRETA (CRETA) إلى NAD
$0.0541006
1 CRETA (CRETA) إلى NOK
kr0.03110475
1 CRETA (CRETA) إلى NZD
$0.0053853
1 CRETA (CRETA) إلى PAB
B/.0.003095
1 CRETA (CRETA) إلى PGK
K0.01321565
1 CRETA (CRETA) إلى QAR
ر.ق0.01129675
1 CRETA (CRETA) إلى RSD
дин.0.31101655
1 CRETA (CRETA) إلى UZS
soʻm37.7438964
1 CRETA (CRETA) إلى ALL
L0.25648265
1 CRETA (CRETA) إلى ANG
ƒ0.00554005
1 CRETA (CRETA) إلى AWG
ƒ0.005571
1 CRETA (CRETA) إلى BBD
$0.00619
1 CRETA (CRETA) إلى BAM
KM0.00516865
1 CRETA (CRETA) إلى BIF
Fr9.15501
1 CRETA (CRETA) إلى BND
$0.00399255
1 CRETA (CRETA) إلى BSD
$0.003095
1 CRETA (CRETA) إلى JMD
$0.49869735
1 CRETA (CRETA) إلى KHR
12.47981375
1 CRETA (CRETA) إلى KMF
Fr1.30609
1 CRETA (CRETA) إلى LAK
67.28260735
1 CRETA (CRETA) إلى LKR
රු0.9395801
1 CRETA (CRETA) إلى MDL
L0.0523055
1 CRETA (CRETA) إلى MGA
Ar13.8169466
1 CRETA (CRETA) إلى MOP
P0.0248219
1 CRETA (CRETA) إلى MVR
0.0473535
1 CRETA (CRETA) إلى MWK
MK5.38260735
1 CRETA (CRETA) إلى MZN
MT0.19780145
1 CRETA (CRETA) إلى NPR
रु0.437014
1 CRETA (CRETA) إلى PYG
21.94974
1 CRETA (CRETA) إلى RWF
Fr4.503225
1 CRETA (CRETA) إلى SBD
$0.02547185
1 CRETA (CRETA) إلى SCR
0.0430205
1 CRETA (CRETA) إلى SRD
$0.12197395
1 CRETA (CRETA) إلى SVC
$0.02714315
1 CRETA (CRETA) إلى SZL
L0.05406965
1 CRETA (CRETA) إلى TMT
m0.0108325
1 CRETA (CRETA) إلى TND
د.ت0.009059065
1 CRETA (CRETA) إلى TTD
$0.021046
1 CRETA (CRETA) إلى UGX
Sh10.85726
1 CRETA (CRETA) إلى XAF
Fr1.73939
1 CRETA (CRETA) إلى XCD
$0.0083565
1 CRETA (CRETA) إلى XOF
Fr1.73939
1 CRETA (CRETA) إلى XPF
Fr0.31569
1 CRETA (CRETA) إلى BWP
P0.04156585
1 CRETA (CRETA) إلى BZD
$0.00622095
1 CRETA (CRETA) إلى CVE
$0.29269415
1 CRETA (CRETA) إلى DJF
Fr0.55091
1 CRETA (CRETA) إلى DOP
$0.196223
1 CRETA (CRETA) إلى DZD
د.ج0.40114295
1 CRETA (CRETA) إلى FJD
$0.00702565
1 CRETA (CRETA) إلى GNF
Fr26.911025
1 CRETA (CRETA) إلى GTQ
Q0.02373865
1 CRETA (CRETA) إلى GYD
$0.64911435
1 CRETA (CRETA) إلى ISK
kr0.374495

CRETA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CRETA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب CRETA الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CRETA

كم يساوي CRETA (CRETA) اليوم؟
سعر CRETA المباشر في USD هو USD 0.003095، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRETA إلى USD الحالي؟
سعر CRETA إلى USD الحالي هو $ 0.003095. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ CRETA ؟
القيمة السوقية لعملة CRETA هي $ 4.54M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRETA؟
العرض المتداول لتوكن CRETA هو 1.47B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRETA؟
حقق CRETA سعرًا قياسيًا قدره 2.382079672694401 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRETA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.002823386193634558 CRETA.
ما هو حجم تداول CRETA؟
حجم تداول CRETA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 63.28K USD.
هل سترتفع CRETA هذا العام؟
قد يرتفع CRETA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRETA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:20:05 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

