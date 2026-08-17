سعر Bitcoin Bam اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Bam (BTCBAM) اليوم هو $ 0,05602، مع تغير بنسبة 0,03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTCBAM الحالي إلى USD هو $ 0,05602 لكل BTCBAM.

يحتل Bitcoin Bam حاليًا المرتبة #2113 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 575.70K، مع عرض متداول قدره 10.28M BTCBAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTCBAM بين $ 0,05499 (أدنى) و$ 0,05613 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 20,04816313976678، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,02005952320653626.

على المدى القصير، تحرك BTCBAM بمقدار -0,15% خلال الساعة الماضية و+0,23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.54K.

معلومات سوق Bitcoin Bam (BTCBAM)

التصنيف No.2113 القيمة السوقية $ 575.70K$ 575.70K $ 575.70K الحجم (24 ساعة) $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M إمداد دورة التداول 10.28M 10.28M 10.28M الحد الأقصى للعرض 21.000.000 21.000.000 21.000.000 إجمالي العرض 21.000.000 21.000.000 21.000.000 معدل التداول 48,93% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Bam هي $ 575.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.54K. العرض المتداول لـ BTCBAM يبلغ 10.28M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,18M.