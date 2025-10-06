سعر Coinbase xStock المباشر اليوم هو 357.15 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COINX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COINX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Coinbase xStock المباشر اليوم هو 357.15 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COINX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COINX بسهولة على موقع MEXC الآن.

Coinbase xStock السعر(COINX)

السعر المباشر لـ 1 COINX إلى USD:

مخطط أسعار Coinbase xStock (COINX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:18:43 (UTC+8)

معلومات سعر Coinbase xStock (COINX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+0.03%

-0.77%

+7.05%

+7.05%

سعر Coinbase xStock (COINX) في الوقت الحقيقي هو $ 357.15. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COINX بين أدنى سعر $ 350.79 وأعلى سعر $ 366.81، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOINX على الإطلاق هو $ 444.5539034948311، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 292.4649785882087.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COINX +0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.77% على مدار 24 ساعة، و +7.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Coinbase xStock (COINX)

No.1171

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Coinbase xStock هي $ 9.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.23K. العرض المتداول لـ COINX يبلغ 27.00K، مع إجمالي عرض 26999.9965318. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.64M.

سجل سعر Coinbase xStock (COINX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Coinbase xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.8081-0.77%
30 يوم$ +40.38+12.74%
60 يوم$ +52.72+17.31%
90 يوم$ -26.41-6.89%
تغير سعر Coinbase xStock اليوم

سجل اليوم COINX تغيرًا $ -2.8081 (-0.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Coinbase xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +40.38 (+12.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Coinbase xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COINX تغييرًا في $ +52.72 (+17.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Coinbase xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -26.41 (-6.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Coinbase xStock (COINX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Coinbase xStock.

ما هو Coinbase xStock ( COINX )

شهادة Coinbase xStock (COINx) هي شهادة تتبع تُصدر كتوكن سولانا SPL وERC-20. تتتبع COINx سعر Coinbase Global, Inc. (الأصل). صُممت COINx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر سهم Coinbase Global, Inc.، مع الحفاظ على مزايا تقنية بلوكتشين.

متوفر Coinbase xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Coinbase xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين COINXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Coinbase xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Coinbase xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Coinbase xStock (USD)

كم ستكون قيمة Coinbase xStock (COINX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Coinbase xStock (COINX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Coinbase xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Coinbase xStock!

توكنوميكس Coinbase xStock (COINX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Coinbase xStock (COINX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COINX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Coinbase xStock ( COINX )

هل تبحث عن كيفية شراء Coinbase xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Coinbase xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة COINX إلى العملات المحلية

1 Coinbase xStock (COINX) إلى VND
9,398,402.25
1 Coinbase xStock (COINX) إلى AUD
A$539.2965
1 Coinbase xStock (COINX) إلى GBP
267.8625
1 Coinbase xStock (COINX) إلى EUR
303.5775
1 Coinbase xStock (COINX) إلى USD
$357.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MYR
RM1,496.4585
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TRY
14,982.4425
1 Coinbase xStock (COINX) إلى JPY
¥54,286.8
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ARS
ARS$525,992.6625
1 Coinbase xStock (COINX) إلى RUB
28,304.1375
1 Coinbase xStock (COINX) إلى INR
31,529.202
1 Coinbase xStock (COINX) إلى IDR
Rp5,952,497.619
1 Coinbase xStock (COINX) إلى PHP
20,978.991
1 Coinbase xStock (COINX) إلى EGP
￡E.16,918.1955
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BRL
R$1,910.7525
1 Coinbase xStock (COINX) إلى CAD
C$496.4385
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BDT
43,722.303
1 Coinbase xStock (COINX) إلى NGN
519,867.54
1 Coinbase xStock (COINX) إلى COP
$1,378,956.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ZAR
R.6,121.551
1 Coinbase xStock (COINX) إلى UAH
15,039.5865
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TZS
T.Sh.879,678.3075
1 Coinbase xStock (COINX) إلى VES
Bs77,501.55
1 Coinbase xStock (COINX) إلى CLP
$336,078.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى PKR
Rs101,259.168
1 Coinbase xStock (COINX) إلى KZT
190,578.8115
1 Coinbase xStock (COINX) إلى THB
฿11,528.802
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TWD
NT$10,918.0755
1 Coinbase xStock (COINX) إلى AED
د.إ1,310.7405
1 Coinbase xStock (COINX) إلى CHF
Fr282.1485
1 Coinbase xStock (COINX) إلى HKD
HK$2,775.0555
1 Coinbase xStock (COINX) إلى AMD
֏136,838.451
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MAD
.د.م3,296.4945
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MXN
$6,585.846
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SAR
ريال1,339.3125
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ETB
Br54,168.9405
1 Coinbase xStock (COINX) إلى KES
KSh46,140.2085
1 Coinbase xStock (COINX) إلى JOD
د.أ253.21935
1 Coinbase xStock (COINX) إلى PLN
1,296.4545
1 Coinbase xStock (COINX) إلى RON
лв1,560.7455
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SEK
kr3,350.067
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BGN
лв600.012
1 Coinbase xStock (COINX) إلى HUF
Ft119,245.242
1 Coinbase xStock (COINX) إلى CZK
7,464.435
1 Coinbase xStock (COINX) إلى KWD
د.ك109.2879
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ILS
1,160.7375
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BOB
Bs2,467.9065
1 Coinbase xStock (COINX) إلى AZN
607.155
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TJS
SM3,300.066
1 Coinbase xStock (COINX) إلى GEL
971.448
1 Coinbase xStock (COINX) إلى AOA
Kz325,567.2255
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BHD
.د.ب134.2884
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BMD
$357.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى DKK
kr2,292.903
1 Coinbase xStock (COINX) إلى HNL
L9,407.331
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MUR
16,253.8965
1 Coinbase xStock (COINX) إلى NAD
$6,167.9805
1 Coinbase xStock (COINX) إلى NOK
kr3,564.357
1 Coinbase xStock (COINX) إلى NZD
$614.298
1 Coinbase xStock (COINX) إلى PAB
B/.357.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى PGK
K1,503.6015
1 Coinbase xStock (COINX) إلى QAR
ر.ق1,300.026
1 Coinbase xStock (COINX) إلى RSD
дин.36,007.863
1 Coinbase xStock (COINX) إلى UZS
soʻm4,303,011.0585
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ALL
L29,668.4505
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ANG
ƒ639.2985
1 Coinbase xStock (COINX) إلى AWG
ƒ642.87
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BBD
$714.3
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BAM
KM596.4405
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BIF
Fr1,053,235.35
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BND
$460.7235
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BSD
$357.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى JMD
$57,315.432
1 Coinbase xStock (COINX) إلى KHR
1,440,118.0875
1 Coinbase xStock (COINX) إلى KMF
Fr150,360.15
1 Coinbase xStock (COINX) إلى LAK
7,764,130.2795
1 Coinbase xStock (COINX) إلى LKR
රු108,784.3185
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MDL
L6,071.55
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MGA
Ar1,594,417.602
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MOP
P2,860.7715
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MVR
5,464.395
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MWK
MK620,051.6865
1 Coinbase xStock (COINX) إلى MZN
MT22,821.885
1 Coinbase xStock (COINX) إلى NPR
रु50,465.295
1 Coinbase xStock (COINX) إلى PYG
2,532,907.8
1 Coinbase xStock (COINX) إلى RWF
Fr518,938.95
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SBD
$2,935.773
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SCR
4,957.242
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SRD
$14,121.711
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SVC
$3,125.0625
1 Coinbase xStock (COINX) إلى SZL
L6,167.9805
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TMT
m1,250.025
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TND
د.ت1,048.5924
1 Coinbase xStock (COINX) إلى TTD
$2,425.0485
1 Coinbase xStock (COINX) إلى UGX
Sh1,244,310.6
1 Coinbase xStock (COINX) إلى XAF
Fr201,432.6
1 Coinbase xStock (COINX) إلى XCD
$964.305
1 Coinbase xStock (COINX) إلى XOF
Fr201,432.6
1 Coinbase xStock (COINX) إلى XPF
Fr36,429.3
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BWP
P5,082.2445
1 Coinbase xStock (COINX) إلى BZD
$717.8715
1 Coinbase xStock (COINX) إلى CVE
$33,811.3905
1 Coinbase xStock (COINX) إلى DJF
Fr63,572.7
1 Coinbase xStock (COINX) إلى DOP
$22,879.029
1 Coinbase xStock (COINX) إلى DZD
د.ج46,393.785
1 Coinbase xStock (COINX) إلى FJD
$803.5875
1 Coinbase xStock (COINX) إلى GNF
Fr3,105,419.25
1 Coinbase xStock (COINX) إلى GTQ
Q2,735.769
1 Coinbase xStock (COINX) إلى GYD
$74,794.353
1 Coinbase xStock (COINX) إلى ISK
kr43,929.45

Coinbase xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coinbase xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Coinbase xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Coinbase xStock

كم يساوي Coinbase xStock (COINX) اليوم؟
سعر COINX المباشر في USD هو USD 357.15، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COINX إلى USD الحالي؟
سعر COINX إلى USD الحالي هو $ 357.15. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Coinbase xStock ؟
القيمة السوقية لعملة COINX هي $ 9.64M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COINX؟
العرض المتداول لتوكن COINX هو 27.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COINX؟
حقق COINX سعرًا قياسيًا قدره 444.5539034948311 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COINX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 292.4649785882087 COINX.
ما هو حجم تداول COINX؟
حجم تداول COINX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 78.23K USD.
هل سترتفع COINX هذا العام؟
قد يرتفع COINX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COINX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:18:43 (UTC+8)

تحديثات Coinbase xStock (COINX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

