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سعر Bitcoin Bam المباشر اليوم هو 0,05602 USD. القيمة السوقية لـ BTCBAM هي 575.702,91878 USD. تابع تحديثات أسعار BTCBAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bitcoin Bam المباشر اليوم هو 0,05602 USD. القيمة السوقية لـ BTCBAM هي 575.702,91878 USD. تابع تحديثات أسعار BTCBAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BTCBAM

معلومات سعر BTCBAM

ما هو BTCBAM

الوثيقة البيضاء لـ BTCBAM

الموقع الرسمي لـ BTCBAM

اقتصاد توكن BTCBAM

توقعات سعر BTCBAM

سجل BTCBAM

دليل شراء BTCBAM

محول عملة BTCBAM إلى الفيات

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سعر Bitcoin Bam (BTCBAM)

السعر المباشر لـ 1 BTCBAM إلى USD:

$0,05602
$0,05602$0,05602
-0.03%1D
USD
مخطط أسعار Bitcoin Bam (BTCBAM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:19:00 (UTC+8)

سعر Bitcoin Bam اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Bam (BTCBAM) اليوم هو $ 0,05602، مع تغير بنسبة 0,03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTCBAM الحالي إلى USD هو $ 0,05602 لكل BTCBAM.

يحتل Bitcoin Bam حاليًا المرتبة #2113 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 575.70K، مع عرض متداول قدره 10.28M BTCBAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTCBAM بين $ 0,05499 (أدنى) و$ 0,05613 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 20,04816313976678، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,02005952320653626.

على المدى القصير، تحرك BTCBAM بمقدار -0,15% خلال الساعة الماضية و+0,23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.54K.

معلومات سوق Bitcoin Bam (BTCBAM)

No.2113

$ 575.70K
$ 575.70K$ 575.70K

$ 44.54K
$ 44.54K$ 44.54K

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

10.28M
10.28M 10.28M

21.000.000
21.000.000 21.000.000

21.000.000
21.000.000 21.000.000

48,93%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Bam هي $ 575.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.54K. العرض المتداول لـ BTCBAM يبلغ 10.28M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,18M.

سجل سعر Bitcoin Bam بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,05499
$ 0,05499$ 0,05499
24 ساعة منخفض
$ 0,05613
$ 0,05613$ 0,05613
24 ساعة مرتفع

$ 0,05499
$ 0,05499$ 0,05499

$ 0,05613
$ 0,05613$ 0,05613

$ 20,04816313976678
$ 20,04816313976678$ 20,04816313976678

$ 0,02005952320653626
$ 0,02005952320653626$ 0,02005952320653626

-0,15%

-0,03%

+0,23%

+0,23%

سجل سعر Bitcoin Bam (BTCBAM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bitcoin Bam لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,0000168-0,03%
30 يوم$ -0,00088-1,55%
60 يوم$ -0,00385-6,44%
90 يوم$ +0,00205+3,79%
تغير سعر Bitcoin Bam اليوم

سجل اليوم BTCBAM تغيرًا $ -0,0000168 (-0,03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bitcoin Bam لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,00088 (-1,55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bitcoin Bam لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BTCBAM تغييرًا في $ -0,00385 (-6,44%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bitcoin Bam لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0,00205 (+3,79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bitcoin Bam (BTCBAM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bitcoin Bam.

تحليل Bitcoin Bam

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitcoin Bam الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Bitcoin Bam؟

يتأثر سعر بيتكوين بام (BTCBAM) بمعنويات السوق، وحجم التداول، وارتباط بيتكوين، وديناميكيات العرض والطلب، وقوائم البورصات، واعتماد المجتمع، والأخبار المتعلقة باللوائح، وتحركات كبار الملاك، والتطورات التقنية، والشراكات، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، بالإضافة إلى نشاط التداول التخميني.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Bitcoin Bam اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بيتكوين بام (BTCBAM) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، وتتبع الأرباح والخسائر، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم تقلبات السوق، واتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة. كما يراقب المستثمرون الأسعار اليومية لتقييم أداء محافظهم والاستجابة بما يتناسب مع استراتيجياتهم.

توقعات أسعار Bitcoin Bam

Bitcoin Bam (BTCBAM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BTCBAM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرBitcoin Bam (BTCBAM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitcoin Bam نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bitcoin Bam الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BTCBAM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bitcoin Bam.

كيفية شراء واستثمار Bitcoin Bam في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Bitcoin Bam؟ شراء BTCBAM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bitcoin Bam. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bitcoin Bam (BTCBAM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bitcoin Bam فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Bitcoin Bam (BTCBAM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Bitcoin Bam

يسمح لك امتلاك Bitcoin Bam بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Bitcoin Bam ( BTCBAM )

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitcoin Bam، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bitcoin Bam الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemLaunchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bitcoin Bam

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:19:00 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin Bam (BTCBAM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BTCBAM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BTCBAM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BTCBAM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bitcoin Bam (BTCBAM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitcoin Bam المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTCBAM
$0,05605
$0,05605$0,05605
+0,01%
792.83K (USDT)

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1 BTCBAM = 0,05602 USD